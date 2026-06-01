¿Lloverá en Puebla y Morelos? Este martes 2 de junio se esperan hasta 26 grados, con cielo nublado

Así será el clima en Puebla y Morelos este martes 2 de junio.

El martes 2 de junio, el clima en Puebla y Morelos presentará condiciones de cielo medio nublado a nublado. Se prevén temperaturas máximas que alcanzarán los 26°C en Cuernavaca, mientras que las mínimas rondarán los 11°C en Cholula. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reporta un día templado para la región centro-sur.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

La ciudad de Puebla tendrá una mínima de 12°C y una máxima de 24.7°C. El viento soplará a 7 km/h y el cielo estará medio nublado. La capital poblana registra 22.1°C, con un rango entre 12°C y 25°C.

Cuernavaca, Morelos, espera una mínima de 13.3°C y una máxima de 26.0°C, con vientos de 5 km/h y cielo medio nublado. Cholula, Puebla, será más fresca. Registrará una mínima de 11.3°C y una máxima de 23.7°C, bajo cielo nublado y viento de 7 km/h.

¿Habrá lluvias o cambios de viento en la zona?

Para la región de Puebla y Morelos, las condiciones atmosféricas serán de cielo medio nublado a nublado. Los vientos se mantendrán ligeros, con velocidades entre 5 y 7 km/h. No se esperan lluvias significativas para el martes 2 de junio en estas localidades, aunque el ambiente se sentirá fresco por la mañana.

El SMN indica que una circulación ciclónica en el sureste mexicano generará lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, en el centro-sur, incluyendo Puebla y Morelos, solo se esperan periodos de cielo nublado, sin riesgo de precipitaciones fuertes.

¿Cuál es el pronóstico extendido para la semana?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:Martes 2 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 8 km/h.Miércoles 3 de junio: Máxima de 25°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 5 km/h.Jueves 4 de junio: Máxima de 24°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

La tendencia para los próximos días en Puebla y Morelos muestra estabilidad. Las máximas se mantendrán entre 24°C y 25°C, y las mínimas en 12°C. El cielo pasará de medio nublado a nublado, con vientos ligeros, lo que indica un clima templado y sin grandes cambios.

¿Cómo prepararse para el clima en Puebla y Morelos?

Se recomienda a los habitantes de Puebla y Morelos mantenerse hidratados, especialmente al exponerse al sol. Usar protector solar y ropa ligera ayudará a una mayor comodidad. También es aconsejable llevar un suéter ligero para las mañanas frescas.

Las condiciones son favorables para actividades al aire libre durante la tarde, con precaución por el cielo nublado. Si planea salir temprano, considere la baja temperatura de la mañana. Los conductores deben estar atentos a posibles bancos de niebla en zonas altas.

Fuente: CONAGUA.

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