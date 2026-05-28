Uber mantendrá servicio en AICM y otros aeropuertos por el Mundial 2026 pese a operativos

El AICM implementó mayor vigilancia y presencia de seguridad en sus terminales por el Mundial 2026.

La plataforma de movilidad Uber mantiene operaciones normales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pese a que aún no cuenta con autorización formal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para prestar servicio en terminales aeroportuarias federales.

Diego Martínez, director de Asuntos Públicos para Uber en México, afirmó que la plataforma continuará operando durante la Copa Mundial de Futbol 2026, esto a pesar de que hasta ahora continúan los operativos de la Guardia Nacional contra conductores afiliados a la aplicación, principalmente en zonas de ascenso de pasajeros dentro del aeropuerto capitalino.

“Relacionado con aeropuertos, nuestra operación se mantiene normal y se mantendrá igual durante la Copa del Mundo, es cierto que hemos visto acciones u operativos de la Guardia Nacional en algunos momentos del día, pero en realidad nuestra operación se mantiene normal en ese frente”, afirmó el directivo.

Martínez explicó que a pesar de que faltan 14 días para el inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, aún mantienen conversaciones con la SICT para encontrar mecanismos que permitan la movilidad en terminales aéreas, especialmente porque la plataforma prevé un incremento en la demanda de pasajeros.

“También hay que decir que estamos en contacto con la SICT para encontrar soluciones que faciliten ese flujo de movilidad, particularmente en las llegadas al aeropuerto”, señaló Martínez.

Uber advirtió que existe preocupación por la falta de soluciones definitivas en materia de movilidad aeroportuaria, especialmente porque las terminales aéreas serán uno de los principales puntos de presión para el traslado de turistas nacionales y extranjeros.

“Claramente hay una gran preocupación de la cercanía con el inicio de la Copa del Mundo y con el detalle de esas soluciones que todavía parecen no estar terminadas y eso nos preocupa”, sostuvo, el directivo de Uber, quien señaló que, de limitar operaciones, los problemas de movilidad también podrían ocurrir en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), así como en Guadalajara y Monterrey, sedes mundialistas donde prevé una fuerte demanda.

Esperan 2.5 millones de viajes adicionales

La plataforma de movilidad Uberpodría captar hasta 2.5 millones de viajes adicionales durante la Copa Mundial 2026 en las tres sedes mundialistas, lo que representa un crecimiento promedio de 19.6 por ciento respecto a las operaciones de la firma.

De acuerdo con el estudio Movilidad Urbana ante el Mundial 2026, elaborado por la consultora The CIU en conjunto con Uber, se espera que este crecimiento esté apalancado por la llegada masiva de turistas aficionados al fútbol y la necesidad de conexiones rápidas hacia estadios, aeropuertos y sistemas de transporte público.

“Uber va a tener gran relevancia durante el Mundial; en la Ciudad de México se espera que la demanda aumente hasta 11 por ciento, en Monterrey 23 por ciento y en Guadalajara se espera que crezca hasta 25 por ciento”, comentó Gonzalo Rojon, director y socio principal en The CIU al detallar que este crecimiento representa alrededor de 2.5 millones de viajes adicionales para la plataforma.

Al respecto, Diego Martínez afirmó que la plataforma se encuentra completamente lista para atender la demanda, no sólo porque están incentivando la integración de nuevos socios conductores a la app, sino también porque firmaron una alianza con taxis de la CDMX para incrementar su flotilla.