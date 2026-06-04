Día nublado para Nuevo León: Hasta 30°C para Monterrey el viernes 5 de junio

Este es el pronóstico del clima para el 5 de junio.

El clima en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, presenta este viernes 5 de junio un cielo mayormente nublado.

Las temperaturas en la región muestran variaciones significativas, según reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera un día fresco por la mañana y templado por la tarde en distintas ciudades.

México experimenta un temporal de lluvias esta semana que afecta a la Ciudad de México y otros estados.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en la Zona Metropolitana de Monterrey?

En Monterrey, la temperatura mínima será de 18°C y la máxima alcanzará los 30°C. Actualmente, el termómetro marca 26.5°C. Para San Pedro Garza García, se anticipa una mínima de 17°C y una máxima de 28.3°C, con una temperatura actual de 25.2°C.

Guadalupe tendrá una mínima de 19°C y una máxima de 31°C, con 27.6°C en este momento. Apodaca registrará las temperaturas más altas, con una mínima de 20°C y una máxima de 33°C, marcando 30.1°C actualmente. Se observa una diferencia de hasta 5°C entre las máximas de San Pedro y Apodaca.

¿Cómo estará el cielo y el viento en Nuevo León este viernes?

La condición general para todas las ciudades mencionadas es de cielo nublado. Los vientos serán moderados; en Monterrey, el viento soplará a 7 km/h, mientras que en San Pedro Garza García se moverá a 8 km/h. Guadalupe experimentará vientos de 7 km/h.

Apodaca tendrá vientos ligeramente más fuertes, alcanzando los 10 km/h. El SMN informa sobre un temporal de lluvias a nivel nacional, pero en Nuevo León el día estará principalmente nublado sin alta probabilidad de lluvia inmediata en la zona metropolitana.

¿Cuál es el pronóstico extendido para Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 5 de junio : Máxima de 29°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Sábado 6 de junio : Máxima de 29°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 29°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Domingo 7 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 18°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.

Para el fin de semana, se espera que las condiciones de cielo nublado se mantengan el sábado, con una ligera disminución en la velocidad del viento. El domingo, el cielo estará medio nublado y la temperatura máxima subirá hasta los 32°C, anticipando un cierre de semana más cálido.

¿Hay alertas de clima extremo en la región de Nuevo León?

Aunque el SMN ha emitido alertas por lluvias intensas en otras regiones del país, para la Zona Metropolitana de Monterrey no se activan alertas por clima extremo inminente hoy. Las condiciones dominantes son de cielo nublado y temperaturas templadas, sin pronóstico de tormentas fuertes o granizo para la región.

Es importante mantenerse informado sobre cualquier cambio repentino en el pronóstico. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos de Protección Civil de Nuevo León. Aunque no se esperan lluvias intensas, la nubosidad puede influir en la sensación térmica durante el día.

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