Buff en las universidades: ya preparan gamers

Estrés, sudoración, miedo y adrenalina. Dos equipos integrados, cada uno por cinco jóvenes, se enfrentan en una final de varias partidas. La diferencia es que no son deportistas tradicionales, pero igualmente han tenido que prepararse física y psicológicamente para estar en un estadio rodeado por más de 3 mil personas debajo de luces Led RGB, monitores y bocinas con altos decibeles.

Es una final, pero no es de la NFL ni la NBA, se trata de eSports y los ingresos que generan ya superan los de estos dos deportes juntos. Incluso, tan solo en 2021 alcanzaron los 198 mil millones de dólares a nivel mundial. Oportunidades hay muchas con 65.9 millones de mexicanos –mayores de seis años– que son considerados gamers, según la consultora The CIU, lo que posiciona al país como uno de los 10 mercados más importantes del mundo.

Los eSports han potencializado su alcance, el 15.4 por ciento de los usuarios de videojuegos ha participado en torneos, al igual que un 15.4 por ciento que consume torneos profesionales en línea.

Las universidades mexicanas no son ajenas a los eSports, una industria que se ha expandido en el mundo y que se prevé tengan un futuro prometedor, razón por la que muchas de ellas cuentan con equipos especializados en esta disciplina que es capaz de fomentar la educación y desarrollar distintos aspectos en la vida de los universitarios.

“Hasta hace algunos años, los videojuegos eran vistos como un pasatiempo o una distracción, sin embargo, la pandemia cambió esta visión, hoy en día los vemos como un complemento en el desarrollo profesional debido a que estimulan cualidades como la capacidad de tomar rápidas decisiones, agilizan el aprendizaje y mantienen una estabilidad emocional”, comentó Igor Rubio, director de la Dirección de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac México.

Incluso, la especialización en estas disciplinas ya comienza a ser necesaria. “La educación es lo que puede empezar a rescatar o inclusive hacer mucho más interesante porque el negocio existe y el talento está en México. Quienes estamos en el ecosistema no somos egresados de videojuegos, no existía una carrera o cursos con ese enfoque”, afirma Ismael Silva, presidente de la Federación Mexicana de e-Sports (FEMES).

Existen varias ligas, como la Liga Mexicana de Videojuegos y la Liga de Videojuegos Profesional, además de la University Esports México, que está integrada por más de 190 universidades públicas y privadas de todo el país.

En México, tres de las universidades privadas más importantes, la Universidad Anáhuac de México, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) y la Universidad Iberoamericana impulsan desde varios años la práctica de este deporte con equipos representativos y programas educativos. Entre las públicas está la UNAM y el IPN quienes también han abierto espacios.

Universidad Anáhuac, pionera en los eSports

La Universidad Anáhuac fue la primera institución educativa de México en adentrarse a este deporte digital, de acuerdo con Igor Rubio, fue en 2019 cuando anunciaron por vez primera su participación en un torneo de League of Legends, en la División de Honor de la Liga de Videojuegos Profesional.

“Decidimos incursionar en los deportes electrónicos porque vemos que es una industria que ha ganado terreno y ha incrementado su valor, por ello decidimos profesionalizar los eSports con el objetivo de que nuestros alumnos conozcan las oportunidades que tienen dentro de esta industria”, indicó Rubio.

Agregó que la Universidad Anáhuac ha desarrollado un modelo de enseñanza que no solo se enfoca en preparar a los alumnos para que jueguen a un nivel competitivo en alguna de las competencias, sino que también cuentan con algunas asignaturas para que los estudiantes conozcan todo lo que hay detrás de la industria de los eSports.

“A la par de las competencias, implementamos materias que ayudan a los alumnos a complementar su desarrollo profesional; estas asignaturas tienen un valor curricular y están acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que se les enseña todo lo relacionado con la dirección y administración de la industria de eSports”, explicó.

La Anáhuac ofrece algunas becas deportivas para sus jugadores de eSports. Además, tiene algunos convenios con algunas compañías como Monou y Ubisoft para que contraten a sus estudiantes, y tuvieron una alianza con Infinity Esports para que su equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends utilizara las instalaciones para entrenarse físicamente.

