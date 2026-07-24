‘Es un tipazo’: Mesera mexicana cuenta cómo fue atender a Bellingham tras eliminación del Tri

Jude Bellingham reconoció el comportamiento de la afición mexicana a pesar de la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua, ChatGPT]

Imagina estar tranquila haciendo tu trabajo como mesera y que, de pronto, debas atender a uno de los jugadores que eliminó a la Selección Mexicana del Mundial 2026. Eso fue lo que le ocurrió a Lilita Rovirosa, creadora de contenido que trabaja como mesera y quien relató que atendió a Jude Bellingham días después de las semifinales entre Inglaterra y Argentina.

La historia fue compartida por la joven a través de sus redes sociales, donde contó que coincidió con el futbolista apenas unos días después de que terminó su participación en la Copa del Mundo.

Durante la conversación, Bellingham elogió el comportamiento de la afición mexicana en el Estadio Ciudad de México y recordó el intenso ambiente que vivió durante aquel partido de los octavos de final del Mundial 2026.

¿Cómo fue el encuentro entre la mesera mexicana y Jude Bellingham?

Lilita Rovirosa explicó que todo comenzó cuando el gerente del restaurante les informó que un cliente muy especial llegaría al establecimiento: Jude Bellingham. Aunque inicialmente otro mesero sería el encargado de atender la mesa, las circunstancias cambiaron y ella terminó brindándole el servicio.

Durante la cena aprovechó un momento para felicitar al futbolista por su actuación en el Mundial, principalmente por sus dos goles ante México en los octavos de final.

Posteriormente, Bellingham le preguntó de dónde era. Cuando ella respondió que era mexicana, el jugador del Real Madrid reaccionó de inmediato con un “I’m sorry”.

La mesera le respondió que no había problema y aprovechó para preguntarle cómo había vivido el ambiente en el Estadio Azteca durante el partido frente a México.

De acuerdo con la joven, el inglés reconoció la intensidad del encuentro, pero destacó la actitud de los aficionados mexicanos una vez que terminó el compromiso.

Jude Bellingham Jude Bellingham fue el tercer máximo goleador del Mundial 2026 con 7 goles. [Fotografía. Xinhua]

“Sí estuvo muy fuerte, pero cuando acabó el partido se portaron súper educados, súper respetuosos. Bravo México”, comentó.

La joven también le contó al futbolista que días antes había atendido a Rio Ferdinand, excompañero de Javier ‘El Chicharito’ Hernández en el Manchester United, y que ambos habían hablado sobre la posibilidad de un México contra Inglaterra. Incluso volvió a encontrarse con el exdefensor antes de la semifinal frente a Argentina.

Bellingham escuchó la anécdota y, al recordar la eliminación del conjunto tricolor, añadió otra frase que llamó la atención: “Tenía que pasar”.

Más adelante, el mediocampista pidió un tequila para celebrar. Incluso invitó a los dos meseros que lo atendían a brindar con él, aunque ambos rechazaron el ofrecimiento porque seguían trabajando.

La creadora de contenido también contó que la novia del futbolista, Ashlyn Castro, le comentó que tiene ascendencia mexicana y puertorriqueña. Además, le aseguró que Bellingham habla muy bien español gracias a su etapa como jugador del Real Madrid.

Al finalizar su turno, la joven esperó al inglés fuera del restaurante para pedirle una fotografía. Según explicó, fue la propia novia del futbolista quien le dijo que Bellingham había preguntado dónde estaba para poder despedirse antes de marcharse.

La experiencia terminó con una selfie y una buena impresión por parte de la mesera, quien describió al mediocampista inglés como un “tipazo”.

¿Cómo fue el partido entre México e Inglaterra?

Jude Bellingham, pieza clave en el tercer lugar de Inglaterra en el Mundial 2026, fue una de las grandes figuras del duelo de octavos de final ante México en el Coloso de Santa Úrsula.

Aquel encuentro terminó con victoria inglesa por 3-2, donde el mediocampista marcó dos goles en apenas dos minutos, al 36 y 38, para encaminar la clasificación de su selección. Julián Quiñones había anotado el gol del descuento azteca minutos antes de terminar la primera parte.

Posteriormente, cuando México ya jugaba con un hombre de más, Harry Kane amplió la ventaja inglesa desde el manchón penal. Raúl Jiménez recortó distancias para el conjunto mexicano, también desde los once pasos, pero el equipo no logró aprovechar la expulsión de Jarell Quansah.

Ese partido representó una de las mejores actuaciones individuales de Bellingham durante toda la Copa del Mundo. El inglés terminó el torneo con 7 goles, cifra que lo colocó como el tercer máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé y Lionel Messi.

Sus anotaciones llegaron en distintas fases de la competencia: marcó un gol frente a Croacia y otro contra Panamá durante la fase de grupos; firmó el doblete ante los dirigidos por Javier en los octavos de final; volvió a anotar dos veces frente a Noruega en los cuartos de final y cerró su cuenta con otro tanto contra Francia en el partido por el tercer lugar.