Quiñones critica al ‘Vasco’ Aguirre por sacarlo vs. Inglaterra: ‘Se equivocó el viejo’

Julian Quiñones se colocó entre los máximos goleadores de la Selección Mexicana en mundiales, con sus cuatro goles en el torneo. [Fotrografía. Cuartoscuro]

Julián Quiñones se quedó con la espina de que pudo aportar más para evitar la eliminación de México en el Mundial 2026 ante Inglaterra, en el Estadio Ciudad de México, y señaló que Javier Aguirre se equivocó en los cambios.

En un video publicado por el tatuador y creador de contenido Omi Mendoza, el delantero cuestionó la decisión del ‘Vasco’ Aguirre de sustituirlo durante los minutos finales del partido de los octavos de final. “Ah sí se ma..., se equivocó el viejo en los cambios”, expresó.

El delantero salió de cambio al minuto 81 por Guillermo ‘Memote’ Martínez, con México abajo por un gol y en plena presión sobre la portería inglesa, además con superioridad numérica tras la expulsión del lateral Jarell Quansah.

Para buena parte de la afición, el atacante del Al-Qadsiah era el jugador más peligroso del Tricolor en ese momento, por lo que su sustitución se convirtió en una de las decisiones más cuestionadas del encuentro.

¿Cómo fue el partido entre México e Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección Mexicana cayó 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, en un partido donde los descuidos defensivos y algunas decisiones tácticas terminaron con la ilusión mexicana de volver a disputar unos cuartos de final de un Mundial 40 años después.

Desde los minutos iniciales, el conjunto azteca mostró iniciativa y generó las oportunidades de gol más claras del encuentro. Sin embargo, Inglaterra golpeó en momentos clave antes del descanso.

El conjunto europeo tomó ventaja con un doblete de Jude Bellingham, quien apareció dentro del área para aprovechar desajustes defensivos y poner el 2-0. México respondió antes de finalizar el primer tiempo con un gol de Julián Quiñones, que recortó la distancia y mantuvo al equipo en la pelea.

En la segunda mitad, el encuentro cambió de ritmo. Inglaterra se quedó con 10 jugadores tras la expulsión de Jarell Quansah, lo que abrió el escenario para una reacción mexicana. Sin embargo, cuando la escuadra tricolor buscaba el empate, Harry Kane convirtió un penalti que significó el 3-1 y volvió a complicar el panorama.

México no dejó de insistir y encontró el descuento 3-2 con otro penalti, ejecutado por Raúl Jiménez. A partir de ese momento, el equipo de Javier Aguirre se volcó al ataque, con mayor posesión y presencia en campo rival, mientras Inglaterra se replegó para defender la ventaja.

Los minutos finales estuvieron marcados por la presión constante de México y por decisiones desde el banquillo que generaron polémica, como la de enviar a tres delanteros en busca del gol y retirar a Julián Quiñones y a Gilberto Mora, dos de los mejores futbolistas del equipo mexicano en el torneo.

Julián Quiñones fue sustituido en el minuto 81 en el partido de México vs. Inglaterra. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo fue la participación de Julián Quiñones en el Mundial 2026 con México?

Más allá de la eliminación, Quiñones firmó el mejor torneo de su carrera con la Selección Mexicana. Marcó cuatro goles y dio una asistencia, con participación directa en cinco anotaciones del conjunto tricolor durante la Copa del Mundo.

Su actuación también le permitió igualar a Javier ‘Chicharito’ Hernández y Luis Hernández como los máximos goleadores de México en la historia de los Mundiales, con cuatro anotaciones cada uno.

Tras concluir el torneo, el delantero aseguró sentirse orgulloso de haber disputado su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana, que ahora comandará Rafael Márquez, y recordó el apoyo que recibió por parte de los aficionados cuando hizo un viaje por avión cuando acabó su participación en el Mundial 2026.

“No me dejaban caminar ni en el aeropuerto”, comentó Julián Quiñones mientras se realizaba un tatuaje con los ojos de su esposa Ana Gabriela.