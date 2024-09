El depredador de Roblox

El doctor Rofatnik, conocido por sus fanáticos como “Doc”, parecía un alcalde con un sombrero alto blanco, una corbata roja y un prendedor de la bandera estadounidense. Una sonrisa burlona estaba permanentemente plasmada en su rostro mientras recorría su dominio en Roblox, la plataforma de juegos multimillonaria dirigida a niños. Su nombre hacía referencia al villano de Sonic the Hedgehog de Sega, pero para miles de jugadores durante el primer verano de Covid-19 era un héroe.

Doc fue el arquitecto del juego Sonic Eclipse Online. Cualquiera puede crear un juego dentro del sandbox digital de Roblox, y su versión pirata de la exitosa franquicia de Sega fue un éxito arrollador.

En septiembre de 2020, unos 36 millones de personas, más de la mitad de ellas menores de 13 años, utilizaban Roblox diariamente, lo que la convierte en la zona de recreación para niños más grande del mundo. Sonic Eclipse era un callejón sin salida donde los niños podían comprar la moneda virtual Robux, luego usarla para conseguir disfraces y transformarse en personajes más geniales. Doc afirmaba ser uno de los desarrolladores mejor pagados de Roblox y se jactó de ello ante su comunidad en la aplicación de chat Discord. Allí, miles de fanáticos que se habían filtrado desde Sonic Eclipse llegaron a conocerlo como Jadon Shedletsky, de 28 años, “un desarrollador de juegos, visionario de la industria y un poco fanfarrón”, como escribió en su biografía. Era el hermano menor de la leyenda de Roblox, John Shedletsky, que vivía en California y era el director creativo de la plataforma desde hace mucho tiempo, o eso dijo. Nadie sabía cómo era realmente Doc, pero le decía a cualquiera que le preguntaba que era musculoso, con cabello rubio y ojos azul verdoso. Dijo que conducía autos llamativos con una “novia española muy sexy”.

El humor oscuro y atrevido de Doc solo lo hizo más atractivo para muchos niños. Cuando publicó un chiste sobre la violación, un fan respondió: “10/10″. Cuando llamó “esclavas sexuales” a las jóvenes que lo ayudaron a desarrollar Sonic Eclipse, se convirtió en un chiste recurrente. Bromeó acerca de ser “el anciano con niños en su sótano”. Los fans se enfrentaron entre sí.

Algunos también se apresuraron a defenderlo en septiembre de 2020, cuando un jugador de Sonic Eclipse publicó capturas de pantalla en Twitter de una charla privada que Doc había tenido con un preadolescente: “Tienes 12 años, espero que seas un poco lento en tu educación, pero pronto te corromperé más allá de tus sueños más locos. Las palabras no pueden explicar lo que quiero hacer contigo. Tú eres la razón por la que terminaré tras las rejas”.

La persona que publicó las capturas de pantalla formaba parte de un grupo de jugadores que se habían cansado de los comentarios homofóbicos, racistas y depredadores que Doc compartía en Discord y habían comenzado a investigar a la persona detrás de ellos. Cuando Roblox Corp. se enteró de los mensajes, cerró la cuenta de Doc.

Pero para entonces ya había transferido la propiedad de Sonic Eclipse a otro jugador, un amigo. Doc afirmó que esto triplicó sus ganancias. Todo continuó hasta 2022 cuando Doc desapareció de Internet. Los jugadores especularon que se había suicidado. Luego, unos meses más tarde, un jugador envió una alerta a Discord: “Por fin arrestaron a Doc”.

Se publicó un artículo de un sitio de noticias de Nueva Jersey, con el titular: “FBI: Niña de Indiana de 15 años preparada para el sexo, rescatada después de que un hombre de Paterson pagara a Uber para llevarla a Nueva Jersey”.

(Elliot GrayRoblox)

La llegada de Roblox

Roblox se lanzó a principios de la década de 2000 bajo la premisa de que los juegos eran la próxima frontera del software educativo. Los niños podrían diseñar enclaves multijugador en línea utilizando un conjunto de bloques de construcción y un lenguaje de codificación simple. El espíritu de la plataforma atrajo a miles, luego millones de niños, que se movían por sus mundos como avatares tipo Lego con sonrisas congeladas y ojos brillantes, gastando Robux para ponerse pelucas, ropa, colas o alas de dragón virtuales. Ansiosas por atraer la atención de los jóvenes, las grandes marcas crearon sus propios juegos, como Gucci Town y Nikeland.

