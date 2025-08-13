Jessica Radcliffe en la vida real: La historia de Dawn Brancheau, entrenadora que fue atacada por una orca

Hay quienes apuntan que el video falso de Jessica Radcliffe está inspirado en la historia real de Dawn Brancheau. (Foto: Imagen generada por IA Gemini)

A estas alturas, es bien conocido que el video de la entrenadora Jessica Radcliffe siendo atacada por una orca en un espectáculo en vivo es falso, pero, ¿sabías que hace 15 años se presentó el caso real de un cetáceo que asesinó a su instructora?

Se trata de la historia de Dawn Brancheau, una entrenadora de orcas con 16 años de experiencia que trabajaba para el parque temático SeaWorld, de Estados Unidos, en donde hacía un espectáculo en compañía de Tilikum, la orca.

Trabajar con los animales acuáticos era el sueño de Dawn Brancheau desde que tenía 13 años y se preparó toda su vida para conseguir un empleo para hacer espectáculos con ellos; sin embargo, terminó de manera trágica.

¿Quién fue Dawn Brancheau, la entrenadora de orcas?

Dawn Brancheau nació el 16 de abril de 1969 en Indiana, Estados Unidos y desde muy joven demostró una gran habilidad y pasión para los deportes como el voleibol, el baloncesto y el sóftbol.

Además, disfrutaba de correr e incluso fue parte de los maratones de Walt Disney World, Charlottesville y el de Chicago, pero lo que más amaba era estar en el agua, recordó su hermana Debbie en entrevista con el diario The Sun.

El rumbo de la vida de Dawn Brancheau cambió cuando fue a ver un espectáculo en el parque de SeaWorld, debido a que le causó una gran impresión, de acuerdo con el sitio web de su fundación.

“Quedó tan conmovida por el vínculo entre las ballenas y sus cuidadores que se propuso ser entrenadora de ballenas de SeaWorld”, agrega. The Sun indica que para ello, Dawn decidió realizar una licenciatura en Ciencias y se especializó en biología.

Además, se certificó en buceo y viajó a Hawái en donde estudió la vida marina. Cuando completó su formación, Dawn obtuvo un empleo en Six Flags en donde realizaba espectáculos con leones marinos y delfines.

Y fue en 1994 que ella logró su sueño: consiguió un empleo en SeaWorld, en donde trabajó con leones marinos, nutrias y morsas: “Ver la alegría en los ojos de Dawn mientras actuaba no tenía precio”, dijo Debbie para The Sun.

Con toda su experiencia, Dawn era de las únicas personas capacitadas para trabajar con Tilikum, una de las orcas más grandes en cautiverio, quen fue capturada cuando tenía solo 2 años y llevada al parque.

¿Qué le pasó a Dawn Brancheau? Así fue el ataque de Tilikum, la orca

Dawn y Tilikum solían trabajar juntos, pero no estaba permitido que nadie nadara con la orca como se hacía con otros animales del parque, por lo cual la entrenadora solo permanecía en el borde de la piscina durante los espectáculos.

Un 24 de febrero, cuando Dawn tenía 40 años, realizaba un entrenamiento con Tilikum. Todo iba de maravilla; sin embargo, cuando ella le dio la espalda, la orca tomó a la entrenadora del cabello y la sumergió en el agua.

Lynn Shaber, empleada de SeaWorld, relató para la oficina del sheriff de Orange County que sabía que la entrenadora tenía problemas cuando la vio sumergida en el agua, en declaraciones retomadas por la BBC.

Un video viral, creado con IA, muestra a la entrenadora Jessica Radcliffe siendo atacada por una orca. (Foto ilustrativa generada con Gemini AI)

“Normalmente, este animal intenta quedarse con las cosas que tiene y no las suelta”, comentó. Aunque Dawn logró que la orca la liberara y salió a la superficie, Tilikum la atacó nuevamente.

Al ver lo que estaba pasando, los visitantes del parque fueron evacuados rápidamente y sus compañeros trataron de ayudarla, dándole comida a la orca, pero el animal solo la agitaba más.

Luego de 30 minutos lograron recuperar el cuerpo de la entrenadora, de acuerdo con la BBC, quien ya no tenía vida para ese momento. Videos antes del accidente, muestran a Dawn trabajando con la orca.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de la entrenadora Dawn Brancheau?

La autopsia que se realizó al cuerpo de la entrenadora reveló que murió a causa de “un fuerte traumatismo en la cabeza, el cuello y el torso, y por ahogamiento”, explica un informe obtenido por ABC News.

El ataque de la orca fue tan fuerte que Dawn sufrió fracturas en la mandíbula inferior, parte de una vértebra y varias costillas, además presentaba raspones y una dislocación en el codo.

Tras la muerte de Dawn Brancheau su familia pidió que ella fuera recordada no por el accidente, sino por la maravillosa atleta y madre que fue. También crearon la Fundación Dawn Brancheau.

Hasta este momento, se desconoce por qué motivos el comportamiento de Tilikum cambió de forma drástica; sin embargo, se dio a conocer en ese momento que el cetáceo había estado involucrado en la muerte de otra entrenadora en Canadá.