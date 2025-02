¿Quién trajo a Shake Shack a México? En la inauguración, hasta empleados de Burger King fueron a la fila

Angel Losada, dueño de Grupo Gigante, estuvo 102 días secuestrado. En ese tiempo reflexionó sobre los comerciales de sus tiendas de autoservicio, leyó ‘Cien años de soledad’ y la Biblia e incluso vio partidos del Mundial 1994, pero jamás imaginó que desataría la locura con la apertura de un restaurante de hamburguesas.

Pese a que Grupo Gigante comenzó operaciones en 1962 con la apertura de su primera tienda en Mixcoac y compitió ‘carrito a carrito’ con Comercial Mexicana, ahora llamada La Comer, y con Walmart México, su negocio se diversificó y ahora tiene en su portafolio unas 12 marcas como los restaurantes Toks, las Taquerías El Farolito, las tiendas Radio Shack y hasta franquicias de PetCo o Casaideas que recién llegó a México.

Sin embargo, el negocio que provocó enormes filas de gente que acampó desde una noche antes de su inauguración es Shake Shack, la famosa cadena de hamburguesas proveniente de Nueva York.

¿Cómo fue la negociación para traer a Shake Shack a México? Angel Losada reveló detalles de las pláticas que sostuvo con Danny Meyer, fundador de Shake Shack y qué hizo para traer la franquicia al país.

Antes del acuerdo con Grupo Gigante, unos 25 empresarios mexicanos buscaron traer a la franquicia de Shake Shack a México. (Especial / El Financiero)

¿Cómo llegó Shake Shack a México?

Angel Losada y Grupo Gigante ya gozaban de éxito en varios de sus negocios, pero eso no les quitaba el ‘hambre’ de crecer y continuar con la diversificación. Luego de obtener buenos resultados con la apertura de PetCo en México, Angel Losada y directivos del Grupo se reunieron con personal de Leonard Green & Partners, una firma estadounidense de inversión de capital privado.

Primero analizaron la posibilidad de traer la cadena de tiendas Sports Authority; sin embargo, “nos invitaron a una reunión en Pebble Beach para explicar el éxito de PetCo en el mercado mexicano”.

Losada y su equipo viajaron y explicaron su estrategia de “know how, know who y know where” y fue ahí cuando se enteraron de una reunión con el fundador de Shake Shack.

“Hoy en la noche viene Danny Meyer, no te preocupes. Randy Garutti, que es el CEO, va a estar aquí. Es más les vamos a dar de comer y de cenar de Shake Shack”, relató el dueño de Gigante en entrevista con el Cracks Podcast, de Oso Trava.

Una vez ya en la comida con los directivos de Shake Shack, Angel Losada se presentó. “Le dije nosotros somos tal, tal, tal de Grupo Gigante, tenemos restaurantes, tenemos experiencia y buenas ubicaciones, creo que pudiéramos hacer un buen match”; sin embargo, la primera respuesta del fundador de Shake Shack que recibió no fue la deseada.

Antes de Grupo Gigante, unos 25 empresarios mexicanos habían buscado traer a la franquicia de Shake Shack a México.

“Me dijo ‘sí, sí, sí, puede ser que seas el bueno. Aguántate y vemos’. Dije ‘me voy a aguantar’ y finalmente hicimos el ‘deal’ con ellos, la franquicia maestra para México”, señaló.

Los dos primeros clientes de Shake Shack en México fueron un par de hermanos que acamparon afuera del restaurante desde una noche antes. (X @shakeshackmx)

Inauguración de Shake Shack en CDMX rompió récord

—Entiendo que cuando abrieron el primer Shake Shack de México fue récord global, preguntó Oso Trava.

—Sí fue impresionante. La verdad estuvo a nivel de los mejores del mundo, respondió el presidente de Grupo Gigante.

En junio de 2019, la fila para comprar una hamburguesa de Shake Shack fue de al menos dos horas de espera. Los comensales mexicanos hicieron fila desde una noche antes para ser de los primeros en probarlas.

“Los primeros eran dos hermanos que durmieron afuera del lugar desde las 8 de la noche del miércoles”, comentó Rodrigo Losada, director de operaciones de la compañía, quien señaló que habitualmente Shake Shack es un lugar de filas. “Así funciona la marca en otros países, en Estados Unidos casi siempre tienen cola, es normal”.

El interés por degustar esas hamburguesas provocó que empleados de Burger King acudieran a la fila, armados con vasos de refresco y promociones; sin embargo, “no nos afectó. Como teníamos fila, estábamos preparados para salir con bebidas y paraguas para el sol”, explicó Ileana Rojas, responsable de mercadotecnia de Shake Shack México.

¿Cuál es la historia de Shake Shack? De carrito de hot dogs a ícono global

Todo comenzó en 2001 con un carrito de hot dogs instalado en Madison Square Park, Manhattan, con el objetivo de apoyar la primera instalación de arte del Madison Square Park Conservancy.

Lo que inició como una propuesta temporal para impulsar el arte local pronto se convirtió en un fenómeno culinario, con filas diarias de entusiastas que acudían durante tres veranos consecutivos, cuenta el sitio web de la cadena.

Shake Shack comenzó en 2001 con un simple carrito de hot dogs instalado en Madison Square Park, Manhattan. (Especial / El Financiero)

El éxito llevó a la apertura de un kiosco permanente en el parque en 2004. Con un menú que incluía hamburguesas, hot dogs, malteadas, cerveza y vino, Shake Shack se convirtió rápidamente en un punto de encuentro emblemático.

Su oferta de alimentos, combinada con un ambiente acogedor y majestuoso, atrajo no solo a los residentes del vecindario, sino también a visitantes de toda la ciudad, el país y el mundo.

El kiosco se convirtió en una sensación que marcó el inicio de la expansión global de Shake Shack.