Con 78 millones de usuarios activos diarios en la actualidad, Roblox se ha convertido en la red social para la generación más joven. Cada segundo, según Roblox, procesa más de 50 mil mensajes de chat a través de sus protocolos de moderación, una combinación de tecnología de inteligencia artificial y trabajadores humanos que, según la compañía, escanea todo el contenido del usuario, incluido el audio y el texto. Roblox tiene alrededor de 3 mil moderadores, significativamente menos que TikTok, que tiene tres veces el número de usuarios diarios, pero emplea a 40 mil moderadores.

A diferencia de otras aplicaciones de redes sociales del mercado masivo, que excluyen a los niños menores de 13 años o los canalizan a otras versiones, Roblox fue creado para niños. Más del 40 por ciento de sus usuarios son preadolescentes, y ese mercado conlleva riesgos especiales.

Desde 2018, la policía de EU ha arrestado al menos a dos docenas de personas acusadas de secuestrar o abusar de víctimas que conocieron usando Roblox, según datos compilados por Bloomberg Businessweek. Algunos ya estaban en registros de delincuentes sexuales o habían sido acusados de abusar de menores.

Estos depredadores estaban usando Robux para atraer a los niños para que les enviaran fotografías o desarrollaran relaciones con ellos que se trasladaron a otras plataformas en línea y, eventualmente, fuera de línea.

El director de seguridad de Roblox, Matt Kaufman, califica la seguridad y el civismo como “fundamentales” para la empresa. Señala que los sistemas de moderación de la plataforma escanean todos los chats y otros contenidos digitales, emitiendo palabras inapropiadas y bloqueando que los jugadores envíen imágenes. “Esos sistemas, que pueden intervenir en menos de un minuto, son aún más restrictivos para los niños menores de 13 años”, dice Kaufman.

Rechaza la idea de que Roblox tenga un problema sistémico de poner en peligro a los niños y describe el problema como algo que afecta a toda la industria.

Sin embargo, varias personas que han trabajado para Kaufman dicen que Roblox está a la defensiva en su batalla contra los depredadores.

En entrevistas con más de 20 empleados actuales y anteriores (incluidos moderadores, ingenieros y gerentes de seguridad, los cuales solicitaron el anonimato debido a acuerdos de confidencialidad o temor a represalias por parte de la empresa), Bloomberg Businessweek escuchó repetidamente que, si bien la seguridad infantil puede ser el lema de la empresa, la vigilancia policial en la plataforma y sus 13 millones de juegos es una tarea enorme.

La vigilancia policial será cada vez más difícil a medida que la empresa se esfuerce por alcanzar el objetivo del cofundador y director ejecutivo, David Baszucki, de mil millones de usuarios diarios, más de 10 veces el número actual. Ocho trabajadores actuales y anteriores de confianza y seguridad dicen que el crecimiento de usuarios en Roblox tiene prioridad sobre la seguridad infantil.

Otros dicen que las funciones que recomendaron para proteger mejor a los niños, como los avisos de seguridad emergentes, fueron rechazadas y que las configuraciones de seguridad, por ejemplo, para garantizar que los usuarios no hablen con extraños, se desactivaron de forma predeterminada. Y aunque la compañía dice que depende cada vez más de la inteligencia artificial para la moderación y que esos sistemas mejoran todo el tiempo, algunos empleados dicen que la tecnología aún no es capaz de detectar signos sutiles de acoso.

Un portavoz de Roblox cuestiona las afirmaciones sobre recursos y retrasos. El portavoz dice que los miembros del equipo de seguridad comparten constantemente ideas sobre nuevas herramientas, que la empresa tiene en cuenta “varias consideraciones” al decidir cómo construirlas y que tiene una “sólida cartera” de funciones de seguridad en desarrollo.

