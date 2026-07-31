‘Me quedé dormido’: Cole Palmer admite que se ‘echó una pestaña’ en el México vs. Inglaterra

Cole Palmer señaló que no ser convocado por Thomas Tuchel para el Mundial 2026 representó un momento dificil para su carrera. [Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua]

El futbolista del Chelsea, Cole Palmer, quien fue descartado por Thomas Tuchel para formar parte del equipo de los ‘Three Lions’ en el Mundial 2026, sorprendió al revelar que ni siquiera terminó de ver el partido entre México e Inglaterra en los octavos de final.

El mediocampista inglés explicó que siguió algunos encuentros del torneo mientras disfrutaba de sus vacaciones, aunque los horarios complicaron que pudiera verlos completos.

“Sí lo vi, pero me quedé dormido al medio tiempo”, respondió cuando le preguntaron en conferencia de prensa sobre el partido entre Inglaterra y México disputado en el Estadio de la Ciudad de México.

¿Qué dijo Cole Palmer sobre quedarse fuera del Mundial 2026?

Además de hablar del partido, Palmer también se refirió a la decisión del entrenador Thomas Tuchel de dejarlo fuera de la lista definitiva de Inglaterra para el Mundial.

El futbolista reconoció que la noticia fue difícil de aceptar, aunque aseguró que la convirtió en una motivación para trabajar más duro de cara a la nueva temporada con el Chelsea en la Premier League.

“Es como cualquier cosa. Si alguien te dice que, esencialmente, no eres lo suficientemente bueno para entrar en la convocatoria, vas a pensar: ‘Está bien’, y vas a intentar esforzarte todavía más”, comentó.

Cuando le preguntaron si utiliza esa decisión como combustible para demostrar su nivel, respondió afirmativamente, aunque dejó claro que, por ahora, su única prioridad es el conjunto londinense, con el que consiguió el Mundial de Clubes de 2025.

“La verdad es que ahora mismo no estoy pensando en eso. Solo tengo ganas de empezar la temporada con el Chelsea”, afirmó.

Palmer también reveló que Xabi Alonso, exentrenador del Real Madrid, fue una de las primeras personas que lo contactó tras conocer que no asistiría al Mundial.

“Sí, cuando me dijeron que no iba al Mundial, obviamente él ya lo sabía y me mandó un mensaje”, explicó.

Aunque no recordó las palabras exactas, señaló que el entrenador únicamente buscó transmitirle tranquilidad.

“Creo que me dijo que no me preocupara, lo normal”, añadió.

El mediocampista del Chelsea también habló sobre la lesión en la ingle que condicionó gran parte de la campaña 2025-26 y que terminó influyendo en su ausencia del Mundial.

Palmer explicó que fue la primera lesión importante de su carrera y reconoció que, durante los primeros meses, su desesperación por volver a jugar lo llevó a intentar acelerar su recuperación.

“La verdad es que no sabía cómo afrontarlo. Durante los primeros meses solo quería volver a jugar, probablemente cuando no debía hacerlo, porque no podía jugar como quería. Fue una mala temporada para mí, en lo personal, por las lesiones y todo eso, pero ahora me siento bien”.

Cole Palmer fue uno de los grandes ausentes de Inglaterra en el Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Cómo fue el México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

El Estadio de la Ciudad de México vivió uno de los partidos más emocionantes del Mundial 2026. Desde los primeros minutos, México salió a presionar alto al conjunto inglés, impulsado por su afición y con la intención de ponerse en ventaja.

El partido cambió de ritmo en la recta final del primer tiempo. En un lapso de apenas dos minutos, Jude Bellingham apareció dos veces dentro del área: primero al minuto 36 y luego al 38, para poner en ventaja a Inglaterra y silenciar momentáneamente el estadio.

Cuando parecía que los visitantes se irían al descanso con control del juego, Julián Quiñones reaccionó al minuto 42 al aprovechar un rebote tras un tiro libre y devolvió vida a México antes de irse al vestidor.

La segunda mitad elevó la tensión. Inglaterra se quedó con diez jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah, lo que dio impulso al equipo dirigido por Javier Aguirre. Sin embargo, Harry Kane mantuvo la calma desde el punto penal al minuto 60 para colocar el 3-1.

México no bajó los brazos. Raúl Jiménez respondió también desde el manchón penal y acercó al Tri en el marcador. A partir de ese momento, el equipo mexicano insistió con disparos de media distancia y centros al área, pero Inglaterra logró aguantar la ventaja y avanzar a los cuartos de final.

El conjunto de los ‘Three Lions’ terminó en el tercer lugar del Mundial 2026 tras vencer 6-4 a Francia. Además, Jude Bellingham cerró el torneo como el tercer máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi.