Maru Campos acepta llamado de Claudia Sheinbaum para trabajar juntos: ‘Habrá buenos resultados’

La gobernadora de Chihuahua aceptó mejorar los canales de comunicación con el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

Tras el tropiezo en la relación estado-federación por la presencia de agentes estadounidenses en territorio chihuahuense, la gobernadora María Eugenia Campos reconoció el llamada de la presidenta Claudia Sheinbaum “para trabajar juntos”.

La gobernadora de Chihuahua expresó “su total coincidencia con la presidenta de la República respecto a que los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”.

Resaltó que “esa disposición es indeclinable para el Gobierno del Estado de Chihuahua y así seguirá sucediendo. El esfuerzo conjunto ha contribuido a disminuir sensiblemente la violencia y el daño que provoca el crimen organizado”.

Y sobre el llamado de la presidenta Sheinbaum, Campos refirió que “sin duda, mejorar los canales de comunicación es el camino correcto para obtener mejores resultados”.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la colaboración con Maru Campos?

Durante “La Mañanera del Pueblo”, Sheinbaum reveló que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habían sostenido un encuentro con la gobernadora Campos para atender el asunto de la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, donde lamentablemente dos perdieron la vida en un accidente junto a dos funcionarios mexicanos.

Tal como lo ha informado la presidenta de la República, la Gobernadora del Estado se reunió con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, para “compartir el estado de las investigaciones realizadas hasta ahora sobre los hechos derivados del operativo realizado en días recientes en el municipio de Morelos”.

La Gobernadora Maru Campos agradeció a la Presidenta Sheinbaum la apertura y la disposición del secretario García Harfuch, y reiteró “su disposición a mantener una comunicación constante con el Gobierno Federal sobre el desarrollo de los procesos en curso”.

Resaltó Maru Campos que “Chihuahua reitera que el diálogo y el trabajo conjunto con el Gobierno de la República nos permitirán garantizar la paz y el Estado de Derecho en nuestro país”.