¿Qué pasó en el AICM? VIDEO muestra pelea entre pasajeros y personal de Aeroméxico en la Terminal 2

El AICM informó que, tras el incidente, los pasajeros involucrados fueron remitidos a un juzgado cívico.

Una pelea entre pasajeros y personal de atención de Aeroméxico ocasionó la movilización de elementos de seguridad en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El momento quedó registrado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, donde se observa a varias personas involucradas en una riña dentro de una de las sala de espera.

Los hechos habrían ocurrido este miércoles 8 de julio en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo con los reportes, elementos de seguridad intervinieron para controlar la situación y evitar mayores afectaciones a otros usuarios del aeropuerto.

VIDEO: así fue la pelea entre pasajeros y personal de Aeroméxico

En la grabación difundida en redes sociales se observa a varios jóvenes intercambiando golpes con personal de la aerolínea en la zona de espera de la Terminal 2. En uno de los momentos captados, un hombre es sujetado por otras personas para impedir que continúe la agresión, mientras otro presunto involucrado es retirado del área.

El video también muestra a trabajadores de atención al cliente de Aeroméxico alejándose del mostrador ante la confrontación, luego de que los pasajeros comenzaron a agredir al personal de la aerolínea. Dos de ellos incluso aventaron mobiliario que se encontraba en el sitio.

¿Por qué ocurrió la pelea en el AICM?

Según versiones de testigos, los señalados eran pasajeros de un vuelo con destino a Miami operado por Aeroméxico. La tripulación habría tomado la decisión de retirarlos de la aeronave como medida preventiva, debido a un comportamiento considerado riesgoso para la seguridad del resto de los viajeros.

Testigos citados por medios de comunicación señalaron que los pasajeros presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y que uno de ellos habría comenzado a causar daños dentro del avión. Tras ser bajados del vuelo, la confrontación habría continuado en la sala de espera de la Terminal 2.

Involucrados fueron presentados ante un juzgado cívico

Luego de la difusión del video, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó que solicitó la intervención de la autoridad correspondiente para atender el incidente.

El AICM señaló que las personas involucradas fueron presentadas ante un juzgado cívico con el objetivo de preservar el orden y evitar afectaciones mayores a usuarios e instalaciones aeroportuarias.

“Esta Entidad con base en sus atribuciones, solicitó la intervención de la autoridad competente, quien presentó ante el juzgado cívico a los particulares involucrados.”, informó en un breve comunicado.

¿Qué pasa cuando un pasajero es retirado de un vuelo por seguridad?

De acuerdo con la Ley de Aviación Civil y los protocolos del AICM, la tripulación, encabezada por el capitán de la aeronave, tiene la autoridad para impedir que una persona aborde o continúe un vuelo cuando su comportamiento representa un riesgo para la seguridad operacional.

Entre las causas pueden encontrarse:

Conductas agresivas.

Viajar bajo los efectos de drogas o alcohol.

Agredir verbal o físicamente a la tripulación o a otros pasajeros.

Negarse a seguir las instrucciones de los sobrecargos.

Intentar abrir las puertas de emergencia en pleno vuelo.

En el AICM, el personal de seguridad aeroportuaria (elementos de la Marina, Guardia Nacional o Policía Auxiliar) puede ingresar al avión para ejecutar la expulsión del pasajero si este se niega a hacerlo voluntariamente.