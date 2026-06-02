‘Es una terminal’: Director del AICM revela cómo será la etapa 3 de remodelación en el Aeropuerto de CDMX

Director del AICM revela de qué trata la etapa 3 de remodelación en el Aeropuerto de CDMX. (Foto: EFE)

La tercera etapa de modernización del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) contempla la construcción de una nueva terminal y una reingeniería en las vialidades que conectan con el aeropuerto Benito Juárez, reveló su director y almirante José Padilla Olmos.

Aunque Padilla Olmos explicó que este proyecto aún no está completamente definido, adelantó que se trata de una obra de gran magnitud para atender las necesidades futuras del principal aeropuerto de México.

“La tercera etapa es un proyecto que no se ha terminado de cerrar, pero es el proyecto de un posible aumento de una terminal más”, señaló en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva.

El director del AICM también detalló que el plan contempla una reingeniería estructural de las vialidades del aeropuerto, incluyendo las zonas de llegadas, el Eje 1 Norte, Circuito Interior y la avenida ubicada frente a la Terminal 1.

“Es un proyecto muy ambicioso, necesario, pero que requiere de un buen estudio, la integración de un comité interdisciplinario para poder hacer un buen proyecto”, precisó.

Las declaraciones surgen luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum encabezara la entrega de la primera fase de remodelación del AICM, previo al Mundial 2026, la cual tuvo una inversión de 6 mil 500 millones de pesos.

Durante el evento, la mandataria destacó que los recursos utilizados provinieron de los ingresos generados por el propio aeropuerto de la CDMX y no del presupuesto federal.

“Son 6 mil 500 millones de pesos de inversión y esa inversión, es muy importante que sepan, que es de los autogenerados del Aeropuerto, no se dio recurso público para el Aeropuerto, sino que de los propios autogenerados, de lo rentable que es el aeropuerto se invirtió para la mejora; todavía falta una segunda y tercera etapa que todavía la vamos a desarrollar, pero lo principal ya está hecho”, afirmó.

¿Cuánto costará remodelar el AICM, aeropuerto de la CDMX?

Con ello, el Gobierno federal confirmó que la modernización del AICM continuará en los próximos años con nuevas fases que buscarán ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y mejorar la movilidad en sus accesos.

La inversión total de las tres fases será de 10 mil millones de pesos (576.2 millones de dólares), por lo que la primera fase, en la que trabajaron desde abril de 2025 hasta ahora más de 2 mil personas, es la más significativa de la remodelación.

En cuanto a la polémica de los taxis y los transporte de aplicación, como Uber, el almirante Juan José Padilla reconoció que se trabajó en ello, y ahora los pasajeros podrán elegir su vehículo de preferencia para la salida del AICM, tras la instalación de bahías fuera de la zona federal.

“Queremos no un aeropuerto para un Mundial, queremos un aeropuerto para los mexicanos”, sentenció.

Con información de EFE