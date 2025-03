Fortnite es clave para el futuro de Disney

Si no te detienes a comprar dulces o artículos, recorrer la calle principal de Disneyland, desde la entrada hasta el Castillo de la Bella Durmiente, toma unos cinco minutos. A última hora de la tarde del 4 de marzo, Josh D’Amaro, el presidente de la división de parques de Walt Disney Co., tarda al menos 10 minutos. No es que vaya a paso lento, es que lo paran para tomarse fotos con él. No lo buscan tanto como a Mickey o Minnie, pero para cierta clase de adultos en Disney, él mismo es un personaje reconocible. Este martes en particular, las conversaciones que entabla con los transeúntes van desde sus atracciones favoritas hasta los mejores lugares para fotografías familiares. “Estos fans son tan apasionados, me encanta”, comenta D’Amaro unos minutos después.

D’Amaro también era un fan mucho antes de dirigir Disney Experiences, la división que engloba parques temáticos, cruceros y productos de consumo con cerca de 180 mil personas en plantilla mundial, o aproximadamente 4 de cada 5 trabajadores de Disney. Él recuerda vívidamente su primera visita al parque cuando era niño y sintió que volaba sobre la isla de Nunca Jamás en el juego de Peter Pan’s Flight. Cuando sus hijos eran pequeños, trató de darles una muestra de esa sensación en la atracción Soarin’. Y en los últimos años, ha tratado de irradiar un poco de polvo de hadas en toda su parcela del imperio Disney.

D’Amaro, de 54 años, creció con cinco hermanos en Medfield, Massachusetts. Estudió administración de empresas en la Universidad de Georgetown antes de unirse a Disney en 1998. En la compañía de Mickey Mouse, ayudó a administrar uno de los parques zoológicos y a supervisar los productos de consumo antes de tomar las riendas de Disneyland Resort en 2018. Un año después, también dirigía Walt Disney World en Orlando, y para fines de 2020 lideraba toda la división Experiences, que actualmente genera alrededor de 34 mil millones de dólares en ingresos anuales y es la mayor fuente de utilidades de la empresa.

Josh D'Amaro El jefe de parques ha estado en la compañía desde 1998 y supervisó Disneyland desde 2018. (Jessica Pons)

La relevancia de esta división dentro de Disney ha convertido a D’Amaro en uno de los principales candidatos para asumir el cargo de CEO o director ejecutivo cuando finalice el contrato de Bob Iger el próximo año. Los otros son el presidente de ESPN Jimmy Pitaro, quien está preparando un nuevo servicio de streaming deportivo, y los copresidentes de Disney Entertainment Alan Bergman (cine) y Dana Walden (televisión), a quienes se les atribuye la rentabilidad que produce toda la división de streaming que incluye Disney+ y Hulu. Los cuatro contendientes han estado siguiendo de cerca el trabajo de Iger. D’Amaro dice que está aplicando el mejor consejo que ha recibido de su jefe: “Sé ambicioso con tus ideas, sé ambicioso con tu creatividad y sé ambicioso con el futuro”.

D’Amaro está embarcado en los primeros años de un plan decenal para invertir 60 mil millones de dólares en una importante expansión de los parques y cruceros de Disney, incluida una Villains Land en Florida inspirada en villanos icónicos como la bruja del mar Úrsula y la amante de las pieles Cruella de Vil. El plan es arriesgado: tras un breve auge inmediatamente posterior a la pandemia, el número de visitantes en los parques de Disney en Estados Unidos se ha estancado, tal vez moderado por una serie de aumentos de precios y una mayor competencia. Hace diez años, una entrada a Disneyland costaba 99 dólares; este verano, atravesar las puertas un sábado o domingo puede costar 206 dólares por persona, incluso antes de añadir un pase rápido para ahorrarse las filas. Disney también está experimentando en el extranjero con precios dinámicos, la práctica de cobrar más por las entradas durante las épocas de mayor actividad, aunque D’Amaro dice que “no hay planes inmediatos” para aplicarlos en Estados Unidos.

Este mayo, el resort de Universal en Orlando abrirá un cuarto parque temático, llamado Epic Universe, un proyecto de 7 mil millones de dólares dedicado a legendarios monstruos cinematográficos, el mundo de Nintendo, así como a Harry Potter y sus amigos magos. Aun así, Disney ha proyectado que las ventas de sus parques en Estados Unidos repuntarán a finales de este año, siempre y cuando Florida atraviese una temporada de huracanes menos devastadora que la que sufrió en 2024. “En el contexto de la industria turística en general, estoy bastante orgulloso de lo que seguimos logrando”, afirma D’Amaro. “Mi objetivo será continuar enfocado en hacer crecer el negocio a largo plazo, y estoy totalmente centrado en estas inversiones y en deleitar a nuestros fans”.

El jefe de parques también apuesta por un futuro más virtual. El año pasado lideró la inversión de mil 500 millones de dólares de Disney en Epic Games y se unió a su junta directiva como observador para supervisar el desarrollo de un “universo” Disney abocado al popular videojuego Fortnite. Aunque ambas compañías han sido poco claras sobre lo que esto significa en la práctica (únicamente han divulgado que están trabajando en juegos y experiencias sociales conectadas con las marcas de Disney), D’Amaro dice que el resultado final pronto se dará a conocer.

El 8 de marzo, en el marco del festival South by Southwest, D’Amaro anunció una colaboración entre Disney y la plataforma virtual de Epic. Compartió el escenario con Bergman, el ya referido copresidente de Disney Entertainment, el presidente de Marvel Studios Kevin Feige y Pete Docter, el director creativo de Pixar. En la presentación refirieron que la atracción temática de Star Wars Smuggler’s Run podría extenderse a los videojuegos y otros espacios digitales “para contar la próxima generación de historias de Disney”. Los robots animatrónicos diseñados por los ingenieros del parque temático de D’Amaro también aparecerán en la próxima película The Mandalorian & Grogu.

Durante los momentos de tranquilidad en su casa en el condado de Orange, California, a D’Amaro le gusta leer (Malcolm Gladwell es uno de sus autores favoritos), correr y jugar al baloncesto. Y en invierno practica snowboard, en el último de sus viajes invernales fue a Telluride, en Colorado. Pero incluso cuando está haciendo otras cosas, sigue pensando en la generación actual de historias de Disney. Cuando los fans lo reconocen y le piden fotos, expresa que es “muy especial que vengan y compartan sus momentos, sus historias y comentarios, y que yo pueda absorber todo eso y obtener inspiración de esas conversaciones”.

