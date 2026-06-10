Gobierno de Nuevo León tapa con bardas y lonas ‘zonas vulnerables’ previo al Mundial 2026

Las autoridades han señalado que las acciones forman parte de trabajos de rehabilitación y mejoramiento del entorno urbano. (Foto: Cuartoscuro)

Monterrey, NL.- A unas horas de que Nuevo León reciba a miles de visitantes por el Mundial 2026, diversas zonas en el área metropolitana de Monterrey han sido tapadas con lonas y bardas.

Con esto, se cubren ciertos sectores vulnerables, como tejabanes, basureros y áreas con casas deterioradas o viviendas construidas con materiales provisionales de colonias populares.

¿En dónde colocaron vallas en Nuevo León?

Esto ha sido visible en corredores de alta movilidad y avenidas que forman parte de las rutas de acceso al Estadio Monterrey, al aeropuerto y a los principales complejos hoteleros.

Como en avenida Morones Prieto, Constitución, Miguel de la Madrid y sectores del municipio de Guadalupe, donde se ubica el estadio.

Ahí, estructuras metálicas y cercos de gran tamaño impiden observar asentamientos que durante años han permanecido a la vista de quienes transitan por esos sectores.

¿Qué dicen las autoridades sobre las vallas en zonas vulnerables?

Aunque las autoridades han señalado que las acciones forman parte de trabajos de rehabilitación y mejoramiento del entorno urbano, la colocación de estas barreras visuales ha generado cuestionamientos entre ciudadanos y diputados de oposición, quienes consideran que el problema de fondo no desaparece al quedar oculto detrás de una lona.

“Se acerca el Mundial, es muy lamentable lo que está sucediendo. La recta al aeropuerto esta abandonada, avenida Miguel Alemán está completamente hecha pedazos”, expuso el diputado del PAN, Carlos de la Fuente,

El diputados panista difundió una imagen para el Mundial 2026. (Foto: Instagram)

“Esta es la leyenda que debería de manejar el gobernador en todas estas barbas donde quisieron tratar de ocultar algunas zonas populares o algunas zonas que no están bien vistas”, dijo el legislador mientras mostraba una foto donde se observa una barda pintada en color naranja con la leyenda ‘Bienvenidos al Mundial, disculpen el mugrero’.

“No molestemos al gobernador, el ya anda en modo party, ya no molestemos al gobernador, creo que tiene 5 años gobernando en modo party y por eso vemos toda la desgracia que tiene el estado”, agregó.

¿Qué zonas ‘intentó’ tapar el gobernador de Nuevo León?

En la zona metropolitana de Monterrey existen asentamientos que surgieron hace décadas debido al crecimiento acelerado de la ciudad y a la falta de acceso a vivienda económica.

Muchas de esas familias construyeron sus hogares de manera progresiva y, con el paso del tiempo, esos espacios se integraron al paisaje urbano, aun cuando continúan enfrentando carencias en infraestructura y servicios.

La presencia de bardas y lonas ha despertado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han compartido imágenes de las estructuras colocadas a un costado de importantes vialidades.

Habitantes de sectores cercanos aseguran que más allá del aspecto visual, las familias que viven en estos lugares requieren soluciones relacionadas con la regularización de predios, acceso a servicios básicos y programas de mejoramiento de vivienda.