¡Game Over! ¿Qué son las microtransacciones en videojuegos y por qué pueden dañar tu economía?

En los últimos años, se han popularizado los videojuegos o aplicaciones en línea en los que se puede jugar o navegar de forma gratuita, hasta que, de pronto, para avanzar o subir de nivel es necesario adquirir accesorios o mejoras mediante pagos con dinero real. A este esquema de negocio se le conoce como: microtransacciones.

Generalmente, las microtransacciones parecen ser ‘baratas’, pues permiten al usuario disfrutar de complementos, nuevos niveles y potenciadores; sin embargo, con el tiempo, pueden acumularse en grandes cantidades y plantear amenazas a tu salud financiera.

A diferencia de comprar algo físico, las microtransacciones no ofrecen objetos reales y tangibles, lo que puede llevar a los usuarios a realizar gastos impulsivos, sin pensar ni considerar el costo real de dichas compras virtuales.

¿Qué son y cómo funcionan las microtransacciones en videojuegos?

¿Cómo funcionan las microtransacciones y qué videojuegos las utilizan?

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) algunos de los videojuegos con este esquema de negocio son: Roblox, Candy Crush Saga, Clash of Clans, Overwatch, Pokémon GO y League of Legends.

Las microtransacciones pueden incluir una amplia variedad de elementos, como:

Cosméticos: Artículos que no afectan la jugabilidad, como trajes, apariencias, gestos, efectos visuales, decoraciones para personajes o vehículos. Potenciadores: Mejoras temporales o permanentes que pueden otorgar ventajas en el juego, como aumento de experiencia, mejoras en habilidades o acceso a contenido adicional. Recursos: Moneda virtual, materiales o elementos necesarios para progresar en el juego o acelerar procesos, como construcción de edificios, fabricación de objetos, entre otros. Contenido adicional: Expansiones, DLC (contenido descargable) o paquetes que agregan nuevas misiones, historias, mapas, personajes, etc. Loot boxes (cajas de botín): Paquetes virtuales de artículos aleatorios, donde los jugadores pagan una cantidad de dinero y reciben un conjunto de elementos al azar.

¿Cómo protegerse de las microtransacciones?

Las microtransacciones por sí mismas no son malas; sin embargo, es importante tener control sobre los gastos hormiga que pueden generarse al jugar videojuegos.