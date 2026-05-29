Parque del Agua, listo

Nuevo León alista la inauguración del Parque del Agua en los terrenos del antiguo Bosque Mágico, una de las obras ligadas al Mundial 2026 que abrirá en los próximos días.

Coordinado por Bernardo Bichara desde Parque Fundidora, el complejo urbano funcionará como sistema diseñado para captar, almacenar y tratar hasta 400 millones de litros de agua de lluvia por año, además de contribuir a la regulación hídrica para mitigar sequías y administrar excedentes hacia el Río La Silla.

La construcción, que incluye zonas recreativas, fuentes y lagos, fue ejecutada por Regiomontana de Construcción y Servicios (RECSA), empresa liderada por Humberto Armenta que reutilizó infraestructura previa, como la atracción Río Loco, ahora convertida en biofiltro natural. El macroproyecto ecológico y urbano de 80 hectáreas ubicado en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, conectará directamente con el Estadio BBVA mediante un corredor peatonal de 530 metros, consolidándose como una infraestructura con utilidad urbana permanente antes del torneo deportivo.

Expanden clínicas de longevidad

Koltin, firma especializada en cobertura de salud privada para personas mayores liderada por Eduardo O. Reynaga y Carmen Rosillo, anunció la apertura de su segunda clínica de longevidad en la Ciudad de México. La inauguración forma parte de una inversión total de 3 millones de dólares destinada al desarrollo de infraestructura, tecnología y modelos de atención preventiva. El proyecto busca anticiparse a la transición demográfica del país, donde se proyecta que para el año 2050 una de cada cuatro personas tendrá más de 60 años.

La estrategia de la compañía se enfoca en transformar el ecosistema de salud tradicional mediante un esquema que promueve la autonomía, el acompañamiento continuo y la calidad de vida en la vejez. A través de este despliegue de capital, Koltin busca consolidar un sistema de atención médica sostenible que optimice la independencia y el bienestar de la población adulta mayor, posicionando al mercado mexicano como un referente en soluciones de longevidad saludable en la región durante este 2026.

Impulsan contrataciones

Laboratoria consolidó un giro estratégico en América Latina al evolucionar de un bootcamp técnico a una plataforma integral de empleabilidad con enfoque humano para hacer frente a la disrupción de la inteligencia artificial. Como parte de esta nueva etapa, la organización presenta el programa regional ‘Activa tu carrera’, una iniciativa de acompañamiento de seis semanas orientada a mitigar la incertidumbre y el desplazamiento tecnológico que enfrentan las mujeres en el mercado laboral actual, dotándolas de herramientas críticas para su inserción profesional.

Los resultados del nuevo esquema reflejan que el 99 por ciento de las participantes recobra la certeza sobre el valor de sus habilidades frente a la automatización, mientras que el 80 por ciento mejora la claridad para reorientar su perfil. El modelo opera bajo un sistema de economía circular donde el 86 por ciento de las profesionales ingresa becada; las cuotas de recuperación no generan utilidades comerciales y se reinvierten para financiar a futuras generaciones. El proyecto se respalda en una red de contratación de más de mil 500 empresas asociadas para generar movilidad económica en este 2026.