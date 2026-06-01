¡Con Tito Double P! Coca-Cola Flow Fest 2026 anuncia cartel: Fechas, artistas, preventa y más

El Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a recibir a miles de asistentes durante una nueva edición del Coca-Cola Flow Fest. (Fotos: Cuartoscuro.com)

¡Esta es la bellako-señal! El Coca-Cola Flow Fest 2026 ya tiene todo listo para su regreso a la Ciudad de México. El festival de música urbana confirmó un cartel encabezado por Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno y Tito El Bambino, además de invitados especiales como Grupo Frontera.

La edición de este año reunirá a exponentes del reggaetón, trap, música urbana y corridos tumbados durante dos jornadas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que alberga festivales como el Corona Capital 2026.

Los organizadores destacaron que la selección artística incluye tanto figuras consolidadas como nuevas propuestas que han ganado relevancia dentro de la escena latinoamericana.

¿Cuándo es el Coca-Cola Flow Fest 2026?

El Coca-Cola Flow Fest 2026 se realizará los días 28 y 29 de noviembre de 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la Ciudad de México.

“El Autódromo Hermanos Rodríguez se transformará nuevamente en el epicentro mundial del perreo para recibir la propuesta más sofisticada y bailable de la escena nacional e internacional, ¡esto no es debatible, acá está el mejor reggaetón!“, explica un comunicado de Ocesa.

Anuel AA forma parte de los artistas estelares del Coca-Cola Flow Fest 2026 y encabezará las actividades del sábado 28 de noviembre. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Fechas de preventa y venta general del Coca-Cola Flow Fest 2026

La preventa del Coca-Cola Flow Fest 2026 es para clientes de Banamex y comienza el 4 de junio de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. En tarjetas de crédito hay opción de comprar a tres meses sin intereses.

La venta general arranca un día después, el 5 de junio a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

Los boletos estarán disponibles en cuatro distintos tipos de abono para los dos días del festival.

El festival no tiene límite de edad y los menores deberán pagar boleto a partir de los 3 años. La compra está limitada a ocho boletos por persona y Ticketmaster señala que las órdenes que excedan el límite establecido podrán ser canceladas.

Los organizadores recomiendan descargar los boletos SafeTix con anticipación para agilizar el acceso al recinto.

Dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez habrá venta de alimentos, bebidas, mercancía oficial, sanitarios y atención para personas con discapacidad.

Cartel completo del Coca-Cola Flow Fest 2026

Durante dos días, el Autódromo recibirá a artistas nacionales e internacionales de distintos géneros urbanos en una edición que volverá a reunir a miles de asistentes en la capital del país.

Anuel AA, Ozuna, Kali Uchis y Tito Double P encabezan el cartel del Coca-Cola Flow Fest 2026, que se celebrará en noviembre en la Ciudad de México. (Foto: Prensa Ocesa)

Sábado 28 de noviembre

Anuel AA

Tito Double P

Chencho Corleone

Farruko

Manuel Turizo

Zion

El Bogueto

Tokischa

Kevin Roldan

Ken-Y

ClarenT

Noriel

Uzielito Mix

C.R.O

Eme Malafe

Legallyrxx

Six Sex

Sinaka

Tobal MJ

Loyaltty

Seven Kayne

Ivy Wavy

DJ Blass

Sandunguero

Natt Calma

Lauty Gram

Denna La Pori

Fvckka

Chzter

Ikoniko

Pepo Mix

Lucas Gale

Maracuya

Daizak

Virgens

DJ Ishi

Invitado especial: Grupo Frontera.

Domingo 29 de noviembre

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Trueno

Tito El Bambino

Ñengo Flow

Dei V

Alleh

J Alvarez

FloyyMenor

Yan Block

YSY-A

Kybba

Omar Camacho

Martinwhite

Kidd Voodoo

Lencho

Alanis Yuri

A.Chal

Doony Graff

Jezzy

Pablito Mix

Low Clika

Novato El Flow

Cael Roldan

Robot95

Tuti Acosta

Jeyf & El Guidi & Oviña

Mila

Plastikboy

Jozzee

Dam Dam

Rivva

Jose Alatorre

Mikeyanway & Zunami Presentan El Pluhh

Bvbba Dvbs

DJ Freshly

Invitados especiales: Justin Quiles x Lenny Tavárez. Además, ambos artistas presentarán Superarte como parte de las actividades programadas para la jornada dominical.