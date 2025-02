Elon Musk lo practica, ¿tú también puedes?: Beneficios y riesgos del ayuno intermitente

Si estás buscando hacer cambios para llevar una vida más saludable, además de realizar rutinas de ejercicio, tomar algunos suplementos alimenticios como las pastillas de colágeno, y alimentarte sanamente, es posible que hayas considerado hacer ayuno intermitente.

Esta es una de las prácticas más populares para perder peso, además de beber agua de limón con chía o comer papaya en ayunas, e incluso la realiza una de las personas más ricas del mundo: el empresario Elon Musk.

En 2022, el dueño de Tesla y la empresa SpaceX, que se dedica a la fabricación aeroespacial, compartió que se había sumado a los famosos que practican el ayuno intermitente en su cuenta de X.

“Por consejo de un buen amigo, he estado ayunando periódicamente y me siento más saludable”, escribió hace unos años e incluso compartió que había logrado perder 20 libras, es decir, 9 kilos, aunque no detalló cuánto tiempo tardó en bajar de peso.

Esta es una práctica que ha seguido haciendo Elon Musk, quien fue pareja de la cantante Grimes, y ha cobrado una gran popularidad en redes sociales, junto a la infusión de jamaica con laurel y canela, por sus presuntos beneficios en la salud.

¿Cómo es el ayuno intermitente que hace Elon Musk?

Cleveland Clinic explica que el ayuno intermitente consiste en alternar períodos de alimentación y períodos de ayuno, lo que ayuda a que las personas puedan reducir la ingesta de calorías al máximo.

En los lapsos de ayuno, las personas no comen alimentos sólidos ni bebidas azucaradas, solo se puede tomar agua natural y otras bebidas saludables como el café negro, el té verde o infusiones de hierbas sin azúcar.

Y si te parece una práctica muy complicada, debes tener en mente que muchas personas optan por tomar el periodo de ayuno en las noches u horas antes de ir a dormir, lo que facilita su incorporación, ya que están dormidos en este lapso.

El ayuno intermitente debe ser vigilado por un especialista. (Foto: Archivo) (Nación321/Shutterstock)

Mayo Clinic agrega que algunos de los enfoques más populares para realizar esta práctica son los siguientes:

Ayuno de días alterno s: se sigue una dieta normal un día y ayuna completamente al día siguiente.

s: se sigue una dieta normal un día y ayuna completamente al día siguiente. Ayuno 5:2 : se come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días.

: se come una dieta normal cinco días a la semana y ayuna dos días. Ayuno diario con tiempo restringido: se come con normalidad, pero solo dentro de un lapso de ocho horas cada día, es decir, puedes ingerir alimentos de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, y dejas de comer de las 17:00 horas hasta las 9:00 horas del día siguiente.

¿Qué beneficios tiene hacer ayuno intermitente?

El ayuno intermitente se ha relacionado principalmente con la pérdida de peso, pero también con otros efectos positivos como la reducción del estrés oxidativo, la inflamación e incluso se cree que puede promover la salud del corazón.

¿El ayuno intermitente ayuda a perder peso?

Uno de los principales atractivos de hacer ayuno intermitente es que posiblemente puede contribuir a la pérdida de peso e incluso, hay estudios científicos que respaldan este beneficio.

Una investigación hecha en la revista científica Nutrients encontró que personas con obesidad que realizaron ayuno intermitente durante 12 semanas perdieron en promedio el 9 por ciento de su peso corporal.

Sobre los motivos de este efecto, Healthline explica que el ayuno intermitente mejora la función hormonal para promover la pérdida de peso y puede mejorar el metabolismo, lo que es beneficioso para reducir las tallas.

Se cree que ayunando se puede bajar de peso, ¿es real? (Foto: Archivo)

A pesar de ello, Medical News Today indica que una investigación que comparó los efectos del ayuno intermitente con una dieta de restricción calórica típica encontró que ambas ayudaron en la pérdida de peso de formas similares.

Ten en cuenta que el ayuno intermitente también puede ayudarte a perder peso debido a que comerás menos calorías; sin embargo, para mantener este beneficio debes evitar ingerir alimentos en exceso durante los periodos en los que puedas comer, explica Healthline.

