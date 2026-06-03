¿Lloverá en Guadalajara?: Cielo nublado y posibles aguaceros para el 4 de junio en Jalisco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) en Jalisco presenta un clima con cielo nublado el jueves 4 de junio.

Se esperan temperaturas agradables en las principales ciudades, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en el transcurso del día, como parte de un temporal que afecta al occidente del país.

¿Qué temperaturas habrá hoy en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 27.7°C, con una mínima de 15.3°C y una máxima de 28.3°C. Para Zapopan, el termómetro marca 27.2°C, esperando una mínima de 15.3°C y una máxima de 28.7°C. Los habitantes de estas ciudades disfrutarán de un ambiente templado.

Por su parte, en Tlaquepaque se registran 28.2°C actualmente, con una mínima de 15.3°C y una máxima de 28.3°C. Tonalá muestra 28.5°C, con una mínima de 15.7°C y una máxima de 28.7°C. Esto marca una ligera diferencia, con Tonalá mostrando las temperaturas más altas en la región.

¿Lloverá este jueves en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Aunque predominará el cielo nublado, la probabilidad de lluvia se mantiene presente en la región. El SMN advierte sobre un temporal de lluvias de fuertes a intensas en el occidente del país, lo que podría generar chubascos y tormentas aisladas, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento.

La velocidad del viento será moderada, con 4 km/h en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, mientras que en Tonalá alcanzará los 5 km/h. Estas condiciones atmosféricas, junto con la nubosidad, ayudarán a mantener un ambiente fresco y propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atento a los avisos oficiales.

¿Cómo estará el clima en Jalisco el resto de la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 4 de junio : Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

: Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h. Viernes 5 de junio : Máxima de 25°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h. Sábado 6 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

El pronóstico extendido indica que las condiciones de cielo nublado se mantendrán durante el fin de semana. El viernes se espera un leve descenso en la temperatura máxima, llegando a 25°C, antes de subir nuevamente a 30°C el sábado. Las mínimas se mantendrán estables, variando entre 15°C y 16°C, lo que asegura mañanas frescas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en Jalisco?

Ante la posibilidad de lluvias y el temporal general en la región, se recomienda a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales.

Como parte de las recomendacones ante el temporal de lluvias, es importante llevar un paraguas al salir de casa y manejar con precaución si se presentan aguaceros. La hidratación constante siempre es clave, incluso con temperaturas moderadas.

Aunque no se esperan temperaturas extremas, usar ropa ligera y de colores claros ayuda a estar cómodo durante el día. Si se planean actividades al aire libre, es aconsejable consultar el pronóstico actualizado para evitar imprevistos con la lluvia o el viento, especialmente en zonas con riesgo de encharcamientos.

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