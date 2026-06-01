Hacienda destaca factores que impulsan a la economía en México

Edgar Amador presentó algunos de los principales aspectos que fortalecen la economía de México.

México ha sido resiliente en un entorno global adverso, ya que diversos indicadores respaldan la perspectiva de crecimiento económico para el país, como un mercado laboral sólido, alza en los salarios y transferencias sociales directas que fortalecen el consumo, aseguró Édgar Amador, secretario de Hacienda y Crédito Público.

En un videomensaje durante el 15o Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, el funcionario expuso que a dichos factores también se suma la expectativa de que la inversión retome gradualmente una trayectoria más dinámica, impulsada por una agenda orientada a fortalecer tanto el destino de recursos públicos como privados.

A lo anterior se añade la perspectiva de un sector externo dinámico que, incluso en un entorno global desafiante como el del año pasado, registró un crecimiento apoyado por la ventaja relativa en tasas arancelarias de México frente a Estados Unidos y por un mayor aprovechamiento del T-MEC.

“La clave hacia delante consistirá en fortalecer la conexión entre ahorro e inversión productiva, porque las economías que logran crecer de manera sostenida no son únicamente aquellas que producen más, sino aquellas que construyen mecanismos más eficaces para transformar ahorro en innovación e infraestructura”, destacó el funcionario.

Hacienda proyecta que la economía mexicana tendrá un dinamismo favorable este año. Prevé un rango de crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, con un 2.3 por ciento como punto medio; sin embargo, difiere significativamente con otros pronósticos, como el del Banco de México (Banxico), que espera 1.1 por ciento.

El funcionario enfatizó que la agenda en la dependencia que dirige está orientada a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer el financiamiento productivo y mantener condiciones favorables para la inversión para avanzar hacia un modelo donde el ahorro nacional financie mayor innovación, infraestructura, capacidad tecnológica y crecimiento productivo.

Nueva etapa en América para la economía

Amador expuso que América del Norte atraviesa una nueva etapa de expansión industrial asociada con sectores estratégicos, como semiconductores, dispositivos médicos, electrónica avanzada y logística.

En este escenario, México forma parte natural de esa integración. Lo anterior, gracias a su plataforma manufacturera, su ubicación estratégica y su profunda articulación productiva. “México mantiene fortalezas estructurales muy importantes”, resaltó.

Precisó que la coyuntura es especialmente importante para la economía global y para México, ya que la discusión internacional ya no gira en torno a las tasas de interés, evaluaciones o ciclos monetarios, sino que convergen simultáneamente transformaciones geopolíticas, tecnológicas, energéticas y productivas que redefinen las cadenas de valor y la forma en que el capital se asigna entre regiones y sectores.

Bajo este panorama, enlistó que México cuenta con amortiguadores financieros como las reservas internacionales en máximos, la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), coberturas petroleras y fondos de estabilización presupuestarios, así como un sistema bancario capitalizado, con indicadores de solvencia superiores a los estándares regulatorios internacionales.

Quedan pendientes en el sector bursátil

Amador habló sobre los retos que hay en el sector bursátil. Reconoció que el acceso al mercado de capitales local sigue siendo limitado, especialmente para empresas pequeñas y medianas (Pymes).

Por ello, recordó que con la reforma a la Ley del Mercado de Valores se creó la emisión simplificada para apoyar a este mercado clave para el desarrollo económico.

Anotó que las emisiones simples serán una herramienta para que las Pymes financien su expansión, digitalización, innovación, infraestructura o capital de trabajo sin necesidad de recurrir exclusivamente al financiamiento tradicional y en menor tiempo y costos.

Por último, el secretario de Hacienda resaltó que actualmente los mercados financieros son cada vez más un componente central de la capacidad de transformación productiva de los países.