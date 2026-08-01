Santiago Nieto llama a defender la soberanía nacional en Querétaro y cierra filas con Sheinbaum

Durante su intervención, Nieto Castillo destacó el orgullo de contar con líderes patriotas. (Santiago Nieto).

Con un enérgico llamado a proteger los intereses de México y trabajar en unidad, Santiago Nieto Castillo participó este sábado en la Asamblea Informativa “La Patria no se vende, se ama y se defiende”, en Querétaro.

El encuentro se realizó en la explanada delegacional Félix Osores Sotomayor, dónde se reunieron referentes de Morena en Querétaro, aspirantes a la Coordinación de los Comités estatales y ciudadanos libres que buscan un cambio de rumbo en la entidad queretana.

Durante su intervención, Nieto Castillo destacó el orgullo de contar con líderes patriotas y subrayó la necesidad ineludible de acompañar las causas del pueblo y el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“La líder a nivel global que mejor ha protegido a su pueblo es Claudia Sheinbaum Pardo”, enfatizó el político, recordando a los asistentes que hoy el poder le pertenece a la gente y que la soberanía reside única y esencialmente en el pueblo.

El político queretano aprovechó el espacio mediático para contrastar esta visión de transformación con el abandono que sufren diversas zonas del estado tras décadas de administraciones de Acción Nacional.

Denunció fuertemente la carestía de la ciudad, la falta de obras funcionales, los servicios de mala calidad y la privatización de recursos básicos como el agua y la recolección de basura.

“Querétaro no puede seguir con estos niveles de desigualdades, con este nivel de abandono”, aseveró, instando a la ciudadanía a organizarse para vencer a los malos gobiernos locales.

Asimismo, hizo hincapié en que el proceso interno que vive el partido exige madurez y cohesión, recordando que “el enemigo no está dentro” y pidiendo dejar de lado cualquier actitud mezquina o calumnia.

Exhortó a los aspirantes a recorrer el estado “casa por casa” y dejando que sea la gente quien tome las decisiones finales, un principio básico de la izquierda.

A la par, reafirmó el compromiso del movimiento con la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres, marcando una clara diferencia institucional con las posturas de la oposición.

La asamblea concluyó con un ambiente festivo y un firme compromiso de la militancia por continuar construyendo el “segundo piso de la transformación”, bajo la convicción de que solo a través de la unidad ciudadana será posible desterrar la desigualdad y consolidar un gobierno justo para todas y todos los queretanos.