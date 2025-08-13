Nominados de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 EN VIVO: ¿Quiénes están en la placa para ser eliminado 3?

Los nominados de la semana 3 en 'La Casa de los Famosos México 2025' se conocen este miércoles. (Fotos: lacasadelosfamososmexico.tv)

La Casa de los Famosos México 2025 entra en un punto clave de su tercera temporada con la Gala de Nominación de la semana 3 este miércoles 13 de agosto, después de que Adrián di Monte fue el eliminado 2.

El reality show continúa atrapando a millones de espectadores gracias a sus estrategias inesperadas, alianzas sorprendentes y momentos de tensión que marcan el rumbo del juego, como la reciente ‘broma’ de Facundo a Aldo de Nigris, por la que incluso recibió una llamada de atención de ‘La Jefa’.

La expectativa es alta después de una semana marcada por conflictos y decisiones estratégicas dentro de la casa. Aldo de Nigris se convirtió en líder y obtuvo inmunidad, mientras que Mariana Botas sorprendió con un giro inesperado al ganar la Moneda del Destino, lo que modifica la lista de nominados.

Aldo de Nigris es el líder de la semana en 'La Casa de los Famosos México 2025'. (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Imagen generada mediante IA Gemini / www.lacasadelosfamososmexico.tv).

Resumen de la Gala de nominación 3: ¿Qué pasará en ‘La Casa de los Famosos’ HOY?

Esta noche, los 13 habitantes de La Casa de los Famosos México 2025 vuelven al confesionario para asignar puntos a sus compañeros. La dinámica de votar por dos personas con diferentes puntos determina quiénes aparecen en la placa de nominados, y será la audiencia aquella que, con sus votos, decida quién continúa y quién abandona el reality.

Los seguidores del programa ya se preparan para una votación intensa que promete alterar el equilibrio de la casa.

El papel de Aldo de Nigris como líder y la influencia de la Moneda del Destino de Mariana Botas podrían cambiar la narrativa de esta etapa, complicando las predicciones sobre quién dejará la casa.

Mariana Botas ganó la Moneda delDestino en 'La Casa de los Famosos México 2025'. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO) (Edgar Negrete Lira)

Horario y transmisión en vivo: ¿Cómo y dónde ver la Gala de Nominación en México HOY?

La Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2025 puede verse en vivo por Canal 5 desde televisión abierta, aunque la transmisión inicia desde la pregala.

Fecha : miércoles 13 de agosto de 2025

: miércoles 13 de agosto de 2025 Horario : a las 10:00 p.m., con una pregala desde las 9:30 p.m.

: a las 10:00 p.m., con una pregala desde las 9:30 p.m. Transmisión en vivo: Canal 5. Los suscriptores de ViX Premium tienen acceso al “Acceso Total” con transmisión sin cortes y contenido exclusivo.

Además, El Financiero Entretenimiento ofrece cobertura minuto a minuto con los momentos más importantes y reacciones dentro de la casa.

Para quienes no quieran perder detalle, la recomendación es seguir la señal en tiempo real. Esta noche, la tensión y las estrategias vuelven a tomar el control del reality, y la audiencia tendrá en sus manos el destino de los participantes al votar en La Casa de los Famosos México 3.

¿Ya sabes cómo ver 'La Casa de los Famosos México'? El reality show tiene tres transmisiones. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero)

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos México 2025′?

Los seguidores pueden salvar a su participante favorito votando en la plataforma ViX. El proceso es sencillo: ingresar a la aplicación, seleccionar la pestaña “Votaciones” y elegir al nominado que se desea salvar.

Usuarios de ViX Gratis pueden emitir un voto diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium cuentan con beneficios como múltiples votos en LCDLFM.

Las votaciones abren al término de la conformación de la placa de nominados, alrededor de las 10:00 p.m., y permanecen activas hasta el día de la eliminación en distintos horarios establecidos.

Participar es crucial para influir en el rumbo del programa, ya que en ediciones pasadas la diferencia de votos fue clave para elegir a quién seguir viendo.