Taiwán destaca como el centro mundial de la IA

Taipéi, Taiwán.- Taiwán es el centro mundial de la inteligencia artificial (IA), al reunir en Computex 2026 a los líderes más influyentes de la industria tecnológica global, quienes coincidieron en que la isla se ha convertido en el punto donde se están definiendo las próximas décadas de desarrollo de la IA, desde semiconductores y centros de datos hasta robótica, movilidad inteligente y agentes autónomos.

James Huang, presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio Exterior de Taiwán (TAITRA), aseguró que la transformación tecnológica impulsada por la inteligencia artificial ha colocado a Taiwán en una posición estratégica e irremplazable dentro del ecosistema mundial.

“Todo esto está ocurriendo aquí porque Taiwán desempeña un papel indispensable en esta revolución de la inteligencia artificial. Computex ha convertido a Taiwán en el centro mundial de la IA”, afirmó.

El directivo destacó que la inteligencia artificial ha dejado de ser una herramienta para convertirse en un actor autónomo capaz de tomar decisiones, coordinar tareas y operar en múltiples dispositivos, lo que representa una transformación comparable al surgimiento de la computadora personal, internet, la telefonía móvil y la computación en la nube.

Este año Computex reúne a más de mil 500 expositores distribuidos en seis mil espacios de exhibición, además de cerca de 500 startups provenientes de 23 países que presentan innovaciones en inteligencia artificial, salud, materiales avanzados, robótica e inteligencia industrial.

Jason Chen, presidente de la Asociación de Computadoras de Taipéi (TCA), afirmó que la competencia global en inteligencia artificial ya no se limita al desarrollo de modelos o al acceso a capacidad de cómputo, sino a la integración de sistemas completos capaces de generar valor en aplicaciones reales.

“Hoy la IA ya no es solamente una carrera por modelos o poder computacional. Es una competencia por la capacidad completa de los sistemas”, sostuvo.

Según Chen, la adopción de la IA está avanzando rápidamente en sectores como manufactura, salud, comercio minorista, transporte y administración urbana, lo que está acelerando la concentración del ecosistema tecnológico mundial en Taiwán.