Por su parte, Darío Fuentes, entrenador del equipo Anáhuac eSports, señaló que para practicar este deporte es necesaria la disciplina y la responsabilidad, ya que, para ganar un torneo, es necesario entrenar todos los días.

“La disciplina es muy importante entre los miembros del equipo, sobre todo porque este deporte necesita de entrenamiento constante, es como cualquier otro deporte, entre más entrenes, mayores serán las habilidades y competencias de los jugadores”, comentó.

Añadió que la concentración y estabilidad emocional son dos factores que también juegan un papel importante dentro del deporte, por lo que los miembros del equipo tienen apoyo de médicos y psicólogos, quienes en todo momento les brindan la atención que necesitan.

Su objetivo: ser profesionales Víctor Campuzano Gutiérrez, capitán del equipo de eSports de la Universidad Anáhuac Campus Sur, aseguró que siempre está vigente el objetivo de llegar a ser un gran jugador de eSports.

“En México hay muy buenos representantes de los eSports y por supuesto que nuestro objetivo como representantes de la universidad es llegar a ser como uno de los grandes, por eso entrenamos diario y trabajamos en nuestra fortaleza física y mental para alcanzar objetivos y ser dignos representantes de nuestro plantel”, comentó Campuzano.

En tanto, Camila Fernández, quien es integrante del equipo de eSports, señaló que actualmente las mujeres también pueden aspirar a ser jugadoras profesionales en equipos mixtos.

“Anteriormente, este era un deporte en donde solo había hombres, pero desde hace unos años he visto que cada vez más mujeres se integran a equipos de eSports y son súper buenas. Seguramente son la inspiración de muchas chicas que se quieren dedicar profesionalmente a este deporte”, comentó Fernández.

La Ibero se suma a la tendencia

La Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México es otra de las instituciones privadas que se ha sumado a los eSports, razón por la que cuentan ya con un equipo representativo,los “Lobos Ibero”, quienes desde 2020 tienen un plan específico de trabajo que les ha permitido competir en diversos torneos.

Según Bladimir Lombillo, coordinador de Equipos Representativos de la Universidad Iberoamericana, decidieron apoyar a los alumnos que formaron el equipo de eSports, con el fin de que realizaran sus entrenamientos formales.

“Nosotros apoyamos a nuestros alumnos para que realicen las convocatorias e integren un equipo más grande, también los acompañamos a las competencias y les damos uniformes, pagamos sus viáticos y lo que sea necesario para facilitar su participación en las competencias”, compartió Lombillo.

Contó que, si bien la institución académica no tiene un área de entrenamiento para su equipo, siempre buscan dar seguimiento a las prácticas de los integrantes, quienes juegan desde casa bajo la coordinación de su capitán, Rodrigo Local. “Nosotros confiamos en la disciplina de nuestros alumnos, pero los eSports requieren de mucho esfuerzo y dedicación, así que cada semana nos entregan un reporte para conocer cuáles han sido los avances del equipo y en caso de ser necesario, les brindamos apoyo para que mejoren en sus entrenamientos”, compartió el directivo de la Universidad Iberoamericana.

Jesús Almaguer, estudiante de octavo semestre de Administración hospitalaria de esa institución, fue uno de los alumnos que llevó la propuesta a la universidad ya que desde la preparatoria se había involucrado en los videojuegos y veía que había equipos formados en otras instituciones. “Inicié presentando la propuesta a la Sociedad de Alumnos y después me canalizaron con el departamento de Deportes de la Universidad. Todo esto fue en diciembre de 2018 y para 2019 me dieron luz verde para iniciar con un club de eSports”, recuerda Almaguer quien presentó diversos estudios sobre el crecimiento de los eSports en el mundo y su impacto en México con el fin de sensibilizar a los directivos. “Me acuerdo que en ese momento me preguntaban sobre la violencia en los videojuegos o la vida ‘sedentaria’ de los jugadores”. Por ello, a ese club de eSports solo podrían inscribirse alumnos que a la vez fueran integrantes de alguna actividad deportiva.

Además, al igual que como sucede con otros deportes, para que los alumnos puedan practicar el mismo, deben cumplir con un promedio mínimo. “El rendimiento académico es una prioridad, es así que, si quieren pertenecer al equipo de eSports, deberán tener un buen promedio, de lo contrario, se les pondría en pausa hasta que recuperen las buenas notas”, dijo Lombillo.

