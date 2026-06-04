Clima en Jalisco: Cielo nublado y aguaceros por el temporal de lluvia el 5 de junio

Para este viernes 5 de junio, la Zona Metropolitana de Guadalajara experimenta un día con cielo nublado.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica temperaturas que estarán entre una mínima de 15.0°C y una máxima de 29.0°C en la región de Guadalajara.

Se esperan condiciones estables con poco viento durante la jornada. El SMN reportó que continuará este jueves y viernes el temporal de lluvias que afecta la mayor parte de México. Algunas regiones afectadas son el noreste y sur de Jalisco, así como algunas regiones en Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y más.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 26.3°C, con una mínima de 15.3°C y una máxima que alcanzará los 29.0°C. Zapopan presenta condiciones similares, con una temperatura actual de 26.2°C, registrando una mínima de 15.0°C y una máxima de 29.0°C. El viento en ambas ciudades sopla a 3 km/h.

San Pedro Tlaquepaque tendrá una temperatura actual de 26.4°C, con valores que irán de los 15.3°C como mínima a los 28.7°C como máxima. Por su parte, Tonalá marca una temperatura actual de 26.8°C, con una mínima de 15.7°C y una máxima de 29.0°C. La humedad en Tlaquepaque y Tonalá es del 60%.

¿Habrá lluvias o vientos fuertes en la zona?

La probabilidad de lluvia es baja para hoy en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, ya que el cielo se mantendrá nublado sin indicios de precipitaciones significativas. El viento en la región será ligero, con velocidades de 3 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, y de 4 km/h en Tonalá, lo que favorece un ambiente tranquilo.

A pesar de que el SMN pronostica temporal de lluvias intensas en otras zonas del país, las condiciones atmosféricas en la Zona Metropolitana de Guadalajara se mantendrán estables. La nubosidad será una constante durante el día, pero no se anticipan eventos climáticos extremos. La humedad varía del 47% al 60% entre las ciudades.

¿Cómo estará el clima en Jalisco este fin de semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Viernes 5 de junio : Máxima de 24°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 24°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Sábado 6 de junio : Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h. Domingo 7 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para el fin de semana en Jalisco muestra un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando los 33°C para el domingo. Las mínimas se mantendrán estables, alrededor de los 15°C y 16°C. Aunque habrá nubosidad, se espera que el ambiente se torne más cálido, especialmente en las horas centrales del día.

¿Qué precauciones tomar ante el aumento de calor?

Con el ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. También es importante evitar la exposición prolongada al sol, sobre todo entre las 11:00 y las 16:00 horas, para prevenir golpes de calor y deshidratación. Usa protector solar si realizas actividades al aire libre.

Se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros para mitigar el efecto del calor. Si planeas salir, considera llevar gorra o sombrero. Mantente atento a los avisos de las autoridades y consulta el pronóstico extendido para planificar tus actividades. Protege a niños, adultos mayores y mascotas del sol directo durante las horas de mayor intensidad.

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