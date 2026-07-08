‘No es momento de frenar, sino de acelerar’: Rafael Márquez envía su primer mensaje como DT de México

Rafael Márquez señaló que uno de sus principales objetivos de cara al Mundial de 2030 será mejorar los resultados de la Selección Mexicana y elevar el nivel del futbol nacional. (Fotografía. Cuartoscuro)

La era de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana comenzó oficialmente. Horas después de que la Federación Mexicana de Futbol confirmó su nombramiento como nuevo director técnico rumbo al Mundial de 2030, el exdefensor compartió su primer mensaje como responsable del conjunto tricolor y dejó claro cuál será su objetivo durante su proceso: mejorar lo trabajado por Javier Aguirre.

En un mensaje publicado en las redes sociales de la Selección, Rafael Márquez explicó que el equipo ya cuenta con una base sólida de jugadores jóvenes y experimentados, por lo que considera que el siguiente paso consiste en fortalecer ese trabajo y aprovechar la continuidad que, en su opinión, pocas veces ha existido dentro del Tricolor.

“Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar. Creo que ya se ha hecho una base, un gran trabajo para fortalecer lo que se inició y aprovechar, sobre todo, esta continuidad que quizás antes no se había visto y que está bajo mi responsabilidad.”

El nuevo técnico de la Selección Mexicana aseguró que hará todo lo posible por mantener el nivel alcanzado por el equipo nacional e incluso mejorarlo durante el nuevo ciclo mundialista.

¿Cuáles serán los objetivos de Rafael Márquez como nuevo DT de la Selección Mexicana?

Además de los resultados deportivos, Márquez explicó que uno de sus principales objetivos será contribuir al desarrollo del futbolista mexicano. Para ello, buscará trabajar de manera coordinada con las selecciones menores y fortalecer los procesos de formación desde las categorías inferiores.

“Estoy con la ilusión, con la responsabilidad y con las ganas de hacer que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo y, a beneficio, elevar el nivel del fútbol mexicano.”

El estratega mexicano, quien fue auxiliar técnico de Javier Aguirre, añadió que no limitará su trabajo a la Selección Mayor, ya que considera indispensable mantener comunicación y coordinación con las categorías juveniles para consolidar una estructura que beneficie al futbol mexicano a largo plazo.

“No es nada más fijarme o estar en selección mayor, sino en selección menor también. Si queremos un mejor fútbol, también tenemos que tener bases y procesos importantes para formar mejores jugadores.”

Rafael Márquez asumió el cargo tras la eliminación de México en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Inglaterra. Su llegada forma parte del Proyecto Deportivo 2030, un plan diseñado por la FMF desde agosto de 2024 para que sucediera a Javier Aguirre una vez concluida la Copa del Mundo.

Los primeros compromisos del cuadro azteca con ‘El Kaiser’ al frente serán los amistosos que se disputarán en las fechas FIFA de septiembre y octubre de 2026.

Los primeros compromisos oficiales de Rafael Márquez serán en noviembre de 2026, cuando encare los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-2027. El próximo año tendrá como principal objetivo que México refrende su título de la Copa Oro, torneo que se disputará entre junio y julio de 2027.

Cabe resaltar que Rafael Márquez recibirá a la Selección Mexicana en el top 10 del ranking FIFA, clasificación que no se conseguía desde marzo de 2022 bajo la dirección técnica de Gerardo Martino.

Rafael Márquez tendrá sus primeros encuentros como nuevo DT de la Selección Mexicana en septiembre de 2026. (Fotografía. Cuartoscuro) (Rogelio Morales Ponce)

¿Qué dijo Rafael Márquez tras ser nombrado director técnico de la Selección Mexicana?

Rafael Márquez comenzó su mensaje con palabras de agradecimiento hacia el ‘Vasco’ Aguirre, quien le abrió las puertas del cuerpo técnico durante el ciclo rumbo al Mundial de 2026. El ahora entrenador nacional aseguró que esa experiencia le permitió adquirir conocimientos importantes para asumir este nuevo reto.

“Primero que nada, profundo agradecimiento hacia Javier por haberme brindado la confianza de pertenecer a su cuerpo técnico y abrirme ese espacio tan personal y cercano. No me queda más que agradecerle, porque también ha sido una experiencia de aprendizaje.”

El estratega también agradeció el apoyo que recibió el equipo durante los cinco partidos disputados en el Mundial y afirmó que buscará responder a esa confianza con trabajo y resultados.

Antes de integrarse al cuerpo técnico de la Selección Mexicana, Márquez dirigió durante dos temporadas al Barça Atlètic, filial del Barcelona, y previamente inició su formación como entrenador en las categorías inferiores del Real Alcalá.

Ahora, con las riendas de la Selección Mexicana en sus manos, se espera que figuras como Andrés Guardado y Alfredo Talavera formen parte de su cuerpo técnico rumbo al Mundial de 2030, que se disputará principalmente en España, Marruecos y Portugal.