SICT digitaliza trámites del autotransporte federal con Llave MX

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció que a partir de junio de este 2026 los procesos para el trámite de procedimientos relacionados con control vehicular y licencias de conducir federales se realizarán mediante una cuenta en la plataforma Llave MX.

La subdirectora de Trámites de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF), Nancy Lozada Sánchez informó que a partir de junio todas las gestiones que actualmente realiza la dependencia en materia de autotransporte federal deberán efectuarse mediante una cuenta Llave MX, como parte de la estrategia de transformación digital impulsada por el Gobierno de México.

La funcionaria explicó que esta iniciativa busca simplificar la interacción de los ciudadanos con las dependencias gubernamentales, eliminando la necesidad de crear múltiples cuentas para acceder a distintos servicios públicos.

“Este proyecto responde directamente a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Trabajamos en estrecha coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, señaló.

La plataforma permitirá a los usuarios ingresar al micrositio de la DGAF o localizar directamente los trámites de la SICT a través del portal del Gobierno de México, donde podrán realizar solicitudes relacionadas con licencias federales y diversos procedimientos de control vehicular.

Uno de los principales beneficios de Llave MX será la centralización de la información y el seguimiento digital de cada gestión. De acuerdo con la DGAF, las solicitudes quedarán almacenadas dentro de la cuenta del usuario, facilitando la consulta del estatus de los trámites y brindando mayor transparencia durante el proceso.

Además, la dependencia destacó que el nuevo esquema contribuirá a reducir la participación de intermediarios y terceros, una práctica recurrente en algunos procedimientos administrativos del sector, al permitir que los propios interesados gestionen directamente sus solicitudes desde una plataforma única.

Para crear una cuenta en Llave MX, los usuarios deberán contar con su CURP, un correo electrónico y un número telefónico activo. Una vez registrados, el sistema validará la información para habilitar el acceso a los servicios digitales.

Para tal efecto, se podrá acceder al micrositio de la DGAF en http://bit.ly/49ShTuf o también a través del portal www.gob.mx, en el cual se puede localizar, por el nombre, el trámite a realizar de la SICT.

De acuerdo con las autoridades esta medida podría representar ahorros de tiempo y costos para miles de empresas transportistas y operadores que realizan trámites federales de manera recurrente.