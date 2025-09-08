¿Listos, cazadores? Estreno de ‘Demon Slayer Castillo Infinito’: Vasos, boletos, cines y lo que debes saber

Estos son los detalles del estreno de 'Demon Slayer: Castillo Infinito' en los cines de México. (Foto: Shutterstock)

Cazador, que no se te escape ningún demonio ni los detalles del estreno de Demon Slayer: Castillo infinito, primera película de una trilogía que narra el final de la historia de Tanjiro Kamado en su lucha contra Muzan Kibutsuji.

Aunque ya fue la premier de Demon Slayer, todavía falta que la película de anime llegue a más pantallas grandes y se desate una pelea contra los demonios en el resto de las salas de cine en México.

'Demon Slayer: Castillo infinito' se estrena oficialmente el 11 de septiembre de 2025 en México. (Foto: Cinépolis).

¿De qué trata ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

Las lunas demoniacas de Demon Slayer (que no son lunas, sino los demonios más poderosos de este universo) vuelven para la película y combatir a los cazadores que se preparaban para finalmente derrotar a Muzan Kibutsuji, villano y antagonista de la trama.

Sin embargo, Muzan los lleva al Castillo Infinito, la principal fortaleza de los enemigos de Demon Slayer, siendo Nakime la líder principal de este sitio, pues controla todo gracias a su Biwa (un instrumento musical) con el que crea laberintos y trampas mortales.

Tanjiro y el Cuerpo de Exterminio cayeron directo a las manos de sus enemigos y ahora quedaron inmersos en la batalla final entre los dos bandos.

¿Los vasos de ‘Demon Slayer’ están agotados?

Uno de los principales productos promocionales de la película protagonizada por Tanjiro y su hermana Nezuko Kamado son los vasos que se vendieron en Cinépolis durante la función anticipada de Demon Slayer: Castillo Infinito.

Primeramente, se informó que solo se venderían durante el evento especial el pasado 7 de septiembre y estaba limitado a 3 mil unidades, pero ante la demanda, la cadena de cines reveló que durante el estreno de la cinta, se van a poder adquirir más vasos 3D con una katana como popote, pero nuevamente con stock limitado para cada sucursal.

El costo por unidad es de $250 MXN e incluye el refresco y son 4 versiones diferentes, pero únicamente se puede adquirir 1 por visita.

Además, Cinemex también anunció la venta de objetos promocionales como palomeras y vasos durante el estreno para su venta al público.

¿En dónde puedo ver la película ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’?

El estreno de la película Demon Slayer Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito es exclusivo en los cines de México, que anunciaron diferentes tipos de funciones para disfrutar de la cinta en la pantalla grande.

En la aplicación de Cinépolis, las salas en que se proyecta el filme son: tradicional 2D, 3D, Macro XE, 4DX, Sala Junior, Sala VIP y en la pantalla IMAX, pero se debe consultar si están disponibles en la sede donde deseas asistir, además de revisar si hay asientos, pues en la mayoría de los horarios para el jueves 11 de septiembre se marca baja disponibilidad.

En el caso de Cinemex, las funciones de esta película son en 2D, IMAX y Dolby Atmos, tanto en español como subtitulada.

La duración de Demon Slayer: Castillo Infinito es de 155 minutos (2 horas y 35 minutos) aproximadamente.

Muzan Kibutsuji, el demonio y principal villano en 'Demon Slayer'. (Foto: Crunchyroll) (Crunchyroll)

¿De qué trata el anime ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba’?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es un manga escrito e ilustrada por Koyoharu Gotōge que fue adaptado a anime. La historia sigue la vida de Tanjiro Kamado luego de sufrir el ataque del antagonista de la historia.

Todo cambia cuando Muzan Kibutsuji asesina a su familia, dejando a su hermana Nezuko como la única sobreviviente, pero convertida en demonio. A partir de este momento, Tanjiro se embarca en una búsqueda para encontrar una cura para su hermana y vengar la muerte de su familia, uniéndose al Cuerpo de Cazadores de Demonios.

La trama de Demon Slayer se cuenta en diferentes arcos narrativos, cada uno presenta nuevos desafíos y enemigos. Algunos de los arcos más importantes incluyen:

Arco de la Montaña Natagumo : Introduce a nuevos demonios y a la lucha por salvar a los cazadores capturados.

: Introduce a nuevos demonios y a la lucha por salvar a los cazadores capturados. Arco del Tren Infinito : Presenta la batalla contra Enmu, un demonio que manipula los sueños.

: Presenta la batalla contra Enmu, un demonio que manipula los sueños. Arco del Distrito del Entretenimiento : Tanjiro y sus amigos enfrentan a Daki y Gyutaro, dos demonios poderosos.

: Tanjiro y sus amigos enfrentan a Daki y Gyutaro, dos demonios poderosos. Arco de la Aldea de los Herreros: Se revelan habilidades especiales de Nezuko y se preparan para la batalla final.

¿Dónde puedo ver las temporadas de ‘Demon Slayer’?

Las cuatro temporadas de Demon Slayer están disponibles en la plataforma de streaming de Crunchyroll, que requiere de una suscripción mensual (o anual) con costo.

En caso de no contar con acceso a esta aplicación, los capítulos del anime también están disponibles en Netflix.