La Iberoamericana se ha comprometido cada vez más con su equipo, a tal punto que en 2019 organizó su primer campeonato de eSports, en el que participaron el campus Puebla, dos equipos de Ciudad de México y el Tec de Monterrey, Estado de México. IPN: Abriendo espacios

En el Instituto Politécnico Nacional el interés por los eSports surgió de los mismos estudiantes quienes fueron integrando comunidades por cada una de las escuelas. Desde 2014 se formó la primera comunidad gestionada completamente por alumnos de nivel medio superior y superior para jugar League of Legends, y de ahí comenzó a crecer el interés y el número de integrantes.

Aunque empíricamente cada escuela comenzó a tener sus líderes, ocho años después ya comienza a tener el apoyo de la Institución. “Siempre hemos querido hacer oficial esta actividad deportiva dentro del IPN y llegar a más alumnos.

Esto con el fin de formar profesionales que se integren a la industria de los eSports”, menciona Aarón Quintana, líder de la comunidad y estudiante de noveno semestre de la Escuela Superior de Ingeniería Química, quien menciona que las actividades son manejadas por cada campus, por lo que la periodicidad y tipo de torneo varía de sede a sede.

A decir de Quintana, más allá de los gamers, se requieren en la industria diversos puestos como casters, personal de broadcast, diseño de juegos y administración de los torneos, entre otras posiciones en las que han incursionado.

“Somos una comunidad que no solo se enfoca en jugar videojuegos, hay muchísimas otras áreas que atender. Yo estoy en la parte de administración, pero también está la parte de diseño, narradores (de aquí ha salido talento). La comunidad estudiantil ha hecho esta sociedad y hemos tratado de sacar lo mejor de ella desde hace años”, expresa Quintana.

Sin embargo, el interés por los eSports está creciendo al interior por lo que ya cuentan con más facilidades y apoyo por parte de las autoridades académicas. Un avance es el taller de eSports, una clase optativa para algunas carreras, así como transporte para torneos presenciales y uniformes.

Aunque no tienen un espacio designado para el entrenamiento, Eder Fernando González, encargado del departamento de formación deportiva de la Dirección de Actividades Deportivas del IPN, menciona que hay diferentes proyectos pero por el momento no hay un área ideal para ello; sin embargo, señala que existe el interés que la institución tiene por este tipo de actividades.

“Los eSports son un ejemplo de cómo nos hemos adaptado a la tecnología. No solo es estar sentados frente a una pantalla. En los eSports se analizan los elementos del juego y en el aspecto mental se debe analizar cada uno de los movimientos y la estrategia de cada uno”, afirma González.

El también responsable del proceso de Universiada del Condde (Consejo Nacional del Deporte de la Educación), señala que la meta es sumar voluntades para darle difusión y que alcance el máximo potencial.

Para quienes integran las comunidades de eSports estudiantiles, participar en los torneos y entrenarse es parte de una “segunda carrera” que están haciendo, e incluso, algunos egresados han sido contratados por empresas dedicadas a los videojuegos.

“Yo soy estudiante de Ingeniería Química Industrial y mi carrera dura nueve o diez semestres, después viene el servicio social, las prácticas, etcétera. Aquí con los eSports estás aprendiendo algo que nos sirve como segunda carrera. No importa aquí a qué carrera pertenezcas o qué materias curses, eso no nos limita, nosotros salimos con una segunda carrera, porque con lo que aprendemos salimos a la industria a trabajar”, afirma Diego Lugo, estudiante de cuarto semestre de la Escuela Superior de Cómputo del IPN y líder de la comunidad de eSports del instituto.

El mercado de los deportes electrónicos está experimentando un rápido crecimiento, y lo que antes se veía como un pasatiempo, hoy sirve como la cuna para gamers profesionales que pueden sumarse a esta industria que tiene futuro.

“El estado de los eSports en México, en la parte universitaria, es el mejor hasta ahora. Los eSports en México y a nivel colegial, pueden ser una cuna bastante buena, como lo han sido hasta el momento. Hemos tenido dos o tres gamers que actualmente juegan de manera profesional, mucho talento ha salido de aquí”, añade Lugo.

