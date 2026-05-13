FGR investiga a Fiscalía de Chihuahua por narcolaboratorio: Habrían descuidado el resguardo de las pruebas

La Fiscalía de Chihuahua habría cometido varias irregularidades en el narcolaboratorio encontrado el 17 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó supuestas irregularidades en el hallazgo del narcolaboratorio en Chihuahua relacionado con la operación en la que murieron dos agentes de la CIA, y confirmó que abrió una nueva carpeta de investigación contra las autoridades locales por presuntamente invadir la “competencia federal”.

En un comunicado, reclamó que la Fiscalía General de Chihuahua, dependiente del gobierno local, planeó y ejecutó el operativo del 17 y 18 de abril y lo comunicó a la FGR hasta terminarlo.

Además, cuando llegaron los elementos ministeriales federales y los peritos de la Agencia de Investigación Criminal, no recibieron cadena de custodia de parte de las autoridades locales, ni el área abierta ni los indicios ni las sustancias localizadas, lo que consideraron una irregularidad registrada dentro de la propia carpeta federal.

Debido a estas circunstancias es que la FGR investigará una presunta invasión a la competencia federal y “si es que ha continuado infringiéndose el diseño constitucional de atribuciones federales”.

FGR responde: Narcolaboratorio en Chihuahua no está desmantelado

La institución contradijo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y aseguró que el narcolaboratorio no ha sido desmantelado, ya que “actualmente se encuentra en curso el proceso de destrucción y traslado de las sustancias localizadas”.

Esta respuesta llega luego de que Campos mencionara el martes 12 de mayo que no era lo mismo desmantelar un narcolaboratorio y combatir al crimen de manera frontal, a que existan acusaciones contra el gobierno por presuntos nexos con el crimen organizado, en relación con el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía reiteró que trabaja en el esclarecimiento de los hechos para dar con el paradero de los operadores de dicho narcolaboratorio de Chihuahua.

Faltaron 7 de 50 funcionarios locales a declarar por agentes de la CIA en Chihuahua

Respecto a la carpeta de investigación que integró la Fiscalía relacionada con la entrada y muerte de agentes de la CIA en Chihuahua, y por la que se llamó a declarar a 50 funcionarios, se informó que las entrevistas concluyeron de manera satisfactoria.

Sin embargo, hubo siete personas que no asistieron a sus comparecencias, mismas que ya fueron convocadas para recabar sus entrevistas ministeriales en los próximos días.