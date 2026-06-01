¡Con Tito Double P! Coca-Cola Flow Fest 2026 anuncia cartel: Fechas, artistas, preventa y más

¡Esta es la bellako-señal! El Coca-Cola Flow Fest 2026 ya tiene todo listo para su regreso a la Ciudad de México. El festival de música urbana confirmó un cartel encabezado por Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino, además de invitados especiales como Grupo Frontera.
La edición de este año reunirá a exponentes del reggaetón, trap, música urbana y corridos tumbados durante dos jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que alberga festivales como el Corona Capital 2026.
Los organizadores destacaron que la selección artística incluye tanto figuras consolidadas como nuevas propuestas que han ganado relevancia dentro de la escena latinoamericana.
¿Cuándo es el Coca-Cola Flow Fest 2026?
El Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.
“El Autódromo Hermanos Rodríguez se transformará nuevamente en el epicentro mundial del perreo para recibir la propuesta más sofisticada y bailable de la escena nacional e internacional, ¡esto no es debatible, acá está el mejor reggaetón!“, explica un comunicado de Ocesa.
Fechas de preventa y venta general del Coca-Cola Flow Fest 2026
La preventa del Coca-Cola Flow Fest 2026 es para clientes de Banamex y comienza el 4 de junio de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En tarjetas de crédito hay opción de comprar a tres meses sin intereses.
La venta general arranca un día después, el 5 de junio a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.
Los boletos estarán disponibles en cuatro distintos tipos de abono para los dos días del festival.
El festival no tiene límite de edad y los menores deberán pagar boleto a partir de los 3 años. La compra está limitada a ocho boletos por persona y Ticketmaster señala que las órdenes que excedan el límite establecido podrán ser canceladas.
Los organizadores recomiendan descargar los boletos SafeTix con anticipación para agilizar el acceso al recinto.
Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez habrá venta de alimentos, bebidas, mercancía oficial, sanitarios y atención para personas con discapacidad.
Cartel completo del Coca-Cola Flow Fest 2026
Durante dos días, el Autódromo recibirá a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros urbanos en una edición que volverá a reunir a miles de asistentes en la capital del país.
Sábado 28 de noviembre
- Anuel AA
- Tito Double P
- Chencho Corleone
- Farruko
- Manuel Turizo
- Zion
- El Bogueto
- Tokischa
- Kevin Roldan
- Ken-Y
- ClarenT
- Noriel
- Uzielito Mix
- C.R.O
- Eme Malafe
- Legallyrxx
- Six Sex
- Sinaka
- Tobal MJ
- Loyaltty
- Seven Kayne
- Ivy Wavy
- DJ Blass
- Sandunguero
- Natt Calma
- Lauty Gram
- Denna La Pori
- Fvckka
- Chzter
- Ikoniko
- Pepo Mix
- Lucas Gale
- Maracuya
- Daizak
- Virgens
- DJ Ishi
Invitado especial: Grupo Frontera.
Domingo 29 de noviembre
- Ozuna
- Kali Uchis
- Yandel Sinfónico
- Trueno
- Tito El Bambino
- Ñengo Flow
- Dei V
- Alleh
- J Alvarez
- FloyyMenor
- Yan Block
- YSY-A
- Kybba
- Omar Camacho
- Martinwhite
- Kidd Voodoo
- Lencho
- Alanis Yuri
- A.Chal
- Doony Graff
- Jezzy
- Pablito Mix
- Low Clika
- Novato El Flow
- Cael Roldan
- Robot95
- Tuti Acosta
- Jeyf & El Guidi & Oviña
- Mila
- Plastikboy
- Jozzee
- Dam Dam
- Rivva
- Jose Alatorre
- Mikeyanway & Zunami Presentan El Pluhh
- Bvbba Dvbs
- DJ Freshly
Invitados especiales: Justin Quiles x Lenny Tavárez. Además, ambos artistas presentarán Superarte como parte de las actividades programadas para la jornada dominical.