Una de las metas a la que aspiran es lograr la creación de una única liga, a fin de que se unifiquen las reglas y lineamientos que rigen a las escuelas y participantes.

“Me encantaría que fuera una liga oficial, y por oficial me refiero a que sea un organismo que se encargue de reunir a todas (las escuelas). Que tenga el reconocimiento oficial, de gobierno, por ejemplo, para crear competencias en distintas categorías que te lleven a participar dentro de un campeonato nacional. Eso mismo serviría como cuna de talentos, así la industria y los equipos de eSports se estarían renovando con talento nuevo. La industria no solo son los jugadores, hay mucha gente detrás trabajando”, expresó Quintana.

Los eSports, también conocidos como deportes electrónicos, se han convertido en un evento de gran popularidad, por lo que los gamers también requieren de una preparación ardua, a nivel físico y mental. En la actualidad los competidores trabajan por lograr que su desempeño sea reconocido por todo el trabajo que hay detrás.

“Las personas siguen sin darse cuenta todo lo que conlleva este deporte. No se dan cuenta de todo el trabajo de producción, diseño, administración que ejecutan los equipos, quienes también entrenan. Dedican tiempo al juego, a su alimentación e incluso, salud mental. Yo pediría ese reconocimiento y ese apoyo a nuestra labor. Y por último, quisiera que se difundieran más los eSports, que al decir ‘soy del IPN’ la gente sepa que también existen los eSports, así como saben que hay un equipo de básquetbol, voleibol y béisbol”, puntualiza.

El Tec impulsa los eSports

El Tecnológico de Monterrey ha apostado por los eSports, a tal punto que hoy en día es la institución educativa que más recursos ha destinado para el desarrollo de esta industria, ya millonaria a nivel global.

“Los eSports son una disciplina igual de exigente y retadora que cualquier otro deporte tradicional y por ello consideramos que son una actividad que va más allá del entretenimiento, es más bien una actividad que promueve y desarrolla competencias en nuestros alumnos”, comentó Astrid Brust, directora nacional de Marcas, Imagen y Patrocinios del Tec de Monterrey.

Explicó que desde 2018 decidieron apostarle a los eSports e integrarlo a su oferta de actividades para ver los deportes electrónicos como parte de un estilo de vida y bienestar integral.

“Para nosotros es muy importante que nuestros alumnos mantengan un balance entre las actividades deportivas y educativas, así que promovemos una práctica del deporte continua, pero sin caer en el exceso o, de lo contrario, los alumnos dejarían de obtener los beneficios de este deporte”, añadió la directiva.

Actualmente, el Tec de Monterrey es una de las instituciones educativas de México que mayores recursos ha destinado a la industria de los eSports, recientemente inauguraron dos arenas para practicar el deporte, las cuales se ubican en Guadalajara y Monterrey.

Se estima que el valor de la inversión que realizó esta institución es de aproximadamente 12 millones de pesos, lo que le permite al Tec mantenerse a la vanguardia dentro de estas tendencias que irán creciendo y ganando terreno en los siguientes años.

“Los alumnos que forman parte del equipo de eSports son considerados como deportistas y por ello les damos acceso a todas las instalaciones, esto con el fin de que mejoren su desempeño a nivel físico como mental. Se trata de un deporte que está a la par de otros más antiguos como el fútbol, baloncesto o voleibol”, agregó Astrid Brust.

Van por la ampliación de las instalaciones

La apuesta del Tec de Monterrey es sumar cada vez más talento a sus filas y por ello ya están planeando construir una tercera arena de juegos.

“La intención de tener estas arenas de juegos es que sean espacios exclusivamente dedicados para practicar y realizar torneos de eSports; esto es un esfuerzo para dar a nuestros alumnos la estructura y las herramientas que necesitan para practicar el deporte de manera exitosa”, expuso Brust.

Agregó que las arenas que ya tiene el Tec de Monterrey, así como la que pretenden inaugurar en los siguientes meses, han sido desarrolladas gracias al apoyo que han recibido de algunos de sus patrocinadores, como es el caso de las firmas de tecnología Dell y de computadoras Alienware.

