Clima en Zona Metropolitana de Guadalajara: Prevé un martes 2 de junio con hasta 34 grados

La Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un martes 2 de junio con temperaturas elevadas. Se esperan máximas de hasta 34°C en algunas áreas, impulsadas por sistemas de baja presión. El SMN pronostica posibles lluvias fuertes para otras regiones de Jalisco.

¿Qué temperatura se espera en Guadalajara y Zapopan?

En Guadalajara, la temperatura actual es de 23.2°C, con una mínima de 16.0°C y una máxima de 32.3°C. El viento soplará a 5 km/h y el cielo estará despejado. Para el municipio de Guadalajara, las temperaturas variarán entre 16°C y 34°C.

Zapopan tendrá una temperatura actual de 23.7°C, con valores entre 16.0°C y 32.3°C de máxima. El viento también será de 5 km/h con cielo despejado. En Tlaquepaque, la máxima será de 32.3°C y la mínima de 16.0°C, con vientos de 4 km/h.

¿Habrá lluvias o tormentas en la ZMG este martes?

Las principales ciudades de la ZMG, como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, presentan un cielo despejado. Sin embargo, en Tonalá, la condición será de cielo medio nublado, con una máxima de 32.0°C y mínima de 16.3°C.

A pesar de las condiciones mayormente despejadas en la ZMG, el SMN ha emitido un pronóstico para el occidente del país. Se esperan chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas, e incluso granizo, en regiones de Jalisco.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:Martes 2 de junio: Máxima de 34°C, Mínima de 16°C, Cielo despejado, viento de 4 km/h.Miércoles 3 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 16°C, Cielo despejado, viento de 5 km/h.Jueves 4 de junio: Máxima de 30°C, Mínima de 16°C, Cielo nublado, viento de 5 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas se mantendrán elevadas, aunque con un ligero descenso gradual. Los cielos se conservarán despejados la mayor parte del tiempo, aumentando la nubosidad el jueves.

¿Cómo protegerse del calor en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

Ante las altas temperaturas, se recomienda a la población mantenerse bien hidratada. Es importante evitar la exposición directa al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando los rayos solares son más intensos.

Además, se sugiere vestir ropa ligera y de colores claros. Usar gorras o sombreros y lentes de sol al salir es fundamental. Proteger a niños y adultos mayores es crucial, ya que son más vulnerables.

Fuente: CONAGUA.

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