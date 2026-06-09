¿Socavón en el AICM Terminal 2? Por esta razón está cerrado el acceso a la rampa

Problemas en el AICM: acceso a la Terminal 2 sigue bloqueado a días del Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

La rampa de acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) permanece cerrada dos días después de que se registró un socavón.

La afectación a la vialidad ocurrió desde el domingo 8 de junio, luego de que una aplanadora circulara por la zona; sin embargo, las autoridades aeroportuarias no confirmaron que ese fuera el origen del problema.

Ante la afectación y el cierre a la circulación, el aeropuerto ofreció a los viajeros el uso de los estacionamientos sin costo durante un máximo de 45 minutos.

“Por trabajos de mantenimiento en la rampa de acceso a la planta alta de la Terminal 2, los usuarios que arriben a dejar pasajeros podrán estacionarse sin costo alguno, con una tolerancia de 45 minutos, en cualquiera de los estacionamientos de la T2”, se lee en una publicación del 7 de junio.

Este incidente se suma al desprendimiento de una techumbre en un puente peatonal que conecta la Terminal 1 del AICM con la zona de estacionamientos, ocurrido el pasado 2 de junio.

Las autoridades aeroportuarias confirmaron que una mujer resultó lesionada. La afectada presentó una contractura muscular en el cuello luego de frenar de manera intempestiva al percatarse del colapso de la estructura.

Hasta el momento, no existe una fecha definida para la reapertura de la rampa de acceso a la Terminal 2, a pocos días de la inauguración del Mundial 2026, evento que impulsó las remodelaciones y obras en el aeropuerto.

Los problemas en el AICM no son nuevos. Durante los trabajos de remodelación se reportaron inundaciones, congestionamientos, fallas en servicios básicos, limitaciones de infraestructura y conflictos viales entre taxis y conductores de aplicaciones.

Sheinbaum inauguró la primera fase de modernización del AICM rumbo al Mundial

Ambos incidentes ocurrieron pocos días después de que la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la primera fase de las remodelaciones del AICM.

El Gobierno federal destinó hasta el momento 6 mil 500 millones de pesos para la modernización de las instalaciones, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros. En total, se prevé una inversión de 10 mil millones de pesos para concluir las obras.

El almirante Juan José Padilla, director general del AICM, afirmó que las obras abarcaron más de 394 mil metros cuadrados de superficie destinada directamente a los usuarios de las terminales 1 y 2.

“Queremos no un aeropuerto para un Mundial, queremos un aeropuerto para los mexicanos”, dijo Padilla durante el evento del 1 de junio.