La mayoría de los trabajadores de seguridad entrevistados por Bloomberg Businessweek dicen que es más difícil perseguir a los pedófilos en Roblox que en otras plataformas en línea, porque cada usuario es una colección anónima de pixeles.

(Elliot Gray )

La persecución tras la salida de Roblox

Antes de que el FBI buscara a Doc, lo perseguía un grupo de jugadores justicieros. El líder de esta manada era Ben Simon, ahora de 27 años, que transmite sobre Roblox en YouTube bajo el seudónimo de Ruben Sim desde Tucson. “Roblox gasta mucho tiempo, esfuerzo y dinero en convencer a los padres de que su plataforma es más segura de lo que realmente es”, dice.

Simon es una figura controvertida. Se burló de los empleados de Roblox por su apariencia física y preferencias sexuales y lanzó insultos a Baszucki, quien lo bloqueó en X. Roblox prohibió permanentemente a Simon cuando tenía 17 años.

Desde entonces, abrió nuevas cuentas, ampliando su base de suscriptores de YouTube a 1.2 millones, incluso cuando Roblox lo cerró en su plataforma al menos 100 veces. Sus primeros videos fueron vergonzosas sátiras de sus juegos.

En septiembre de 2020, Simon comenzó a recibir mensajes de los jugadores que buscaban derribar a Doc. Las capturas de pantalla que enviaron eran de conversaciones que Doc había tenido con chicas jóvenes que trabajaban para él, incluidas algunas que detallaban fantasías sobre secuestrar y violar a una niña de 12 años. Después de que Simon volvió a publicar los mensajes en Twitter, los vigilantes inundaron las cuentas de Doc, llamándolo pedófilo. Doc respondió con un video de YouTube defendiéndose. En su estilo habitual (fuera de la pantalla, con la voz alterada electrónicamente), admitió que los mensajes eran reales, pero dijo que eran solo bromas.

Simon empaquetó las acusaciones y la admisión en un video de siete minutos y se lo envió a un empleado del equipo de relaciones con desarrolladores de Roblox. Pidió a la empresa que cerrara la cuenta de DoctorRofatnik y el propio Sonic Eclipse. Otros usuarios dicen que también alertaron a Roblox sobre la cuenta de Doc, al igual que la madre del preadolescente al que le había enviado los mensajes.

Katie Berner, que ahora tiene 18 años, dice que su madre buscó el consejo de Simon antes de enviarle un informe “explicando lo espeluznante y peligroso que era todo”. Berner había empezado a jugar a Roblox cuando tenía 6 años y trabajaba para Doc cuando tenía 13 años. Al principio, le gustó que él le prestara tanta atención. Pero a medida que creció, dice Berner, se dio cuenta de “lo asqueroso que era que un adulto me hablara así”.

Cuatro días después de recibir la notificación de Simon, Roblox cerró la cuenta de Doc y lo denunció al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Mientras tanto, Doc transfirió la propiedad del juego a su amigo y creó una nueva cuenta.

Simon envió un mensaje a Roblox criticando lo que consideraba su débil respuesta. “El resultado final de Roblox depende de que los padres confíen en la empresa la seguridad de sus hijos y eso no sucederá si esta es la respuesta a los depredadores infantiles”, escribió. Dice que no obtuvo respuesta. Intentó denunciar a Doc ante la policía de Tucson, pero todo lo que pudo ofrecer fue un alias en línea.

Roblox finalmente respondió a Simon, por así decirlo, a finales de 2021, presentando una demanda de 1.6 millones de dólares en su contra. Alegó que era el líder de una “mafia cibernética parecida a una secta” que dañaba la reputación de la empresa. También dijo que había operado cuentas con nombres como “cockassassin”, había intentado subir fotos de Adolf Hitler y había usado insultos homofóbicos dentro de los juegos de Roblox.

Con Simon al margen, otros retomaron su campaña. “Si Roblox no iba a hacer nada, tenía que encontrar una manera”, dice Naru, una jugadora japonesa de 22 años que no quería que su verdadero nombre se compartiera públicamente por miedo a ser engañada. Ella optó por un enfoque diferente, escribiendo al vicepresidente de desarrollo de productos de Sega Sammy Holdings Inc., propietaria de las marcas comerciales relacionadas con Sonic the Hedgehog, y tuiteando a su equipo de relaciones con la prensa.

