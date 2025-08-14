¡Pongan Caifanes! Fiestas de Octubre 2025 tendrá conciertos de Zoé, Morat y más: Cartel completo

Grupos como Zoé y Caifanes encabezan los shows para las Fiestas de Octubre 2025 en Jalisco (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutetrstock, Cuartoscuro, Fiestas de Octubre).

Las Fiestas de Octubre 2025 celebran su 60 aniversario con un cartel estelar que reúne la banda Zoé, Sebastián Yatra, Caifanes, Los Ángeles Azules, Morat y María José, entre otros.

Además, en el palenque se presentan artistas como Julión Álvarez, Grupo Firme, Alfredo Olivas, Alejandro Fernández o Carín León.

Del 3 de octubre al 4 de noviembre, Guadalajara será el epicentro del entretenimiento, incluyendo actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades incluyendo juegos mecánicos, áreas comerciales y el pabellón gastronómico.

Cartel completo de artistas del Foro Principal en las Fiestas de Octunre 2025

El Foro Principal de las Fiestas de Octubre 2025 será el escenario de grandes conciertos que abarcan distintos géneros, desde pop y rock hasta cumbia y fusiones contemporáneas. Estos son los artistas confirmados hasta el momento y sus fechas:

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD & Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas

28 de octubre: Carlos Vives

Carlos Vives 2 de noviembre: María José

¿Cuánto cuestan los conciertos del Foro Principal en las Fiestas de Octubre?

En el caso de las presentaciones en el foro principal (Teatro del Pueblo), las presentaciones están incluidas con el coste de la entrada ($40 a $80 pesos MX dependiendo del día), de acuerdo con el sitio de las Fiestas de Octubre.

Cartel del palenque de las Fiestas de Octubre

En el caso del palenque de las Fiestas de Octubre, se presentarán artistas de renombre como Alfredo Olivas, Grupo Firme, Julión Álvarez, Alejandro Fernández, Carín León, entre otros:

3 de octubre (viernes): Alfredo Olivas

4 y 5 de octubre (sábado y domingo): Grupo Firme

8 y 9 de octubre (miércoles y jueves): Julión Álvarez

10 y 11 de octubre (viernes y sábado): Alejandro Fernández

12 de octubre (domingo): Palomazo Norteño

14 y 15 de octubre (martes y miércoles): Carín León

16 de octubre (jueves): Edición Especial

17 de octubre (viernes): El Coyote y Chuy Lizárraga

18 de octubre (sábado): Pancho Barraza

19 de octubre (domingo): Banda MS

21 y 22 de octubre (martes y miércoles): Jorge Medina y Josi Cuen

23 de octubre (jueves): Christian Nodal

24 de octubre (viernes): Edith Márquez

25 de octubre (sábado): Remmy Valenzuela

26 de octubre y 3 de noviembre (domingo y lunes): Sorpresa

30 de octubre (jueves): Conjunto Primavera

31 de octubre (viernes): Marisela

1 de noviembre (sábado): Gabito Ballesteros

Gabito Ballesteros 2 de noviembre (domingo): Luis R. Conríquez

¿Cuánto cuestan los conciertos en el palenque de las Ferias de Octubre?

En este caso, los precios de los conciertos en el palenque de las fiestas de octubre oscilan entre los $600 y hasta $5,800 pesos MXN dependiendo del artista y tipo de boleto, de acuerdo con el sitio de las Fiestas de Octubre, por lo que deberás consultar su disponibilidad mediante el sistema de boletomovil.com o en taquillas del Auditorio Benito Juárez.

¿Qué otras actividades hay en las Fiestas de Octubre?

De entre las diversas actividades, se realiza certamen para elegir a la Reina de las Fiestas, el lienzo charro y la cabalgata inaugural, la expo ganadera y la expo agrícola, un pabellón artesanal, una zona para el comercio local y nacional.

Además hay espacios dedicados a la cultura popular, presentaciones de artistas emergentes y agrupaciones regionales; sin contar que también habilitarán una zona de antros y otra de restaurantes. para el disfrute de todo tipo de público.