¿La FIFA ordenó quitar la escultura del ajolote del Estadio Banorte? Esto dijo el Gobierno de la CDMX

El ajolote se ha utilizado como uno de los símbolos de la identidad visual de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Los preparativos para el Mundial 2026 —que comenzará con el partido entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México— se vieron envueltos en polémica tras la reubicación de una escultura de ajolote colocada en las inmediaciones del Estadio Banorte.

Se trata de ‘Ajologol’, también apodado en redes sociales como ‘Ajolotzin’, una figura que estaba ubicada en la explanada del inmueble que durante la Copa Mundial de la FIFA pasará a llamarse Estadio Ciudad de México.

Luego de que la escultura fue retirada temporalmente, comenzaron a circular versiones que señalaban que la FIFA estaba detrás de la decisión, debido a que el ‘Ajologol’ no forma parte de las mascotas oficiales del Mundial 2026.

Ante la controversia, tanto el Gobierno de la Ciudad de México como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclararon la situación mediante comunicados oficiales.

La FIFA no ordenó retirar el ajolote del Estadio Banorte. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

¿Qué dijo el Gobierno de la CDMX sobre la escultura del ajolote?

Luego de la polémica, el Gobierno de la Ciudad de México aseguró que es falso que la FIFA haya solicitado retirar la escultura y negó cualquier orden relacionada con el ajolote.

“El Gobierno desmiente categóricamente la información que circula sobre la supuesta orden de la FIFA de retirar la escultura del ajolote en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México. No existe ninguna acción para retirarla, restringirla o modificarla”, señala el comunicado.

Las autoridades capitalinas también afirmaron que la figura forma parte de la identidad visual y cultural que la ciudad adoptó rumbo al Mundial 2026.

Poco después, el IMPI publicó otro comunicado en el que negó que el ‘Ajologol’ incumpla con acuerdos comerciales relacionados con la Copa del Mundo.

“El IMPI no ha ordenado el retiro de ninguna figura en las inmediaciones del estadio o espacio público por presunto incumplimiento de los acuerdos comerciales relacionados con el Mundial de Futbol FIFA 2026”, explicó el instituto.

Además, el organismo aseguró que también es falso que la FIFA haya solicitado reemplazar la figura por Zayu, la mascota oficial de México para el Mundial 2026.

¿Cómo es ‘Ajologol’, escultura con motivo del Mundial 2026?

Desde el inicio de los preparativos para el Mundial 2026, la Ciudad de México adoptó el color morado y la figura del ajolote como parte de la identidad visual de la capital, por lo que esta especie comenzó a aparecer en distintos espacios públicos.

“Retomamos el símbolo de los ajolotes porque es un animal fascinante, prehistórico, endémico de esta ciudad y que hoy es objeto de investigaciones científicas en distintas partes del mundo. Deberíamos sentirnos orgullosos”, dijo Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, durante una conferencia de prensa.

La escultura fue diseñada con un penacho inspirado en el de Moctezuma, una playera de la Selección Mexicana con el número 10 y un balón de futbol, como parte de la temática mundialista.

“Fue concebida desde el inicio para que todas las personas puedan disfrutarla, como un símbolo de la cultura del futbol mexicano”, explicó Retador Esculturas, quien realizó la obra, en redes sociales.

¿Cuáles son las mascotas oficiales del Mundial 2026?

Tal como aclaró el Gobierno de la Ciudad de México, el ‘Ajologol’ no es una mascota oficial de la FIFA, sino una figura creada como parte de la identidad visual de la capital rumbo al Mundial 2026.

Las mascotas oficiales del torneo son:

Zayu, el jaguar mexicano

Maple, el alce canadiense

Clutch, el águila estadounidense

Zayu es un jaguar mexicano. (Foto: FIFA)

Sobre Zayu, la FIFA explicó que la mascota busca representar la celebración, la unión entre países y la pasión por el futbol, además de convertirse en inspiración para las nuevas generaciones.