¿Reduce el riesgo de padecer diabetes?

Además de las clásicas infusiones de jengibre, se ha encontrado que el ayuno intermitente también podría ayudar a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, tal como encontró una investigación hecha por la revista científica Nutrients.

En esta, los científicos llegaron a la conclusión de que el ayuno intermitente puede ayudar a reducir la resistencia a la insulina en las personas, lo que puede ayudar a controlar el azúcar en sangre; no obstante, los investigadores indicaron que se necesitan más estudios.

No solo Elon Musk, también se compartió que Luis Miguel hace ayuno intermitente. (Foto: Especial).

Medical News Today explica que otra investigación encontró que el ayuno intermitente puede ser más eficaz para regular el azúcar en sangre en los hombres que en las mujeres, pero añade que otro estudio hecho en roedores encontró un efecto contrario, pues se cree que podría aumentar el riesgo de padecer diabetes.

¿Mejora la salud del corazón?

Healthline explica que existen investigaciones que han encontrado que el ayuno intermitente puede reducir algunos de los factores de riesgo de las enfermedades del corazón.

Con este beneficio coincide Medical News Today, quien explica que una investigación hecha en 2016 encontró que el ayuno intermitente posiblemente puede disminuir:

Hay investigaciones que han encontrado efectos beneficiosos entre el ayuno y la salud del corazón. (Foto: Shutterstock)

Presión arterial

Frecuencia cardíaca

Colesterol

Triglicéridos

¿El ayuno intermitente ayuda a prevenir enfermedades crónicas?

Healthline explica que una investigación encontró que el ayuno intermitente puede mejorar la resistencia del cuerpo al estrés oxidativo, lo que resulta beneficioso para la salud en general.

Esto se debe a que este causa daños en las células y moléculas, lo que se ha asociado con un mayor riesgo de padecer inflamación, cáncer y algunas enfermedades crónicas, según con el Instituto Nacional del Cáncer.

Durante el ayuno intermitente se puede beber café sin azúcar. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Medical News Today explica que el ayuno intermitente también puede ayudar a reducir la inflamación crónica, padecimiento que se vincula con el desarrollo de cáncer, colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, explica el Instituto Nacional del Cáncer.

¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios del ayuno intermitente?

Aunque se han encontrado algunos beneficios de realizar ayuno intermitente, antes de hacerlo y determinar cuánto tiempo vas a ayunar, lo mejor es acudir con un especialista de la salud para conocer si es o no saludable para ti.

Un estudio disponible en la National Library of Medicine encontró que las personas que hacen ayuno intermitente pueden presentar síntomas desagradables como:

Dolor de cabeza

Letargo

Cambios de humor

Mareos

Poliuria, es decir, orinan con más frecuencia de lo habitual

Si no llevas una buena alimentación en tus periodos de comida, puedes sufrir desnutrición. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

Medical News Today agrega que el ayuno intermitente también puede causar deshidratación o desnutrición si una persona no consume suficiente agua y no lleva una buena alimentación en los periodos en los que se puede comer.

Cleveland Clinic agrega que otros efectos secundarios son irritabilidad, falta de energía, hambre persistente, sensibilidad a la temperatura y bajo rendimiento laboral, por lo que estar asesorado por un experto es crucial.

¿Quiénes no deben hacer ayuno intermitente?

¿Quieres hacer ayuno intermitente? Antes de descargar aplicaciones como Elon Musk, debes tener en cuenta que no todas las personas pueden realizarlo, ya que hay grupos de la población para los cuales no es nada seguro.

Según con Cleveland Clinic quienes no deben hacer ayuno intermitente son:

Personas embarazadas o en período de lactancia

Personas desnutridas

Personas con hipoglucemia

Personas con determinadas enfermedades crónicas

Niños

El ayuno intermitente no es recomendable para todas las personas. (Foto: Especial / El Financiero).

Además, la dietista Julia Zumpano explicó en entrevista para este portal que tampoco es recomendable para las personas que están en premenopausia, ya que las hormonas se pueden ver afectadas.

Y agrega: “si tienes antecedentes de un trastorno alimentario o estás recibiendo tratamiento para uno, no deberías intentar ningún tipo de dieta de ayuno sin supervisión médica”.