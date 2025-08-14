¡Maratón endemoniado! ¿Cuándo y dónde ver 24 horas de ‘Demon Slayer’ GRATIS antes de ‘Castillo Infinito’?

¡Podrás ver toda la serie de 'Demon Slayer' gratis, incluyendo las películas! (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock).

Respiración de agua... postura de maratón (en cama). ¿Quieres ponerte al corriente con Kimetsu no Yaiba previo al estreno de la nueva película ‘Demon Slayer: Castillo Infinito’? Pues te tenemos buenas noticias, pues podrás ver 24 horas ininterrumpidas ¡gratis!

Y es que se pone de manteles largos la plataforma de anime Crunchyroll, que transmitirá mediante YouTube toda la serie de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Sí, ¡todo el anime hasta el momento! En un especial de 24 horas a modo de watch party con la comunidad.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una serie basada en el manga de Koyoharu Gotouge que debutó en 2019 y en pocos años se convirtió en un fenómeno global.

La historia sigue a Tanjiro Kamado, un joven que se convierte en cazador de demonios tras la masacre de su familia y la transformación de su hermana Nezuko en demonio.

Conoce, a continuación, todos los detalles para poder ver el especial de 24 horas de Demon Slayer y llegar a ver el ‘Castillo Infinito’ completamente documentado.

Maratón 24 horas de ‘Demon Slayer’: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver todo ‘Kimetsu no Yaiba’ GRATIS?

Mucho ojo. El maratón oficial de Demon Slayer se transmitirá el 16 de agosto de 2025 a través del canal de Crunchyroll en YouTube. Iniciará a las 11:00 AM (hora de México) y durará 24 horas, incluyendo todos los episodios y películas que han salido a la luz hasta la fecha, con audio en japonés y subtítulos. Horarios en Latinoamérica:

México / Guatemala: 11:00 AM

Colombia / Perú: 12:00 PM

Chile: 1:00 PM

Argentina: 2:00 PM

La transmisión será gratuita y estará disponible durante siete días después en el canal oficial, en caso de que no puedas formar parte de la experiencia en tiempo real.

Este evento reunirá todos los arcos narrativos desde el inicio hasta la temporada más reciente, además de las películas Mugen Train y To the Hashira Training.

Así que acondiciona tu espacio, prepara tus snacks y conéctate al chat en vivo para interactuar y vivir la experiencia con otros fans del anime.

Orden recomendado para ver Demon Slayer antes de la película

Temporada 1 – Episodios 1-26 Película Mugen Train (2020) Temporada 2 – Entertainment District Arc Película recopilatoria Swordsmith Village (2023) Temporada 3 – Swordsmith Village Arc Película recopilatoria To the Hashira Training (2024) Temporada 4 – Hashira Training Arc Película Infinity Castle (Parte 1) – septiembre 2025

¿Dónde ver Demon Slayer en streaming?

En caso de que quieras seguir tu propio ritmo, también está la opción de ver todas las temporadas hasta el momento por medio de suscripción de las plataformas Crunchyroll y Netflix.

‘Demon Slayer: Castillo Infinito’ en México: preventa y fecha de estreno

La primera parte de la trilogía Castillo Infinito adapta uno de los momentos más intensos del manga. Tras arrasar en Japón con más de 37.5 millones de dólares recaudados en su estreno, llega a México con dos fechas clave:

Función especial (pre-estreno): 7 de septiembre de 2025 – Cinépolis Parque Toreo, CDMX

Estreno oficial: 11 de septiembre de 2025 – Cines de todo México

La preventa de boletos comienza el 15 de agosto de 2025:

Función especial : 00:01 hrs (solo Cinépolis Parque Toreo)

: 00:01 hrs (solo Cinépolis Parque Toreo) Preventa del estreno general: 9:00 hrs (Cinépolis y Cinemex)

Función anticipada en CDMX: invitados y actividades para fans

La premier especial del 7 de septiembre en Cinépolis Parque Toreo contará con invitados de Japón, actores de doblaje latinoamericano, dinámicas, material exclusivo y ambiente cosplay. Se espera que sea una experiencia inmersiva similar al World Tour 2024.