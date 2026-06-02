¿Calor o lluvias? Jalisco espera temperaturas de 32° y cielo nublado este miércoles 3 de junio

Las condiciones atmosféricas en la región muestran vientos suaves de 4 km/h. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en Jalisco para este miércoles 3 de junio será cálido en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica temperaturas máximas de hasta 32°C, con cielos nublados y vientos suaves en la región. Se espera un día estable.

¿Cuáles temperaturas se esperan hoy en Jalisco?

En Guadalajara, las temperaturas irán de 15.7°C a 30.3°C, con cielo nublado. La capital registra 30.9°C actualmente. Zapopan tendrá mínimas de 15.7°C y máximas de 30.3°C, con cielo medio nublado. Ambas ciudades sentirán un ambiente cálido este día.

Por su parte, San Pedro Tlaquepaque verá temperaturas de 15.7°C a 30.0°C, con cielo nublado. En Tonalá, la mínima será de 16.3°C y la máxima de 30.0°C, también bajo un cielo nublado. Las diferencias térmicas entre las ciudades son mínimas, manteniendo el calor.

¿Habrá lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Las condiciones atmosféricas en la región muestran vientos suaves de 4 km/h.

Aunque predomina el cielo nublado en la mayoría de las ciudades, la probabilidad de precipitación inmediata es baja. Sin embargo, el SMN alerta sobre un temporal de lluvias en otras zonas del país.

El SMN indica que durante la semana aumentará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en estados del norte, occidente y centro de México. Esto se debe a canales de baja presión e inestabilidad atmosférica.

Las precipitaciones pueden incluir descargas eléctricas y granizo.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 3 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 17°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Jueves 4 de junio: Máxima de 32°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

Viernes 5 de junio: Máxima de 27°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días muestra un descenso en la temperatura máxima hacia el viernes. Las mínimas se mantendrán estables.

Se anticipa un incremento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias, lo que podría refrescar el ambiente en la región jalisciense.

¿Qué hacer ante el calor y las lluvias en Jalisco?

Se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua. Es importante evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar. La ropa ligera y de colores claros también ayuda a mitigar el calor.

Ante la posibilidad de futuras lluvias, es prudente tener a mano un paraguas y considerar el estado de las vialidades. Se aconseja extremar precauciones al conducir en pavimento mojado y evitar cruzar arroyos o zonas con acumulación de agua. Siga las indicaciones de Protección Civil.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial en Jalisco?

Para obtener la información más reciente y precisa sobre el clima en Jalisco, se sugiere consultar las fuentes oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil del Estado de Jalisco ofrecen actualizaciones constantes. Estar informado es clave para la prevención.

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