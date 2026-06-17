Lluvias ‘amenazan’ el partido Colombia vs. Uzbekistán: Activan alerta amarilla en CDMX

La lluvia será el segundo protagonista en la cancha en el partido entre Colombia vs. Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Autoridades capitalinas lanzaron la alerta amarilla por las fuertes lluvias, posible caída de granizo y descargas eléctricas que se prevé para la tarde-noche de este miércoles 17 de junio.

En gran parte de la Ciudad de México lloverá, incluido Tlalpan, donde se ubica el Coloso de Santa Úrsula, y las precipitaciones podrían evolucionar en las próximas horas.

¿Cuáles son las alcaldías donde lloverá este miércoles 17 de junio?

En al menos 12 alcaldías se espera que llueva este miércoles: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se espera que las precipitaciones generen encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas hasta la posible caída de ramas, árboles y lonas.

Hasta el momento no se emitió la suspensión del FIFA Fan Fest en el Zócalo de la capital, donde se espera una importante concentración de aficionados para ver el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

¿Cuáles son las recomendaciones por fuertes lluvias en la CDMX?

Las autoridades capitalinas emitieron una serie de recomendaciones, incluidos los aficionados que vayan a festejar el triunfo de su selección.

No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

con corrientes de agua. Usar paraguas e impermeable.

Retira la basura de coladeras.

Cerrar puertas y ventanas para evitar la filtración de agua.

Recordar que el martes 16 los colombianos salieron a las calles y tomaron el Ángel de la Independencia para anunciar su llegada para presenciar el encuentro de su selección.

¿A qué hora es el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

Este miércoles debuta la selección de Colombia en el Mundial 2026 con un partido contra Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

El silbatazo inicial es a las 20:00 horas, sin embargo, por el cierre a la circulación para llegar al recinto, los aficionados podrán llegar horas antes e ingresar previo al inicio del encuentro.

Aquellos aficionados que no puedan acudir al Estadio Ciudad de México podrán sintonizar el encuentro a través de Vix, que requiere el pago de una suscripción.

Además, como se mencionó antes, podrán acudir al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, aunque corren el riesgo de que por las lluvias se niegue el acceso, como ya ocurrió en otras ciudades sede.

También se tiene preparada una cobertura especial en El Financiero Deportes sobre las actualizaciones más relevantes del encuentro y lo que ocurra afuera del estadio.