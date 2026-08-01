¡Camisa BTS en 110 mil dólares! ¿Qué artículos del show de medio tiempo del Mundial se subastaron?

La final del Mundial 2026 marcó un cambio en el formato del torneo con la inclusión, por primera vez, de un espectáculo de medio tiempo, al mero estilo del Super Bowl de la NFL. [Fotografía. Xinhua, ChatGPT]

De los creadores de vender el césped de la final del Mundial 2026 llega la subasta de los artículos utilizados en el primer espectáculo de medio tiempo en una Copa del Mundo. Semanas después de la coronación de la selección española, varios de los objetos utilizados por artistas que estuvieron en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey fueron subastados por la casa de subastas Christie’s.

La subasta “One Goal: An Auction to Benefit the FIFA Global Citizen Education Fund” fue una venta benéfica que reunió 27 artículos relacionados con el Mundial 2026 y recaudó 652 mil 630 dólares, recursos destinados al fondo educativo impulsado por la FIFA y Global Citizen.

Entre los lotes más codiciados aparecieron prendas utilizadas por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber durante el histórico show de medio tiempo, junto con otros objetos exclusivos relacionados con el torneo.

¿Qué artículos del show de medio tiempo del Mundial 2026 fueron subastados?

Las piezas utilizadas durante el espectáculo musical en la final del Mundial 2026 dominaron la subasta y, en varios casos, alcanzaron cifras muy por encima de lo estimado.

La prenda más costosa fue la camisa utilizada por Jimin, integrante de BTS, banda que anunció que no participará en los Grammy, que se vendió por 110 mil dólares, pese a tener una estimación de apenas 3 mil a 5 mil dólares.

Otra de las piezas más cotizadas fueron los guantes sin dedos utilizados por Madonna durante su participación, donde tuvo como invitados especiales a Ronaldo Nazário y Ronaldinho. Este objeto se esperaba vender entre 3 mil y 5 mil dólares, pero alcanzó un precio final de 41 mil 800 dólares.

A estos objetos se sumó el vestuario de Shakira utilizado en el videoclip de Dai Dai, himno oficial del Mundial 2026, que se vendió por 8 mil 250 dólares.

Todos los objetos que fueron puestos a subasta fueron:

Camisa de Jimin (BTS) : 110 mil dólares.

: 110 mil dólares. Chaqueta de Jung Kook (BTS) : 46 mil 200 dólares.

: 46 mil 200 dólares. Bufanda de V (BTS) : 46 mil 200 dólares.

: 46 mil 200 dólares. Guantes rosas sin dedos de Madonna : 41 mil 800 dólares.

: 41 mil 800 dólares. Pantalón de Suga (BTS) : 33 mil dólares.

: 33 mil dólares. Guantes de J-Hope (BTS) : 28 mil 600 dólares.

: 28 mil 600 dólares. Balón firmado por los artistas del show : 28 mil 600 dólares.

: 28 mil 600 dólares. Tenis usados por Justin Bieber : 26 mil 400 dólares.

: 26 mil 400 dólares. Botas de RM (BTS) : 19 mil 800 dólares.

: 19 mil 800 dólares. Cinturón de Jin (BTS) : 16 mil 500 dólares.

: 16 mil 500 dólares. Letra manuscrita y setlist de “We Dance” de Chris Martin : 15 mil 400 dólares.

: 15 mil 400 dólares. Vestuario de Shakira utilizado en el videoclip de Dai Dai: 8 mil 250 dólares.

BTS Los artículos de los integrantes de BTS fueron de los más valorados en la subasta. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo fue el histórico show de medio tiempo del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 marcó un cambio en el formato del torneo con la inclusión, por primera vez, de un espectáculo de medio tiempo, al mero estilo del Super Bowl de la NFL.

El show se realizó en el estadio New York/New Jersey Stadium, durante la final entre España y Argentina. La producción estuvo a cargo de Global Citizen y la dirección artística fue encabezada por Chris Martin, cantante de Coldplay.

El evento reunió a Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel y el coro infantil PS22 Chorus. Cada artista presentó un segmento individual antes de un cierre conjunto con la canción “We Dance”, creada especialmente para el espectáculo.

Shakira estuvo en el show del medio tiempo de la final del Mundial 2026 para interpretar 'Dai, Dai'. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué otros artículos del Mundial 2026 fueron subastados?

Más allá del espectáculo musical, la subasta también incluyó objetos directamente relacionados con los partidos del Mundial 2026.

El artículo más caro dentro de esta categoría fue el balón utilizado en la final del Mundial 2026, que se vendió por 110 mil dólares, una de las cifras más altas de toda la subasta.

Otro de los objetos más cotizados fue el jersey firmado por Lionel Messi, segundo máximo goleador del torneo, que alcanzó los 66 mil dólares.

Dentro de la subasta también destacó el balón del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que se vendió por 7 mil 700 dólares. Los artículos que fueron puestos a la venta son:

Balón utilizado en la final del Mundial 2026 : 110 mil dólares.

: 110 mil dólares. Jersey firmado por Lionel Messi : 66 mil dólares.

: 66 mil dólares. Balón del partido inaugural en Ciudad de México : 7 mil 700 dólares.

: 7 mil 700 dólares. Balón del partido inaugural en Toronto : 6 mil 600 dólares.

: 6 mil 600 dólares. Balón del partido inaugural en Los Ángeles : 8 mil 250 dólares.

: 8 mil 250 dólares. Jersey usado por Casemiro en octavos de final : 4 mil 620 dólares.

: 4 mil 620 dólares. Jersey firmado por David Beckham : 2 mil 860 dólares.

: 2 mil 860 dólares. Jersey firmado por Santiago Giménez : 1,210 dólares.

: 1,210 dólares. Balón firmado por Santiago Giménez : 1,320 dólares.

: 1,320 dólares. Jersey firmado por la selección de Estados Unidos : 9 mil 350 dólares.

: 9 mil 350 dólares. Jerseys de Alphonso Davies (local y visitante): 440 y 330 dólares, respectivamente.

Estos objetos subastados forman parte de los artículos de colección que puso a la venta la FIFA. Días previos al encuentro decisivo, el organismo vendió el césped donde se disputó la final del Mundial 2026 y también anunció que pondría a la venta anillos de campeón, que fueron entregados a los jugadores de la selección española que levantaron el trofeo.