Posteriormente, Sega presentó una notificación de infracción de derechos de autor ante Roblox y, a finales de 2021, el juego se cerró. Sega no respondió a las solicitudes de comentarios, pero los jugadores en línea compartieron el aviso de eliminación de Roblox.

La ironía de que Sonic Eclipse había sido derribado por los derechos de propiedad intelectual de una corporación rival, en lugar de preocupaciones por la seguridad infantil, no pasó desapercibida para los jugadores.

Simon resolvió su demanda con Roblox un mes después de que el juego dejara de funcionar. Los documentos judiciales muestran que acordó pagarle a Roblox 150 mil dólares sin admitir haber actuado mal, aunque no hará comentarios sobre los términos ni si le pagó algo a la empresa, citando un acuerdo de confidencialidad. Roblox también se negó a comentar sobre el caso.

La misma semana que Simon resolvió la demanda, recibió un aviso de un fan. Cinco jóvenes detectives de EU, Reino Unido y Australia habían descubierto una de las antiguas páginas de Facebook de Doc. Contenía un enlace a un sitio web inactivo, y cuando buscaron a nombre de quién estaba registrado, encontraron que se trataba de Arnold Castillo que se ubicaba en Paterson, Nueva Jersey. Simon llamó a la policía de Tucson con la nueva información, pero el informe no llegó a ninguna parte. Un portavoz dice que no había pruebas suficientes para iniciar una investigación criminal y que estaba fuera de su jurisdicción. Simon dice que no sabía a quién más llamar.

Roblox_en_tableta

El acceso de los niños a Roblox

¿Quién juega a Roblox?”, pregunta Kirra Pendergast, de pie frente a 75 estudiantes sentados con las piernas cruzadas en el piso de un auditorio en una escuela primaria en Lennox Head, Australia. Se levantan unas 60 manos.

“¿A quién le han pedido alguna vez ser novio o novia de alguien en Roblox?”. Esta vez se levantan una docena de manos y hay muchos susurros.

“¿A quién se le ha ofrecido Robux gratis por hacer algo inapropiado en el juego?”. Dos manos se levantan lentamente.

La sesión, capturada en un video en mayo, es como muchas otras dirigidas por Pendergast, fundador y director ejecutivo de Safe on Social Media Pty Ltd., una organización con oficinas en cuatro países que asesora a escuelas y empresas sobre seguridad en línea.

“Empecé a preguntar cosas más específicas, como: ‘¿A quién le han ofrecido Robux gratis para desnudar su avatar hasta quedar en ropa interior?’ y muchos niños levantaron las manos y se rieron”, dice Pendergast en una entrevista. Cientos de niños le han dicho desde la pandemia que les han pedido que cambien los mensajes de Roblox a Snapchat o Discord, o se han atrevido a hacer lo que ella llama “cosas tremendamente inapropiadas”, como enviar fotos de desnudos a cambio de Robux. “Los padres dejan que los niños jueguen en Roblox pensando que es un lindo juego para niños, sin tener idea de lo que realmente está pasando”, dice Pendergast. “Si pudiera borrar una aplicación de la faz de la Tierra ahora mismo, sería esa, sería Roblox”.

La función de chat abierto de Roblox es un tema polémico entre los expertos en seguridad infantil. Otros juegos en línea centrados en niños, como Splatoon 3 de Nintendo, ofrecen solo opciones de diálogo preprogramadas para hablar con extraños. En Roblox, un niño de 8 años puede, de forma predeterminada, publicar lo que quiera en un chat de juego visto por todos los demás jugadores, a menos que intervengan los censores de IA. Corresponde a los padres activar las funciones de seguridad infantil.

“Si un depredador quiere atacar a niños más pequeños y hablar con ellos para generar confianza e iniciar el proceso de preparación, Roblox es una manera fácil de hacerlo”, dice Ron Kerbs, director ejecutivo y fundador de la empresa de seguridad infantil en línea Kidas.

