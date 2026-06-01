Sport City invierte 1,500 mdp

Sport City, la cadena de clubes deportivos liderada por su directora general Gabriela Vieira Do Prado, anunció un ambicioso programa de inversión de hasta mil 500 millones de pesos para los próximos cinco años. Con una base de más de 96 mil 600 miembros en sus 49 sucursales, la compañía destinará estos recursos a la modernización de infraestructura, renovación de equipamiento y optimización operativa.

La estrategia responde a un consumidor que busca herramientas digitales, rendimiento híbrido y longevidad, consolidando un ecosistema que acompaña al usuario dentro y fuera del club.

El plan de expansión contempla la apertura de cinco nuevas sucursales en el país y la remodelación de seis unidades durante este 2026, iniciando con los planteles de Eureka y Loreto en la Ciudad de México.

Asimismo, la firma potenciará plataformas como Shift by Sport City y mantendrá la capacitación de talento mediante Sport City University.

La cadena también se posiciona como el primer wellness club oficial en México en integrar Hyrox, una disciplina internacional que combina carrera con entrenamiento funcional de alta eficiencia.

Después de más de tres décadas en el mercado, la firma parece apostar por una evolución que va más allá de la apertura de nuevos espacios. La apuesta es construir un modelo de negocio más eficiente, más digital y alineado con las nuevas expectativas de una generación que entiende el bienestar como una inversión de largo plazo. Si la estrategia avanza conforme a lo planeado, Sport City no sólo estará renovando sus clubes; también buscará contribuir a la transformación de toda una industria que continúa ganando relevancia en México.

La gala de AmSoc

A días de la segunda ronda de negociaciones del T-MEC en Washington, prevista para el 16 y 17 de junio, la agenda bilateral tendrá un momento político clave este 6 de junio: la gala de la American Society of Mexico (AmSoc) en conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de los Estados Unidos. El evento congregará en la Ciudad de México a cerca de 800 líderes empresariales y diplomáticos de ambas naciones.

La celebración será presidida por el embajador Ronald Johnson, máximo representante de Washington en México, junto a Larry Rubin, presidente de AmSoc, y su CEO, Enrique Huesca. El mensaje de Johnson marcará la pauta sobre el tono de la delegación estadounidense frente a la revisión comercial, en una velada donde la certidumbre jurídica, la seguridad y la migración serán los ejes de fondo.

Terminales inteligentes

La competencia logística ya no se define únicamente por infraestructura, sino por la capacidad de integrar tecnología, conectividad y eficiencia operativa. Bajo esa visión, Hutchison Ports México, que encabeza Jorge Magno Lecona Ruiz, presentó durante el Hutchison Summit 2026 una estrategia de expansión respaldada por inversiones por mil 232 millones de dólares orientadas a incrementar hasta 60 por ciento su capacidad operativa en el país. El plan contempla ampliaciones en terminales estratégicas como Lázaro Cárdenas y Veracruz, además de nuevas inversiones en Manzanillo, Ensenada e Hidalgo para fortalecer la conectividad logística frente al crecimiento del nearshoring. La apuesta también incorpora terminales inteligentes basadas en automatización, inteligencia artificial, monitoreo en tiempo real y operación remota, herramientas que hoy se han convertido en factores determinantes para la competitividad del comercio global.

Expansión al norte

Alpura, bajo la dirección de Tanya Avellán, planea incrementar la producción nacional de lácteos de 13 mil a 15 mil millones de litros anuales para el 2030. La estrategia contempla expandir su presencia en mercados clave como Nuevo León, San Luis Potosí y la zona metropolitana de Guadalajara, regiones donde el dinamismo industrial y el poder adquisitivo reconfiguran la demanda de consumo.

Para financiar este crecimiento, HSBC México otorgó a la compañía un crédito verde por 27 millones de dólares. Los recursos se destinarán a modernizar líneas de pasteurización y reducir la huella ambiental mediante el ahorro de agua y energía, proyecto que arrancará a finales de este año dentro de su Estrategia de Sostenibilidad 2026-2030. Con 313 socios y 101 ranchos, la firma procesa 3.5 millones de litros diarios y acaba de reafirmar su participación en el PACIC para estabilizar precios.