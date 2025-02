¿Qué tan saludable es comer tacos de tripa?

En las taquerías de la Ciudad de México se ofrecen todo tipo de taquitos, desde aquellos que están hechos con carne al pastor hasta los clásicos campechanos con longaniza y bistec, pero uno de los menos favoritos de los ‘chilangos’ son los preparados con tripa.

Tal como ocurre con platillos como el hígado encebollado, o los amas o definitivamente los odias, pero, ¿alguna vez te has preguntado qué tan saludable es comer los tacos de tripa? Si es así, debes saber que sus posibles bondades te podrían sorprender tanto como los beneficios de comer queso Oaxaca.

Los tacos de tripa son unas de las opciones favoritas para los amantes de la comida grasosa. (Foto: Especial).

Esto se debe a que Healthline explica que las vísceras son una fuente concentrada de nutrientes, pues las tripas son ricas en proteínas, vitaminas y minerales que benefician a la salud en general, de acuerdo con el portal WebMD.

¿Qué beneficios tiene comer tacos de tripa?

Tan como ocurre con los beneficios de comer hígado de res; la tripa con la que están preparados los taquitos pueden aportar al cuerpo tantos nutrientes como el jugo de zanahoria con naranja o los licuados de avena con linaza.

Así que mientras te pides una orden de tacos de tripa con todo y les echas una salsa bien picosa, te contamos qué es lo que hace comer este alimento a tu cuerpo.

¿Para qué es buena la tripa de res? Estos son los nutrientes con los que cuenta

La tripa de res, sola sin freír, es baja en calorías y rica en nutrientes, de acuerdo con Healthline, quien explica que este alimento es una muy buena fuente de vitamina B12, selenio y zinc, elementos vitales para la producción de glóbulos rojos, la división celular y la función inmunológica.

Además, el portal WebMD agrega que la tripa contiene otros nutrientes entre los que destacan:

Hierro

Potasio

Magnesio

Calcio

Fósforo

Niacina

Colina

La tripa es rica en vitaminas, minerales y nutrientes beneficiosos para el cuerpo. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

Healthline agrega que la tripa también es rica en proteínas de alta absorción, lo que las convierte en una buena alternativa de carne para incluir en la dieta.

¿Comer tripas de animal puede ayudar a mantener la sangre saludable?

WebMD explica que la tripa es una buena fuente de vitamina B12, la cual es esencial para la producción de glóbulos rojos, quienes se encargan de transportar el oxígeno a través de todo el organismo, explica Healthline.

Los National Institutes of Health explican que la vitamina B12 también o, ayuda a prevenir la anemia megaloblástica, un trastorno de la sangre que causa cansancio y debilidad, sin embargo, no existen estudios que hayan demostrado que el consumo de tripa puede prevenir la enfermedad.

¿La tripa ayuda a mantener un peso saludable?

Si estás buscando mantener un peso saludable, además de tomar agua de limón con chía, hacer el ayuno intermitente y probar suplementos alimenticios, podrías agregar a tu dieta la tripa, ya que esta es un alimento rico en proteínas.

Healthline explica que todos aquellos alimentos que son ricos en este componente tiene la capacidad de generar una mayor sensación de saciedad, debido a que la proteína es el nutriente que más llena, lo que puede evitar que consumas alimentos de forma excesiva.

Los tacos de tripa son una de las muestras de que en una buena cocina nada se desperdicia. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

WebMD agrega que hay estudios que han encontrado que consumir alimentos ricos en proteínas podría ayudar a que las personas dejen de comer bocadillos y dejen a un lado los pensamientos sobre comida a altas horas de la noche.

¿Es malo comer taquitos de tripa? Estos son los efectos secundarios

Tal como ocurre con cualquier alimento como las tortas, los tlacoyos y los pambazos, no todo es positivo con los taquitos de tripa, ya que su consumo también se ha relacionado con algunos efectos negativos en el cuerpo, en especial, debido a que se trata de un alimento frito.

¿Qué pasa si como tacos de tripa? Podría aumentar los niveles de colesterol

Healthline explica que 140 gramos de tripa contienen 178 miligramos de colesterol, el 59 por ciento del valor diario recomendado, lo que significa que este alimento tiene un alto contenido de este componente, el cual en exceso podría ser perjudicial para la salud.

El portal explica que para las personas saludables el colesterol de la dieta tiene poco impacto; sin embargo, debemos tener en cuenta que la tripa de los taquitos se fríe en una buena cantidad de aceite antes de servirse en la tortilla de maíz.

Los tacos de tripa tienen varios beneficios para la salud, aunque pueden tener demasiado colesterol. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Y estudios publicados en la National Library of Medicine encontraron que comer alimentos fritos puede contribuir a aumentar los niveles de presión arterial, reducir el colesterol bueno e incrementar el desarrollo de la obesidad, los cuales son factores de riesgo de las enfermedades del corazón.

¿Cuántas calorías tiene un taco de tripa frita? Su nivel es elevado

Un solo taco de tripa contiene 154 calorías, de acuerdo con My Fitness Pal, esto quiere decir que si te comes una orden de tres piezas, estarás consumiendo 462 calorías, lo que se suma al refresco o bebida con la que decidas acompañar este alimento.

El alto contenido de calorías de los alimentos fritos se puede explicar, debido a que cuando los alimentos se fríen en aceite, pierden agua y absorben grasa, aumentando así las calorías con las cuales cuentan, de acuerdo con un estudio de la National Library of Medicine.

¿Los tacos de tripa aumentan el riesgo de padecer diabetes?

Sobre los alimentos fritos como la tripa, Healthline explica que estudios antiguos han descubierto que ingerir este tipo de comida se asocia con un aumento en los factores de riesgo de la diabetes, ya que se tienen más posibilidades de desarrollar resistencia a la insulina.

Además, un estudio publicado en la revista científica Elsevier encontró que las personas que comían alimentos fritos más de 7 veces a la semana tenían un 55 por ciento más de probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Los tacos de tripa podría aumentar los factores de riesgo de la diabetes. (Foto: Unsplash)

Ten en mente que es posible que si comes de manera ocasional los tacos de tripa, y llevas una buena alimentación, no tengas efectos nocivos en la salud; sin embargo, nunca está de más consultar a un médico para conocer si es o no saludable ingerir este tipo de comidas y cada cuánto puedes hacerlo.