“Es una realidad que hoy en día existe una industria de los eSports y por ello es que nos hemos aliado con estas grandes marcas; incluso contamos con algunas asesorías para que nuestros alumnos conozcan mejor a la industria, así como las entradas de capital que existen dentro de la misma”, destacó.

De igual manera, comentó que la industria de los eSports continuará creciendo en los siguientes años, razón por la que pretenden seguir promoviendo la práctica de este deporte.

“Nuestra misión es promover el deporte, pero también ayudar a nuestros alumnos a entender el rol que tienen los videojuegos como plataforma de conexión, ya que cada vez son más los jóvenes que se comunican a través de estos mundos digitales”, puntualizó.

UNAM, el enfoque en investigación

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene el proyecto de eSports que nació del interés de los alumnos. Se estableció en 2016 y ha logrado que varios de sus integrantes hayan tenido buenos resultados en competencias con participantes internacionales. Las comunidades organizan torneos para que participen alumnos, profesores y administrativos de la UNAM. Esta comunidad de eSports participa a nombre de la universidad en torneos interuniversitarios e internacionales.

Sin embargo, la institución destaca en la rama del fomento a la investigación que ha llevado a los participantes a diferentes congresos internacionales y coloquios de investigación. En enero de 2020, se realizó una alianza entre la Anáhuac, la Máxima Casa de Estudios y la Federación Mexicana de Esports (FEMES) para impulsar la investigación. El proyecto durará hasta 2023 y cuentan con el apoyo de estudiantes de ambas instituciones, tanto de licenciatura como de posgrado, para enriquecerlo.

A finales de 2020, la UNAM creó la Asociación de Deportes Electrónicos (ADEUNAM) en la que están inscritos alrededor de 30 mil practicantes y busca promover la práctica de los deportes electrónicos y volverse un referente de competitividad. eSports, un deporte con futuro

Tanto directivos de las universidades como expertos coinciden en que los eSports son un deporte con gran futuro, no solo porque la industria de los videojuegos ha crecido y seguirá creciendo en los siguientes años, sino porque además existe cada vez menos estigma hacia quienes se dedican a esta profesión.

La realidad es que los eSports están creciendo y actualmente más de un tercio de los videojuegos existentes están vinculados en el tema de los deportes electrónicos. “Estamos viendo un crecimiento de los videojuegos y de los eSports a nivel mundial y definitivamente eso es parte de lo que más interesa hoy en día a los jóvenes”, expresa Israel Santiago, experto en Marketing, presidente de la agencia LDC y gamer.

“Tener en México una final de League of Legends significa que ya dejó de ser un deporte de nicho o una parte de entretenimiento para convertirse en algo más mainstream. Antes lo veíamos en Asia con estadios llenos y gente apoyando a un equipo en una final de deporte electrónico. Definitivamente viene con un crecimiento acelerado”.

Muchas áreas y sectores se han innovado a lo largo de los años, por lo que el sector educativo o académico no puede quedarse estancado. Para Santiago, los eSports son lo que los jóvenes necesitan. Si bien esta área ya ha sido explorada en los últimos años, marca un parteaguas en la manera en que se concibe la preparación profesional de los alumnos.

En ello coincide también Bladimir Lombillo, quien señala que hay una gran aceptación entres los mismos estudiantes y eso impulsa el desarrollo de los torneos. “Los eSports forman parte de estas nuevas tendencias y sin duda van a tener un gran futuro. Basta con ver cómo se realizan torneos internacionales que son cada vez más formales, seguramente en unos años veremos cómo se insertarán a los Juegos Olímpicos y Mundiales”, opinó.

En tanto, el director de la Dirección de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac México, afirmó que desde ahora ven que la industria de los videojuegos es una oportunidad para sus alumnos.

“Nosotros vemos el potencial de la industria gamer y ya ofrecemos una materia que se llama ‘La industria de los eSports’, donde les enseñamos las entradas y salidas de capital del sector, las nuevas profesiones, así como hacia donde enfocarse y cómo hacer un evento de grandes magnitudes que atraiga a grandes marcas”, añadió Rubio.

