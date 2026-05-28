A un peso, con descuentos y más: ¿Dónde conseguir promociones por el Día de la Hamburguesa?

Algunos restaurantes en la CDMX apostaron por mecánicas más llamativas para atraer clientes durante el Día de la Hamburguesa. [Fotografía. ChatGPT]

¿Antojo de una hamburguesa, doctor? No lo pienses más: este 28 de mayo se aprovechan las promociones en México para conmemorar el Día de la Hamburguesa, con ofertas que van desde un peso hasta dinámicas para conseguirlas a menor precio.

Cadenas reconocidas como McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr., junto con restaurantes locales, prepararon promociones especiales para llenar el día de sabor, con carne jugosa cubierta con queso amarillo derretido y pan dorado con ajonjolí, acompañadas de las inseparables salsas cátsup y mostaza.

La mayoría de las promociones por el Día de la Hamburguesa estarán disponibles solo por un día y, en muchos casos, requerirán compra mínima, uso de aplicaciones o disponibilidad limitada.

Cadenas como Burger King, Carl's Jr. y Shake Shack ofrecerán descuentos y promociones por el Día de la Hamburguesa en México. (Especial / El Financiero)

¿Qué promociones ofrecen McDonald’s, Burger King y Carl’s Jr. por el Día de la Hamburguesa?

Sin duda, una de las promociones más tradicionales del Día de la Hamburguesa en México es la de Carl’s Jr., que lanza su oferta de Famous Star con queso a un peso en la compra de cualquier combo.

La promoción aplica únicamente el 28 de mayo en comedor, para llevar y Drive Thru, y está sujeta a disponibilidad en sucursal. Además, la cadena extendió la dinámica en delivery con la misma hamburguesa a 1 pesopeso con compra de combo el 29 de mayo en Uber Eats y el 31 de mayo en Rappi.

Burger King ahora sí se puso “Whopper” para la ocasión y regalará una hamburguesa Whopper sin queso al comprar cualquier combo participante al momento de realizar la compra en mostrador. La promoción es válida a nivel nacional durante este 28 de mayo.

No hay fiesta sin Ronald: McDonald’s México puso en oferta la Cuarto de Libra a solo 28 pesos. Para hacer válida la promoción, es necesario usar la aplicación oficial, donde se debe activar el cupón y realizar el pedido mediante PickUp o McDelivery. La promoción solo es válida en la app y está limitada a una por usuario.

Shake Shack, cadena traída por el empresario Angel Losada, ofrece una ShackBurger gratis al comprar otra hamburguesa. La promoción se activa al agregar dos productos en la orden o mediante el código SHACKBURGERX2 en kioscos, caja o plataformas digitales, con una restricción de una promoción por transacción.

¿Qué promociones destacan en CDMX por su dinámica?

Algunos restaurantes en la CDMX apostaron por mecánicas más llamativas para atraer clientes durante el Día de la Hamburguesa.

Burger Gate ofrece una cheeseburger a un peso al comprar cualquier hamburguesa sencilla a precio regular. La promoción aplica en sucursal y para llevar, con un límite de una por persona. Cuenta con ubicaciones en colonias como Industrial, Hipódromo y Coapa.

Jenkins planteó una dinámica distinta al esconder 10 boletos dorados en el Parque Hundido. Quienes encuentren uno podrán canjear una hamburguesa gratis el mismo 28 de mayo en sucursal, en un horario específico.

Chubbies Burger también se suma a la celebración con una cheeseburger gratis con papas al comprar cualquier hamburguesa desde su plataforma oficial. Para obtener el beneficio es necesario agregar el producto adicional y aplicar el código BURGERDAY, con un límite de 150 códigos disponibles.

Chazz ofrece un 2x1 en todas sus hamburguesas durante el 28 de mayo, únicamente para consumo en sucursal. No habrá reservaciones y la asignación de mesas dependerá de la disponibilidad en el momento. La promoción aplica en sucursales como Dakota, Insurgentes Sur, Coapa, Santa Fe, Lomas Verdes y San Jerónimo.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa el 28 de mayo?

La historia del Día de la Hamburguesa se cuenta como un relato que inicia en 1900, cuando la prisa comenzó a marcar el ritmo de las ciudades en Estados Unidos. En ese contexto, el cocinero Louis Lassen decidió resolver una necesidad simple: servir comida rápida, fácil de comer y sin complicaciones.

Así surgió la idea de colocar carne molida entre dos panes, una combinación que permitía comer sin detenerse demasiado. Lo que en ese momento parecía una solución práctica terminó por convertirse en uno de los platillos más reconocidos a nivel mundial y que, con el tiempo, daría origen a esta conmemoración del Día de la Hamburguesa cada 28 de mayo.

Con el paso de los años, la hamburguesa dejó de ser solo un alimento funcional y comenzó a transformarse. Aparecieron nuevas recetas, ingredientes y estilos que la llevaron de puestos callejeros a restaurantes especializados, sin perder su esencia.

El 28 de mayo comenzó a ganar relevancia años después, impulsado principalmente por restaurantes y cadenas de comida rápida que adoptaron la fecha como una oportunidad para celebrar este platillo. Las promociones, descuentos y dinámicas especiales ayudaron a consolidar el Día de la Hamburguesa hasta convertirlo en una tradición que hoy se replica en distintos países.