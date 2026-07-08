Arturo Escobar cierra filas con Cruz Pérez Cuéllar rumbo a la encuesta

El coordinador político nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, afirmó que la alianza electoral con Morena y el Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua dependerá de que el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sea designado como coordinador del movimiento de la Cuarta Transformación en el estado rumbo al próximo proceso electoral.

Durante la Asamblea Informativa del PVEM en Chihuahua, el dirigente dejó en claro que la dirigencia nacional del partido respalda el proyecto político de Pérez Cuéllar y aseguró que la coalición con sus aliados está sujeta a esa definición.

“Lo quiero decir muy claro: tenemos toda la convicción de hacer la alianza con Morena y con el PT, y esa alianza tiene una condición para que vayamos juntos, y esa condición es que el coordinador sea Cruz Pérez Cuéllar”, expresó.

Escobar sostuvo que acudió al estado acompañado por “los dos bats más fuertes del partido a nivel nacional” para manifestar el respaldo del Verde al alcalde juarense y a su aspiración de coordinar el movimiento de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

‘No se trata de elegir al más popular’

El dirigente nacional del PVEM recurrió a una analogía futbolística para explicar que la decisión interna no debe centrarse en quién encabeza las preferencias, sino en quién tiene las mejores condiciones para conducir el proyecto político.

“Yo soy demasiado futbolero. Me gusta hacer mis análisis y formaciones, pero siempre lo más importante es el director técnico, y eso es lo que se va a elegir próximamente: quién va a dirigir el movimiento para que la transformación llegue a Chihuahua”, señaló.

En ese contexto, descartó que la definición de la coordinación deba responder a un criterio de popularidad.

“No se trata de elegir al más popular, esto no es La Casa de los Famosos; aquí hay que escoger al mejor, al que tiene la mayor experiencia, a quien ha gobernado bien. Y gracias a Dios, lo repito, gracias a Dios Chihuahua tiene a Cruz Pérez Cuéllar, una persona madura que reúne todas las características”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a la militancia de Morena para respaldar al alcalde de Ciudad Juárez durante la encuesta interna que definirá quién encabezará la coordinación del movimiento en la entidad.

“Desde aquí hago la invitación a mis amigos de Morena: en el Verde haremos todo para que Cruz gane la encuesta, para que uno de los mejores políticos que tiene el país sea gobernador de Chihuahua”, declaró.

Liderazgos del PVEM respaldan el proyecto

En la Asamblea Informativa también participaron el dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda; el diputado federal Alejandro Pérez; el presidente del Comité Municipal, Alex Pérez Escalante, además de dirigentes nacionales y estatales del instituto político.

Al encuentro asistió también la diputada local Rosana Díaz, quien se registró en la encuesta interna para definir la coordinación del movimiento. Durante el evento, la dirigencia del Partido Verde reconoció su disposición para participar en el proceso y agradeció que privilegiara la unidad del partido y del proyecto político que, afirmaron, busca consolidar la Cuarta Transformación en Chihuahua.