El ecosistema eSports debe y se está profesionalizando. Actualmente es una industria más madura, existen mejores equipos, torneos y jugadores. Los gamers reciben una educación para ser parte de la industria (no importando si tienen 14 años o más), y se les prepara para saber cuidar su imagen y comunicación en redes sociales, así como su condición física a través de un entrenamiento deportivo completo. La profesionalización de los eSports impacta de manera positiva en todos los sectores.

Según Israel Santiago, la misma evolución del ecosistema ha permitido que en los últimos años se hayan abierto mayores oportunidades de especialización en el tema. El experto en Marketing recuerda haber escuchado por primera vez un título universitario vinculado a los videojuegos hace unos ocho y también refiere que fue la Universidad de Cambridge quien brindó un curso sobre eSports y la administración de empresas de un deporte electrónico.

En el temario abarcaban temas como la búsqueda de patrocinios, establecimiento de vínculos en torneos y profesionalizar al equipo.

“Definitivamente sí debe haber una especialización de las personas que forman parte de la industria, pues genera ya tanto dinero a nivel mundial y está dejando tanto dinero en México que es mejor que haya gente preparada, y qué mejor que las universidades lo vean como un nicho para desarrollar”, comparte Santiago.

“Hoy en día me parece formidable lo que están haciendo las universidades. Están desarrollando su oferta educativa vinculada a la parte de videojuegos, cada uno está explorando y creo que es lo correcto pues la industria va a seguir creciendo. Qué mejor que la gente que la va a administrar sea gente perfectamente preparada, sin importar si su rol es el de jugador, promotor, administrador, presidente, comunicador, etcétera. Qué bueno que las universidades se están tomando esto en serio”, señaló el experto.

Ante este panorama, la Universidad Anáhuac realizará durante el primer semestre de 2023 un congreso especializado en eSports y gaming, donde los alumnos y jugadores podrán encontrar diferentes actividades, entre ellas un torneo que tendrá un premio en efectivo.

“Esta industria ha crecido y por ello desde la Universidad Anáhuac vamos a organizar el ‘Congreso Nacional de los eSports’, donde difundiremos todas las actividades que realizamos en pro de la comunidad gamer, así como actividades con interesantes premios para los ganadores de los torneos que estamos planeando”, adelantó Pablo Villalvazo, director de deportes de la Universidad Anáhuac Campus Sur.

Un paso que se dio en 2019 para que los eSports fueran reconocidos fue el nacimiento de la Federación Mexicana de Esports (FEMES) que busca impulsar los eSports en el país y es avalado por la Conade (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte), máxima autoridad deportiva nacional, además de pertenecer a Wesco (World Esports Consortium) , Pamesco (Panamerican Esports Confederation), entre otras.

La apuesta de los directivos de los eSports De acuerdo con Diego Foresi, CEO de Infinity Esports, las audiencias de los eSports se dispararon en los últimos dos años debido a que, durante la pandemia, la gran mayoría de los eventos se volvieron virtuales.

“Durante 2020 y 2021, el crecimiento de audiencias que consiguieron los eSports fue de hasta 20 por ciento, algo que no se había visto en otros años; esto también es consecuencia de que se desestigmatizó el mundo de los videojuegos, a tal punto que incluso las marcas más importantes decidieron patrocinar a los pro-gamers”, indicó Diego Foresi.

“La popularidad de los eSports ha crecido tanto alrededor del mundo que los representantes de los equipos de League of Legends, Call of Duty y Super Smash Bros. Ultimate, Free Fire o StarCraft II son idolatrados de la misma manera que personalidades tan famosas como los futbolistas profesionales Cristiano Ronaldo o Lionel Messi”, añadió Foresi.

Actualmente, los eSports son patrocinados por diversas marcas como BMW, Gillette, Oracle, Red Bull, Nike, Adidas, Kappa, Coca Cola, Pirelli, Siemens, Sony, entre muchas otras firmas internacionales que no necesariamente tienen su nicho de consumidores dentro del mundo de los eSports.

“Los proplayers tienen una cantidad enorme de fans y gracias a ello se transforman en embajadores de las ligas de eSports y las marcas que patrocinan a clubes de juego; básicamente, ser un proplayer es algo aspiracional para los jugadores”, expuso Foresi.