Roblox está disponible de forma gratuita en una amplia gama de dispositivos, desde iPhone hasta PlayStation y PC. Se tarda menos de un minuto en crear una cuenta, ingresar una fecha de nacimiento y unirse a un juego clasificado para todas las edades. Una reportera de Bloomberg Businessweek se registró recientemente, se identificó como una niña de 4 años y volvió a participar en el popular juego Brookhaven RP. Su avatar apareció en un patio de recreo en una ciudad blanca. El primer mensaje en un chat público con otros 21 jugadores fue de un usuario que decía: “Tengo 8 años”. La periodista respondió: “Tengo 4 años”.

“Sube el juego y charlemos”, dijo un usuario. En cuestión de segundos, llegó una solicitud de amistad y comenzó una charla privada. “Estás soltera”, preguntó el extraño. La periodista reiteró que tenía 4 años.

“¿Tienes chat?”, preguntó el extraño, refiriéndose a Snapchat. “La edad es sólo un número”, agregaron. Un portavoz de Roblox dijo que el escenario “no es realista” porque no tiene en cuenta la supervisión de los padres ni la incapacidad de los niños de 4 años de comunicarse por sí solos con el chat de texto. “Un escenario como este sería extremadamente poco común”, dijo el portavoz. En los foros de darknet, los adultos que buscan preparar a niños para abusar de ellos intercambian consejos para desarrollar relaciones en los chats de Roblox: tácticas como escribir mal ciertas palabras o usar emojis para referirse a aplicaciones donde las conversaciones y las fotos pueden no filtrarse y se pueden enviar videos.

Las referencias a Robux o tarjetas de regalo Roblox aparecen en varios informes policiales obtenidos por Bloomberg Businessweek. Roblox dice que la empresa no tolera el comportamiento depredador en la plataforma. Pero la palabra “grooming” no apareció en su guía de moderación de 2022, de la que Businessweek tuvo acceso a una copia . Y la empresa no tenía sistemas automatizados para buscar de forma proactiva el comportamiento de acoso más allá de los filtros de texto básicos hasta ese año, según empleados actuales y anteriores.

Un portavoz de Roblox dice que la empresa tenía sistemas automatizados implementados para ayudar a identificar el acoso antes de 2022. El portavoz agrega que las leyes de privacidad del consumidor impiden que los minoristas compartan información sobre los clientes que compran tarjetas de regalo, lo que dificulta su seguimiento.

Los depredadores que hacen esto han eludido la detección. Shane Patrick Penczak, de 45 años de North Port, Florida, fue acusado de delitos sexuales contra niños en enero de 2022.

Le dijo a la policía que un niño de 13 años que había conocido en Roblox había compartido su contraseña para que Penczak pudiera “poner tarjetas de regalo en su cuenta de Roblox”, según una transcripción de su confesión grabada.

A cambio recibió cientos de fotos y videos del niño duchándose y realizando actos sexuales. Penczak, que fue sentenciado a 13 años, dijo que había iniciado sesión regularmente en la cuenta del niño para leer sus mensajes privados y pagarle: miles de dólares en Robux durante tres años.

Pendergast hace preguntas a niños de primaria en una sesión en Australia. ( Dylan Harris y Zachary Lovett)

En mayo de 2022, cuatro meses después de que ocurrió el arresto de Penczak, se presentó una denuncia de desaparición en Indiana. Una joven de 15 años fue reportada. Sus aparatos electrónicos favoritos, además del cargador y ropa, ya no estaban entre las cosas de su recámara. Su teléfono estaba apagado y lo último que publicó en Instagram fue una foto tomada desde el asiento trasero de un automóvil, con la leyenda “Adiós, Indiana”.

Stacy Hinshaw, una detective especializada en delitos sexuales, se dio cuenta de que no se trataba del típico adolescente fugitivo. La niña no tenía medios económicos para viajar, pero había abandonado el estado. Alguien se la había llevado.

Hinshaw obtuvo la aprobación de un juez para acceder a los registros telefónicos del adolescente. La última torre a la que su celular había conectado estaba en Pittsburgh, a más de 500 kilómetros de distancia. Le preguntó a la familia de la niña si había estado hablando con alguien en línea recientemente. Sí, dijo su hermana: un hombre llamado Jacob Shedletsky, que supuestamente era un popular desarrollador de juegos en Roblox. El sospechoso número uno, pensó Hinshaw.

