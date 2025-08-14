¡Pongan Caifanes! Fiestas de Octubre 2025 tendrá conciertos de Zoé, Morat y más: Cartel completo

Las Fiestas de Octubre 2025 celebran su 60 aniversario con un cartel estelar que reúne la banda Zoé, Sebastián Yatra, Caifanes, Los Ángeles Azules, Morat y María José, entre otros.
Además, en el palenque se presentan artistas como Julión Álvarez, Grupo Firme, Alfredo Olivas, Alejandro Fernández o Carín León.
Del 3 de octubre al 4 de noviembre, Guadalajara será el epicentro del entretenimiento, incluyendo actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades incluyendo juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico.
Cartel completo de artistas del Foro Principal en las Fiestas de Octunre 2025
El Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025 será el escenario de grandes conciertos que abarcan distintos géneros, desde pop y rock hasta cumbia y fusiones contemporáneas. Estos son los artistas confirmados hasta el momento y sus fechas:
- 3 de octubre: Sebastián Yatra
- 6 de octubre: Zoé
- 10 de octubre: Caifanes
- 11 de octubre: Natalia Jiménez
- 14 de octubre: Enjambre
- 15 de octubre: Los Ángeles Azules
- 16 de octubre: DLD & Kinky
- 17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana
- 22 de octubre: Morat
- 24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas
- 28 de octubre: Carlos Vives
- 2 de noviembre: María José
¿Cuánto cuestan los conciertos del Foro Principal en las Fiestas de Octubre?
En el caso de las presentaciones en el foro principal (Teatro del Pueblo), las presentaciones están incluidas con el coste de la entrada ($40 a $80 pesos MX dependiendo del día), de acuerdo con el sitio de las Fiestas de Octubre.
Cartel del palenque de las Fiestas de Octubre
En el caso del palenque de las Fiestas de Octubre, se presentarán artistas de renombre como Alfredo Olivas, Grupo Firme, Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Carín León, entre otros:
- 3 de octubre (viernes): Alfredo Olivas
- 4 y 5 de octubre (sábado y domingo): Grupo Firme
- 8 y 9 de octubre (miércoles y jueves): Julión Álvarez
- 10 y 11 de octubre (viernes y sábado): Alejandro Fernández
- 12 de octubre (domingo): Palomazo Norteño
- 14 y 15 de octubre (martes y miércoles): Carín León
- 16 de octubre (jueves): Edición Especial
- 17 de octubre (viernes): El Coyote y Chuy Lizárraga
- 18 de octubre (sábado): Pancho Barraza
- 19 de octubre (domingo): Banda MS
- 21 y 22 de octubre (martes y miércoles): Jorge Medina y Josi Cuen
- 23 de octubre (jueves): Christian Nodal
- 24 de octubre (viernes): Edith Márquez
- 25 de octubre (sábado): Remmy Valenzuela
- 26 de octubre y 3 de noviembre (domingo y lunes): Sorpresa
- 30 de octubre (jueves): Conjunto Primavera
- 31 de octubre (viernes): Marisela
- 1 de noviembre (sábado): Gabito Ballesteros
- 2 de noviembre (domingo): Luis R. Conríquez
¿Cuánto cuestan los conciertos en el palenque de las Ferias de Octubre?
En este caso, los precios de los conciertos en el palenque de las fiestas de octubre oscilan entre los $600 y hasta $5,800 pesos MXN dependiendo del artista y tipo de boleto, de acuerdo con el sitio de las Fiestas de Octubre, por lo que deberás consultar su disponibilidad mediante el sistema de boletomovil.com o en taquillas del Auditorio Benito Juárez.
¿Qué otras actividades hay en las Fiestas de Octubre?
De entre las diversas actividades, se realiza certamen para elegir a la Reina de las Fiestas, el lienzo charro y la cabalgata inaugural, la expo ganadera y la expo agrícola, un pabellón artesanal, una zona para el comercio local y nacional.
Además hay espacios dedicados a la cultura popular, presentaciones de artistas emergentes y agrupaciones regionales; sin contar que también habilitarán una zona de antros y otra de restaurantes. para el disfrute de todo tipo de público.