Al ser el punto de referencia tanto de la industria como de las marcas patrocinadoras, los proplayers no sólo deben mantener su nivel de juego, sino que además deben proyectar una imagen que inspire a los gamers a ser deportistas de alto rendimiento.

“Los entrenadores de los equipos inculcan buenos hábitos alimenticios, es así que los proplayers cuentan con nutriólogos, psicólogos, preparadores físicos e incluso fisioterapeutas, ya que para ser campeón mundial de alguna de las ligas de eSports se necesita de mucho esfuerzo y disciplina, igual que como sucede en otros deportes como el fútbol o el baloncesto”, indicó Eduardo Cazares, líder de producto de eSports para Riot Games Latinoamérica.

Actualmente existen diferentes espacios en donde los proplayers acuden a entrenar y se preparan antes de un torneo. “Los Gaming Houses, Gaming Office y Gaming Centers son espacios en donde los proplayers se preparan durante varios meses antes de competir en un torneo, ya que, para ganar, es necesaria la disciplina, así como la preparación física y mental de todos los integrantes del equipo”, explicó el CEO de Infinity Esports.

Nivel de disciplina, igual que en el deporte tradicional

Los jugadores pasan mucho tiempo entrenando frente a las computadoras o consolas de videojuegos; sin embargo, esto lo compensan con ejercicio físico bien regulado, lo que ha llevado a muchos deportistas tradicionales a sumarse al mundo de los eSports. “La disciplina que implican los eSports es tal, que incluso jugadores como el Kun Agüero, Javier

“El Chicharito” Hernández y Miguel Layún forman parte de alguno de los equipos de las diferentes ligas”, comentó Diego Foresi Incluso el Kun Agüero formó su propio equipo de eSports, que hoy en día es uno de los más importantes en toda América Latina, no sólo por su alto nivel competitivo en los torneos, sino por los patrocinadores con que cuenta.

En su cartera de patrocinadores destaca la red social Twitch, en la que su canal de streamings es muy popular; la marca de procesadores AMD y la empresa especializada en productos para el gaming, Aorus. “Este tipo de ejemplos nos habla del nivel de profesionalización que están teniendo las ligas de eSports, es decir, se trata de un deporte que requiere de disciplina, preparación y mucha fortaleza física y psicológica por parte de los jugadores”. indicó Eduardo Cazares.

El negocio y las marcas

Esta industria, al ser innovadora, también debía trabajar de la mano con transacciones fuera de lo convencional, es por ello que la tecnología de blockchain es lo que les ha permitido una expansión.

El también gamer, Israel Santiago, compartió que al participar en torneos, el pago de su inscripción fue a través de bitcoins, algo completamente normal para los jóvenes del medio. “Para quienes tienen 12, 14 y 16 años, de edad es de lo más normal tener una wallet para hacer transacciones económicas en criptomonedas. Es de lo más normal registrarse en un torneo, es su realidad. Nuestra evolución fue diferente, por ejemplo nosotros vimos las transacciones con efectivo a la tarjeta de crédito. Hoy en día vemos una evolución de la tarjeta de crédito al pago electrónico a través de un dispositivo móvil”, expresó Santiago.

Por otro lado, las marcas deben voltear a ver esta industria que está creciendo y tiene mucho futuro. Sin embargo aún existe un gran desconocimiento de su manejo e impacto.

Las marcas cuestionan mucho su participación en la industria de los videojuegos, además de que les está costando trabajo entender que operan distinto en comparación a otros ecosistemas. El experto en marketing, Santiago, agrega lo siguiente: “Esto es un tema de tiempo, es un goteo, hay que llenar el vaso a través de gotita en gotita. Lo que recomendamos (a las marcas) es acompañar a un equipo, un jugador, a todo a un videojuego o título para sumarse poco a poco, porque al final del día eso es lo que les va a permitir entrar al ecosistema”.

El especialista recomienda a las marcas entender al ecosistema para alinearse a él y colaborar con todos sus actores. “Las marcas deben comprender que no es un medio más, por lo que no será como pautar en Facebook, Google o YouTube. Muchas marcas se están quedando fuera del juego por simple desconocimiento del ecosistema, esa es su mayor barrera. Sin embargo deben abrirse a comprender que la industria evolucionó y que hoy en día es relevante”, afirma.