La niña había conocido a Shedletsky en Roblox en enero, dijo la hermana. Ella dibujaba y él había comprado una de sus creaciones que había publicado en Instagram. Después de llamar a su madre para pedirle permiso, Shedletsky pagó 45 dólares a través de la aplicación Cash.

Luego, comenzaron a aparecer paquetes de Amazon en la puerta de la familia dirigidos a la adolescente, como un osito de peluche, un soporte para tableta y un guante para dibujar. Ocasionalmente, también llegaban pedidos de McDonald’s.

“Al final de esa entrevista, pensé que ella estaba con ese hombre”, recuerda Hinshaw. “Sólo teníamos que encontrarlo”.

Ella rastreó los regalos hasta la cuenta de Amazon de un segundo hombre, Nelson Betancur, con una dirección de Paterson. Luego llamó al número de teléfono que la madre del adolescente tenía para Shedletsky. El hombre que respondió confirmó el nombre y dijo que vivía en California. Dijo que conocía a la niña y le había enviado regalos pero que no sabía nada sobre su paradero. Hinshaw recuerda que tardó mucho tiempo en proporcionar información básica como su dirección y fecha de nacimiento. Cuando le preguntó al hombre por qué había enviado los regalos de Amazon desde una cuenta diferente, él dijo que Betancur era un socio comercial.

Unos días después, Meta Platforms Inc. devolvió los resultados de una orden de registro solicitada por el tribunal para el historial de mensajes de Instagram de la niña, y apareció un tercer nombre: DoctorRofatnik.

Ella le había enviado cientos de mensajes. Él dijo que estaba enamorado de ella y le dijo que “el sexo es algo hermoso”. El 25 de abril escribió: “Tengo muchas ganas de verte, la única manera de que esto funcione es si me escuchas”.

Con suficientes pruebas en mano, Hinshaw llamó a la Oficina Federal de Investigaciones y se puso en contacto con Len Rothermich, un agente especial del equipo de respuesta rápida a la sustracción de menores en Indiana.

Rothermich pronto descubrió que la niña había iniciado sesión en su cuenta de Instagram desde una nueva dirección IP. Llamó a la oficina de emergencias del proveedor de servicios, diciendo que la vida de un adolescente estaba en riesgo y que necesitaba la ubicación del titular de la cuenta. Cuando lo recibió, vio que la niña había iniciado sesión desde la misma dirección utilizada para enviar los paquetes de Amazon.

El 11 de mayo, ocho días después de que la niña abandonara Indiana, seis coches sin distintivos que transportaban agentes uniformados y agentes del FBI se detuvieron en una tranquila calle residencial de Paterson. A los pocos minutos la vieron doblar una esquina, caminando con un hombre. Los agentes se lanzaron sobre la pareja y los separaron. La niña fue trasladada a un hospital. El hombre fue esposado y registrado. Llevaba tres condones sin usar. Le preguntaron su nombre. “Arnold Castillo”, respondió.

Castillo, de 22 años, pálido y regordete, fue llevado a una oficina del FBI, donde accedió a una entrevista sin abogado. Admitió que había adoptado los alias Jacob Shedletsky, Jadon Shedletsky y DoctorRofatnik para ocultar su identidad. Castillo dijo que había usado la cuenta de Amazon de un tío en Florida para enviar regalos a la niña y que había llegado a un acuerdo paralelo con un conductor de Uber, pagándole mil dólares para transportarla de Indiana a Nueva Jersey.

Castillo le dijo al FBI que era un exitoso desarrollador en Roblox. Tenía dos docenas de niños trabajando para él, ayudándolo a diseñar personajes y administrar los pagos de Robux para un juego que había creado. Dijo que la niña era una artista prometedora, infeliz viviendo en casa, y solo quería ayudarla.

