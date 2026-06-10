Se acabó la fiesta: Restaurantes y bares quitan promocionales del Mundial por miedo a multas

Restauranteros y dueños de bares han decidido no sumarse al Mundial 2026 en sus negocios por miedo a multas del IMPI.

A un día del inicio del Mundial, supervisores de bares y restaurantes ubicados en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más transitadas de Ciudad de México, sede del partido inaugural del torneo, han retirado imágenes y carteles alusivos al campeonato por temor a ser sancionados con multas o clausuras temporales por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los establecimientos fueron notificados de que el Gobierno de México, a través del IMPI, prohíbe el uso de marcas, símbolos, logotipos y frases de la FIFA, así como la transmisión de los partidos si no se cuenta con un permiso que ofrece la señal autorizada para uso comercial.

“El Mundial ni siquiera parece Mundial en México, todo está prohibido (…) Los clientes nos preguntan si se va a transmitir, qué va a pasar, pero al final del día no parece que estemos en un evento tan masivo", afirmó a EFE la gerente de la cadena Wingstop, Laura, quien prefirió reservar su apellido.

En este contexto de incertidumbre y prohibición, la supervisora explicó que hace tres semanas cambiaron el decorado del negocio, dejando objetos generales como banderas y balones para evitar cualquier tipo de sanción, una medida que se observa en gran parte de los establecimientos de la zona.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante una conferencia para dar detalles de la realización del mundial de fútbol. (Cuartoscuro: Moisés Pablo Nava)

Multas de más de un millón de pesos

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Ciudad de México ha indicado que las penas económicas son por 250 mil UMAS (Unidades de Medida y Actualización), unos 28 millones de pesos (1.6 millones de dólares).

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, ha explicado a medios que no habrá una “idea persecutoria” a los pequeños establecimientos y que el enfoque de los verificadores del instituto estará en “negocios grandes”, aunque no ofreció más detalles sobre esta categorización.

Pese al aviso, restaurantes de menor tamaño, como Casa Beatricita, prefieren “no jugársela” y evitar cualquier tipo de sanción, dijo su supervisor, Raúl Torres.

Adiós a la celebración mundialista

Torres explicó que, al no contar con los permisos, el local se abstendrá de cualquier celebración mundialista, por lo que en las pantallas del negocio no se transmitirá el día de mañana el partido inaugural entre México y Sudáfrica que se juega en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

“No podemos colocar nada ni transmitir nada. La zona está totalmente apagada, está sola; no están los extranjeros que esperábamos”, lamentó, al destacar la “desilusión” que existe entre la afición mexicana y el sector restaurantero ante este Mundial.

Según la CANIRAC, la transmisión de los partidos en negocios como el que supervisa Torres debe realizarse mediante una señal autorizada por Televisa, empresa que posee los derechos de emisión, a través de los servicios Izzi Negocios o Sky Business.

Elementos de la Marina y Seguridad Ciudadana en un operativo en la calle Izazaga, a la altura de Isabel Católica, para decomisar mercancía pirata referente al mundial de fútbol. (Cuartoscuro: Andrea Murcia Monsivais)

Estas opciones difieren de VIX, cuya señal está destinada únicamente al uso doméstico. En ese sentido, aclara que “no basta con tener televisión abierta, cable o una plataforma residencial”. “Es decepcionante por parte de la FIFA y del Gobierno (de México) que permitan todo esto”, señaló Torres.

A un día del Mundial, el sentir del sector está marcado por la desilusión que generan estas medidas restrictivas y por la preocupación ante una posible baja afluencia turística debido al cierre de calles y los bloqueos de los maestros mexicanos.

“No sabemos si habrá clientes. Muchos no van a trabajar y tampoco querrán venir debido a las manifestaciones, o también muchos otros serán parte de las protestas”, concluyó Laura.