Monou busca acercar a los gamers amateurs con los proplayers A la industria de los videojuegos se han sumado también empresas mexicanas como Monou, una plataforma play to earn 100% mexicana, que organiza torneos para el mercado gaming amateur. Esta plataforma integra tecnologías de cadena de bloques o blockchain.

“El objetivo es que los gamers amateurs acudan también a nuestros gaming centers para practicar y entrar a torneos que les permitan mejorar su nivel de juego, así como ganardinero por realizar esta actividad que anteriormente se pensaba era de ocio”, comentó Raúl Aguilar fundador y CEO de Monou.

Los usuarios reciben premios en criptomonedas o tokens, y también pueden adquirirlos directamente. Este hecho consolida al usuario como propietario de activos digitales, que puede intercambiar, coleccionar o resguardar.

En los gaming center de Monou los jugadores amateurs podrán encontrarse con pro players que les ayudarán no sólo a mejorar en sus técnicas de juego, sino que también les enseñarán la disciplina y constancia que implica este deporte. “Somos una firma mexicana y nos da orgullo ser pioneros en este modelo de negocio que nos acercará a todos esos talentos que no han sido descubiertos por falta de centros profesionales como el nuestro; seguramente cazaremos grandes talentos que, quizá, sean los campeones del mañana”, agregó Aguilar.

Esta escuela ya revolucionó su oferta educativa y va por más Con el fin de profesionalizar las diversas áreas y ofrecer opciones diversas a los jóvenes, el Instituto Universitario Amerike, con sede en CDMX y Guadalajara, ofrece licenciaturas enfocadas a los eSports, comunicación audiovisual, creación artística para los videojuegos, así como la ingeniería en el desarrollo de software interactivo.

“Sabemos que las carreras de mayor desarrollo y tendencia en los próximos 30 años hoy no existen. Estas tendrán que ver con conceptos como la inteligencia artificial y machine learning. Entonces, este proyecto educativo forman profesionistas en carreras de tendencia, como son la creación artística para videojuegos desde el concepto de game design o la programación, el desarrollo de software interactivo, producción musical o comunicación audiovisual”, afirma Fernando Mojica, director del área de proyección profesional de la Institución.

Con cuatro años en México, este proyecto basado en Learning by doing está vinculado a la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, ENTI-UB, centro adscrito a la Universidad de Barcelona, así como con el respaldo de Universidad de Girona, y abrió en México para ofrecer carreras para profesionalizar las áreas en las que no hay talento especializado en la actualidad.

“Las carreras están en tendencia y brindamos talento para organizaciones que saben que tienen la necesidad pero aún no encuentran el puesto clave en el organigrama. Queremos impactar en la industria naranja, que podemos clasificar como la industria del entretenimiento”, señala Mojica.Particularmente en los eSports las necesidades que han identificado es la creación de metodologías de entrenamiento, nutrición y psicología del deporte. “El deporte no solamente es físico, sino cognitivo. Con los eSports muchos dicen:

‘Tú estás sentado solamente moviendo los dedos’ pero no se ponen a pensar en todo lo que hay detrás: el entrenamiento de horas, la estrategia aplicada, la psicología deportiva y la reacción inmediata que debe tener ante los movimientos de otro jugador. Los atletas de eSports son también de alto rendimiento”, afirma Edson Guillermo Sánchez Reyes, director académico de Ciencias del Deporte y de la Maestría en Readaptación Deportiva.

Para Ricardo Osorno, coordinador de las licenciaturas de videojuegos, en México aún hay cierta reserva con los eSports y la gente puede pensar que solo es ocio, sin embargo, considera que se trata de una industria en crecimiento.

Amerike también tiene un equipo representativo que compite con otras universidades. “Hemos tenido finalistas y ganadores en ligas. Por ejemplo, hay un equipo de tercer semestre que llegó a la final de Gamergy. Es un proceso de años”, afirma Osorno.

“Llevo un proceso de 2 años y medio con los alumnos que son organizados por clubes con un coach en donde se afina estrategia y se les entrena. Ellos han tenido buenos resultados frente a otras universidades y parte importante es la labor en equipo”, afirma Ricardo Osorno.

— Con colaboración de Lucero Longino