Castillo admitió que habían tenido relaciones sexuales varias veces durante los ocho días que estuvo desaparecida. Rothermich escuchó la entrevista desde Indiana. “Estaba tratando de descubrir cómo sucedió”, recuerda. “Cómo esta chica estaba dispuesta a dejar su casa e irse con este chico que no conoce, qué era lo atractivo de él”. Comenzó a buscar los alter egos de Castillo en línea y se sorprendió al descubrir no solo que era tan popular como había dicho, sino también que un año y medio antes algunos jugadores habían alertado sobre él.

Unas semanas después del arresto, Rothermich halló capturas de pantalla de juegos de Roblox en el teléfono de Castillo, que lo mostraban coqueteando. Había estado usando el alias LastOutlawz y sus avatares estaban tomados de la mano o abrazados con camisetas a juego que decían “Novio” y “Novia”. Rothermich obtuvo una orden de registro que obligaba a Roblox a entregar registros de chat, direcciones IP y detalles de inicio de sesión de LastOutlawz. Rothermich se enteró de que en los cuatro meses previos al arresto, Castillo y la niña habían intercambiado mensajes en Roblox sobre su intención de huir de casa.

Hinshaw es una detective de Indiana especializada en delitos sexuales. (Jay Goldz)

Las acciones por parte de Roblox

Cuando los ejecutivos de la sede de Roblox en San Mateo, California, se enteraron de lo sucedido, formaron un equipo para analizar qué había salido mal. La empresa dice que no sabía quién era Castillo antes de ser arrestado, que no realizó pagos a nadie con ese nombre y que no tiene registros de cuentas vinculadas a él.

Pero los ejecutivos sabían que tenían que hacer algo para proteger mejor a los usuarios. Implementaron una política que permite a Roblox expulsar a los usuarios que acosan a personas en otras plataformas o fuera de línea.

También brindaron a los moderadores herramientas para identificar nuevas cuentas iniciadas por usuarios prohibidos. Al cabo de un año, la empresa también había creado algunos puestos nuevos, nombrando a dos investigadores de seguridad infantil, un equipo de moderación de la explotación infantil y un director de seguridad que dependía directamente del director ejecutivo.

Con una red más sólida y la pandemia atrayendo a millones de nuevos usuarios, Roblox comenzó a detectar más incidentes. En 2023, informó 13 mil 316 casos de explotación infantil al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en comparación con 2 mil 973 el año anterior. La compañía dice que respondió el año pasado a más de mil 300 solicitudes de información de las autoridades, incluidas citaciones y órdenes de registro, un aumento de casi un tercio desde 2022.

Empleados actuales y anteriores de Roblox dicen que la empresa quiere mejorar la seguridad. Más allá de las razones morales, hay repercusiones comerciales cuando no es así: después de que un vendedor rápidamente hiciera un post en un blog el año pasado que agregaba arrestos vinculados a Roblox, el precio de las acciones de la compañía cayó un 8 por ciento (Roblox dice que otros factores pueden haber causado la caída). Pero los moderadores no pueden hacer mucho. Debido a que los usuarios de Roblox son en su mayoría niños, la compañía no puede pedirles información personal más allá de su edad, y no puede pedirles pruebas de ello a los menores de 13 años.

Un moderador de seguridad dice que es común que los depredadores operen docenas de cuentas de Roblox al mismo tiempo, haciéndose pasar por niños de diferentes edades.

Roblox también ha argumentado que las leyes federales lo protegen de la responsabilidad.

Con su escudo de responsabilidad bajo ataque y con el crecimiento en mente, Roblox está haciendo un esfuerzo para hacer crecer su base de usuarios. El año pasado, Roblox anunció funciones para mayores de 17 años, que incluyen videollamadas con avatar y juegos románticos y “fuerte derramamiento de sangre”.

Los trabajadores de seguridad dicen que quienes impulsan el crecimiento quieren la menor cantidad posible de barreras de entrada. Y cada vez que la plataforma facilita que las personas se conecten, sostienen, se vuelve más difícil controlarlas.

Sede de Roblox en San Mateo, California. (Jason Doiy)

Después de todas las máscaras, Castillo tuvo una figura patética en el tribunal federal de Indianápolis en agosto pasado, cuando se declaró culpable de transportar a una menor a través de las fronteras estatales para tener relaciones sexuales. Con eso, la red de mentiras que había creado finalmente se deshizo.

