SEP da ‘puente’ por inauguración del Mundial 2026: No habrá clases el 11 de junio en CDMX

El Estadio Ciudad de México recibirá cinco partido, incluyendo dos de la fase de grupos de la Selección de Javier Aguirre.

La SEP se ‘puso la camiseta’ por el partido México contra Sudáfrica y acordó suspender clases el próximo jueves 11 de junio, adelantó la jefa de Gobierno Clara Brugada.

La mandataria capitalina reveló que Mario Delgado, secretario de Educación, le informó de la suspensión oficial de las clases por la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

“Estamos hablando del día de la inauguración, nada más”, aclaró Brugada. Las clases serán suspendidas en las escuelas públicas de educación básica, secundaria y media superior.

La jefa de Gobierno recordó que verá el partido México contra Sudáfrica desde el FIFA Fan Fest en el Zócalo de la Ciudad de México junto con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Brugada y Sheinbaum donaron los boletos que tenían para la inauguración del Mundial 2026 a un concurso de dominadas exclusivo para mujeres. El pase de la presidenta de México fue ganado por Yolett Cervantes Cuaquehua, de Veracruz, y el de la jefa de Gobierno fue para Brianna Ameli Medina Cortés, de Iztapalapa.

¿Monterrey y Guadalajara también suspenderán clases por Mundial 2026?

Clara Brugada aclaró que el secretario Mario Delgado deberá aclarar si la suspensión de clases se extiende a las otras sedes del Mundial 2026 en México.

El primer partido en el Estadio Guadalajara también será el próximo 11 de junio, con el encuentro entre Corea del Sur y Chequia, mientras que el Estadio Monterrey será ‘inaugurado’ el domingo 14 de junio con el choque entre Suecia y Túnez.

A principios de mayo, Mario Delgado anunció que el ciclo escolar terminaría el 5 de junio con motivo del Mundial 2026 y por las olas de calor pronosticadas para el verano.

Sin embargo, la decisión ‘fue al VAR’ después de las críticas de grupos de padres de familia y del magisterio quienes recriminaron que la educación de los niños iba a ser ‘sacrificada’ solo por un evento deportivo. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió dejar el calendario de la SEP sin cambios.

“Se propusieron vacaciones muy largas. Entonces, el planteamiento ahora es que se conserven las 6 semanas de vacaciones”, dijo la presidenta en la ‘mañanera’ del 11 de mayo.

¿Quiénes son los 26 jugadores que representarán a México en el Mundial 2026?

Javier Aguirre publicó la lista oficial de convocados de la Selección Mexicana durante la noche del 31 de mayo en la que destacó el llamado del ‘Chino’ Huerta y la ausencia de Germán Berterame.

México jugará dos partidos de la fase de grupos en el Estadio Ciudad de México contra Sudáfrica y Chequia. Si ‘el Tri’ termina como primer lugar del Grupo A, también jugaría el partido de diecíseisavos de final en la CDMX.

La lista completa de convocados de México es la siguiente:

Porteros

Raúl ‘Tala’ Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Defensas

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César ‘Cachorro’ Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo ‘Tiloncito’ Chávez

Mediocampistas

Erik Lira

Orbelín Pineda

Álvaro ‘Maguito’ Fidalgo

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Atacantes