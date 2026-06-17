Colombia vs. Uzbekistán EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver el partido en el Estadio Ciudad de México?

Colombia vs. Uzbekistán se enfrentan en el primer partido de ambas selecciones en el Mundial 2026. (Fotoarte El Financiero/Shutterstock)

La Selección de Colombia inicia su camino en la Copa del Mundo 2026 con un duelo ante Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. El encuentro corresponde a la primera jornada del Grupo K, sector que también integran Portugal y República del Congo.

Con figuras como Luis Díaz y James Rodríguez, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo parte como favorito para quedarse con los tres puntos frente a una selección uzbeka que disputa su primer Mundial y que es comandada por el italiano Fabio Cannavaro.

Colombia y Uzbekistán se enfrentan en el Estadio Ciudad de México. (Foto: Cuartoscuro) (Tomás Pérez de la Cruz)

¿A qué hora ver HOY el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

Colombia y Uzbekistán se enfrentan este miércoles 17 de junio en el Estadio Ciudad de México, inmueble que recibirá el debut de ambas selecciones en la justa mundialista.

El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, aunque minutos antes se llevará a cabo la ceremonia protocolaria con la interpretación de los himnos nacionales.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Colombia vs. Uzbekistán?

El debut de Colombia en el Mundial 2026 será transmitido exclusivamente por streaming a través de la plataforma Vix Premium, plataforma que requiere una suscripción de pago.

En caso de no contar con acceso al servicio, los aficionados pueden seguir las incidencias del encuentro mediante las redes sociales oficiales de la Copa del Mundo y de ambas selecciones, así como en la cobertura minuto a minuto de El Financiero Deportes.

James Rodríguez es uno de los referentes de la Selección de Colombia. (Foto: AP) (Julio Cortez/AP Photo/Julio Cortez)

¿Cómo llega Colombia a su partido contra Uzbekistán?

La selección cafetera regresa a una Copa del Mundo con una generación que ilusiona a sus aficionados. Bajo las órdenes del argentino Néstor Lorenzo, Colombia finalizó en el tercer lugar de las eliminatorias sudamericanas y logró victorias sobre potencias como Argentina y Brasil.

Luis Díaz llega como una de las principales armas ofensivas tras marcar siete goles en las eliminatorias y firmar una campaña de 15 anotaciones con el Bayern Múnich. El delantero está acompañado por Luis Javier Suárez, mientras que James Rodríguez aporta experiencia y creatividad en el mediocampo.

La zaga va encabezada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, una dupla que ha dado solidez al equipo sudamericano, actualmente ubicado en el puesto 14 del ranking de la FIFA.

Alineaciones probables de Colombia

Néstor Lorenzo apostaría por el siguiente once inicial:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James Rodríguez, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

La Selección de Colombia llegó a la CDMX en su partido contra Uzbekistán. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Cómo llega Uzbekistán a su debut contra Colombia en el Mundial?

Uzbekistán disputa una Copa del Mundo por primera vez y busca dar la sorpresa en un grupo que también cuenta con la selección de Portugal. El equipo es dirigido por Fabio Cannavaro, campeón con Italia en 2006.

Aunque ocupa el lugar 50 del ranking de la FIFA, la escuadra asiática destaca por su fortaleza física y su capacidad para defenderse y atacar mediante contragolpes. En defensa sobresale Abdukodir Khusanov, jugador del Manchester City, mientras que en ataque su principal referente es Eldor Shomurodov.

Además del rival, los dirigidos por Cannavaro deberán lidiar con la altura de la CDMX, un factor que podría jugar a favor de Colombia y del apoyo de la afición sudamericana que se espera en las tribunas del Estadio Ciudad de México.

Alineaciones probables de Uzbekistán

Fabio Cannavaro podría enviar al campo a los siguientes futbolistas:

Uzbekistán: Utkir Yusupov; Khojiakbar Alijonov, Abdukodir Khusanov, Umar Eshmurodov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev; Otabek Shukurov, Odiljon Xamrobekov, Azizjon Ganiev, Oston Uronov; Eldor Shomurodov.

Habrá afectaciones viales por el Colombia vs. Uzbekistán en la CDMX

En caso de que asistas al estadio, el debut de Colombia en el Mundial 2026 también trae complicaciones para quienes transiten por la zona sur de la Ciudad de México. La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció un operativo especial en los alrededores del Estadio Ciudad de México, por lo que habrá restricciones a la circulación durante varias horas.

Las medidas entrarán en vigor a partir de las 15:00 horas del miércoles 17 de junio y se mantendrán hasta las 23:00 horas, lapso en el que se espera una importante concentración de aficionados para el encuentro ante Uzbekistán.

Entre las vialidades que registrarán afectaciones se encuentran:

Calzada de Tlalpan.

Avenida Santa Úrsula.

Circuito Azteca.

Eje 6 Sur.

Tramos de Periférico Sur cercanos al inmueble.

Ante ello, las autoridades capitalinas recomendaron a los automovilistas planear sus traslados con anticipación y optar por rutas alternas para evitar contratiempos.

Además, la Semovi sugirió a los asistentes utilizar el transporte público para llegar al estadio, pues tanto el Metro como el Tren Ligero o el servicio Park & Ride.

Con información de EFE