No, no era hermano de la leyenda de Roblox, John Shedletsky. No, no vivía en California ni conducía coches llamativos con una atractiva novia española. No, no era musculoso, con pelo rubio y ojos azul verdoso. La realidad no era así.

Nacido en Nueva Jersey, hijo de inmigrantes de habla hispana, Castillo había sido sacado de la escuela en séptimo grado por una madre controladora, dijo su abogado. A pesar de su falta de educación, descubrió que tenía habilidad con las computadoras y podía “ganar mucho dinero” diseñando videojuegos. Pero Castillo tenía problemas de salud mental y “cero confianza social”, y apenas salía del apartamento que compartía encima de un garaje con su madre, y los dos dormían en la misma cama. Puede que haya sido el rey de un feudo en línea, pero no tenía amigos de verdad.

La fiscal federal Tiffany Preston luego expuso lo que los investigadores creían que había sucedido durante la terrible experiencia de ocho días. Poco después de que el conductor dejó a la niña en Nueva Jersey, Castillo la llevó a una habitación que había alquilado en la casa adyacente a su departamento en el garaje y la agredió sexualmente, dijo Preston.

No había mantas ni muebles, sólo un colchón doble sucio en el suelo. La niña dependía de él para comida y dinero. Le compró tinte para el cabello para cambiar su apariencia. Preston lo llamó “la peor pesadilla de todo padre”.

La víctima no estuvo presente en el tribunal, pero sí su hermana. En una declaración leída ante el juez, dijo que la niña sufría de depresión y ansiedad desde que fue rescatada: “casi no quiere salir de su habitación”. Perdió la confianza en todos y se negó a ir a la escuela. “Estas cicatrices permanecerán para siempre”. La familia rechazó las solicitudes de entrevista.

La sentencia de Castillo debería ser severa, dijo Preston, para enviar un mensaje sobre un problema social mayor. “Ha ganado cierta atención porque es el ejemplo de lo mal que pueden salir las cosas cuando los delincuentes pueden usar aplicaciones supuestamente seguras para hablar con los niños”, dijo. Como a millones de niños, explicó Preston, a esta adolescente le encantaba jugar en Roblox, y así fue como Castillo la encontró. El juez condenó a Castillo a 15 años.

Un viernes por la mañana de junio, Castillo fue escoltado a una sala de visitas en la Institución Correccional Federal de Otisville, en Nueva York.

Ahora tenía 24 años y vestía un overol marrón oscuro sobre una figura robusta. Sus ojos oscuros asomaban detrás de unas gafas rectangulares. El cabello castaño se rizó en mechones en la nuca.

“¿No es lo que esperabas?”, preguntó. Su apariencia todavía era un misterio para la mayoría de la gente. Su fotografía policial había sido sellada por el FBI, y todas las selfies que había compartido con sus fans eran interpretaciones generadas por IA de Jadon Shedletsky, el alter ego detrás del DoctorRofatnik.

Por tres horas, Castillo habló sobre su historia personal, llevando la conversación a su infancia. Dijo que había construido su identidad Shedletsky sobre mentiras, desde los 12 años. “Todo lo que yo no podía ser se lo puse a él”, dijo Castillo.

Tuvo dos años de prisión para pensar en sus crímenes y dijo que lamentaba el dolor que había causado a la víctima y a su familia. Dijo que no se veía a sí mismo como si se hubiera aprovechado de ella, aunque sabía que sus acciones ahora se consideraban “un caso clásico de comportamiento depredador en línea”.

Castillo tuvo algunas cosas que decir sobre Roblox y por qué podría atraer a los depredadores. Accesibilidad, por ejemplo. “Es muy fácil crear una cuenta”, dijo.

Pero había pasado mucho tiempo desde que había usado Roblox y pensó que nunca volvería a hacerlo. “Creo que ese capítulo de mi vida ha terminado”, dijo. Si cumple su condena completa, tendrá cerca de 40 años cuando salga de prisión y no ha tenido experiencia laboral más allá del desarrollo de juegos en Roblox. Esa mañana había comenzado su primer trabajo de verdad: limpiar los baños de su pabellón de celdas.

