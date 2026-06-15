Colegio de Educadoras en Guerrero reconoce a Esthela Damián por su vocación de servicio

El Colegio de Educadoras y Educadores del Estado de Guerrero rindió hoy un significativo homenaje a la exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta.

La sede de este magno evento fue el Tecnológico Nacional de México, campus Acapulco, escenario donde se dieron cita cientos de educadoras acapulqueñas para celebrar la vocación, la ética y el sentido humano de una mujer que ha colocado la protección de la primera infancia como el eje articulador del desarrollo comunitario.

La entrega de este importante reconocimiento estuvo a cargo de la Mtra. Margarita Nava Muñoz, presidenta del Colegio de Educadoras y Educadores, quien destacó la trayectoria intachable de Damián Peralta, su sensibilidad ante las causas más vulnerables y su capacidad probada para diseñar e implementar políticas públicas que transforman vidas.

Al otorgar el galardón, se subrayó que Esthela Damián encarna el liderazgo con visión humanista que el estado de Guerrero necesita con urgencia.

Con el corazón en la mano y una narrativa que conectó de inmediato con las fibras más sensibles del auditorio, Esthela Damián Peralta agradeció la distinción compartiendo su experiencia al frente del Sistema DIF en la Ciudad de México. Bajo el encargo directo de la hoy presidenta de la República, la Dra. Claudia Sheinbaum, Damián asumió en su momento la titánica responsabilidad de coordinar cerca de 500 puntos de educación inicial y básica, implementando un modelo de gratuidad absoluta y dignificación de espacios en las zonas más vulnerables, como el emblemático barrio de Tepito.

Recordó las dos caras de la moneda que le tocó vivir: desde el cobijo a los bebés en situación de abandono, hasta la necesidad de innovar académicamente durante la crisis sanitaria, lo que la llevó a cursar una Maestría en Educación e Innovación para diseñar estrategias de acompañamiento a distancia para madres y padres de familia.

Durante su discurso, Damián Peralta conectó su experiencia como servidora pública con su realidad como madre de tres hijos, rompiendo esquemas al hablar del reto que enfrentan las mujeres trabajadoras:

“Todas las que estamos aquí trabajamos, y luego, cuando salimos a laborar, nos ataca un sentimiento de culpa; siempre existe. Las que estamos en la vía del servicio público lo más que podíamos era entregar a nuestros hijos en la mañana y verlos en la noche. Pero como bien he escuchado decir en conversaciones de camaradería a la propia presidenta de la República: no es estar todo el día con nuestros hijos, es tiempo de calidad. Tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotras, con la frente en alto y con la certeza de que construimos un mejor futuro para ellos.”

Visiblemente conmovida por el cobijo del magisterio guerrerense, Damián Peralta reafirmó su compromiso inquebrantable de ser la principal impulsora de la educación inicial en la entidad.

“Me encanta este tema; es una de las labores más bellas, pero también de las más difíciles. La educación básica y el cuidado de nuestra niñez nos obligan a prepararnos todos los días. Soy una aliada absoluta de esta causa porque entiendo el fondo del problema. En Guerrero necesitamos replicar modelos de éxito, espacios de confort y dignidad para los hijos de nuestras mujeres trabajadoras. Si cuidamos el inicio de la vida de nuestras niñas y niños, estamos asegurando el destino de todo nuestro estado.”, finalizó.