Maru Campos me dijo que no sabía de participación de agentes de EU en Chihuahua: García Harfuch

Maru Campos se reunió con el secretario García Harfuch después de que la presidenta Sheinbaum intentó comunicarse con ella.

La gobernadora Maru Campos aseguró que no sabía que agentes de la CIA participaron en operativos de seguridad en Chihuahua, afirmó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, este martes 28 de abril.

La ‘mano derecha’ de la presidenta Claudia Sheinbaum en el combate al crimen reveló detalles de lo que platicó con Campos durante una reunión el pasado 24 de abril.

“La gobernadora de Chihuahua me dijo que ella no tenía conocimiento de que se estuviera llevando una operación con agentes norteamericanos en campo”, comentó García Harfuch en conferencia de prensa sobre la captura de ‘El Jardinero’, sucedor de ‘El Mencho’.

El secretario de Seguridad también agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación por la participación de agentes de EU en un operativo contra un narcolabotatorio en Chihuahua.

“En el caso de Chihuahua, como lo hemos mencionado, no tenemos pleno conocimiento de qué estaban haciendo (los agentes de EU). Obviamente lamentamos mucho su fallecimiento, pero eso ya lo determinará la propia Fiscalía General de la República sobre la investigación que está desarrollando”, puntualizó.

En tanto, Ricardo Trevilla Trejo, general secretario de la Defensa Nacional, aceptó que en el operativo participaron elementos militares, pero solo dieron apoyo perimetral.

El titular de la Sedena negó que los agentes de la CIA hayan interactuado con militares e incluso que hayan estado en instalaciones del Ejército. Remarcó que el operativo estuvo a cargo de fuerzas de seguridad de Chihuahua.

“Se ponen de acuerdo en la mesa de coordinación y así fue en este caso: La Fiscalía de Chihuahua solicitó al comandante de la 42 zona militar, ir a localizar este laboratorio en la sierra. El personal militar no detectó la presencia de dos agentes de Estados Unidos entre 50 y tantos elementos que eran”, comentó.

Sheinbaum descarta tensar colaboración con Donald Trump

La presidencia Claudia Sheinbaum rechazó suspender la colaboración con Estados Unidos y expulsar a los agentes de ese país de México, pese a ser señalados de violar la Ley de Seguridad Nacional.

“No, de momento no. Le estamos diciendo a Estados Unidos que a México se le respeta. En este caso había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le corresponde a las autoridades mexicanas. Se les hace saber que eso está fuera de la ley y contestan: ‘Nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y a la Constitución de México’”, declaró en la ‘mañanera’ de este 28 de abril.

La reforma a la Ley de Seguridad Nacional, impulsada por AMLO, establece que cuando se compruebe que agentes extranjeros incumplan dicha esa legislación, el Gobierno de México no sólo solicitará su retiro, sino que además “suspenderá la ejecución de los convenios de cooperación bilateral de que se trate y prohibirá la realización de actividades por parte de los Agentes Extranjeros en territorio nacional”.

Sheinbaum enfatizó que la renuncia de César Jáuregui como fiscal de Chihuahua no debería poner ‘punto final’ a la investigación del caso. “Lo que nos importa es la defensa de la soberanía, de la Constitución y de la ley de seguridad”.

Con información de Eduardo Ortega