Doble carga para autos

Rogelio Garza Garza, al frente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, advirtió en el 38 Foro Internacional IMEF 2026 que la política no debe contaminar la economía. Este mensaje coincide con la redefinición de la estrategia industrial de Norteamérica frente al avance comercial de Asia y la imposición de tarifas por parte de Estados Unidos. Aunque el 90 por ciento de los 2.8 millones de vehículos exportados a la Unión Americana cumple con las reglas de origen del T-MEC, el nuevo modelo arancelario estadounidense genera una doble carga regulatoria para fabricantes y proveedores de la región.

El sector automotriz insiste en que la solución radica en el fortalecimiento regional y la coordinación entre socios comerciales, en lugar de la imposición de barreras internas. Con una capacidad de producción que alcanza los 4 millones de vehículos anuales, equivalente a 11 mil unidades diarias, México se mantiene como una pieza estratégica clave para competir de forma efectiva frente al bloque de manufactura chino.

Agricultura de precisión

Netafim, el negocio de agricultura de precisión de Orbia liderado en México por Carlos Fajardo, consolida su relevancia en el mercado nacional con soluciones de riego y herramientas de agricultura digital. La oferta tecnológica de la firma permite mitigar problemas críticos como el estrés hídrico, el encarecimiento de costos de producción y la escasez de mano de obra en regiones agrícolas estratégicas. De acuerdo con datos de la empresa, estas innovaciones logran reducir hasta en un 50 por ciento el consumo de agua en los cultivos, mejorando de forma paralela la productividad, la calidad de las cosechas y la eficiencia operativa.

La infraestructura de la compañía en el norte de México incluye una planta de soluciones de riego y un centro de reciclaje de cintillas agrícolas bajo su programa ReGen, enfocado en economía circular. Este despliegue responde a un entorno global complejo en este 2026: según datos de las Naciones Unidas, la agricultura consume el 70 por ciento del agua dulce del planeta, y el 75 por ciento del riego aún se realiza por inundación tradicional. La adopción de estas tecnologías de precisión se vuelve prioritaria ante la proyección de que el mundo requerirá producir 50 por ciento más alimentos hacia el año 2050.

Toyota sostenible

Toyota, bajo la dirección de Guillermo Díaz y Takaaki Kuga, impulsa una transición ordenada hacia la movilidad sostenible en México, mercado donde alcanzó ventas récord de 126 mil 358 vehículos en 2025, incluyendo 46 mil 678 unidades híbridas eléctricas. Con un histórico de 230 mil híbridos comercializados en el país durante los últimos 15 años, la firma japonesa consolida su liderazgo en electrificación mediante una estrategia global multitecnológica que abarca sistemas híbridos (HEV), conectables (PHEV), de batería (BEV) y de celdas de hidrógeno (FCEV).

El enfoque de la automotriz busca alcanzar la neutralidad de carbono para 2050. A la fecha, este despliegue tecnológico ha evitado la emisión de 1.9 millones de toneladas de CO₂, cifra equivalente al 10 por ciento de las emisiones anuales de la Ciudad de México. Debido a la falta de infraestructura de recarga masiva, Toyota prioriza los modelos híbridos como la opción más viable para el contexto mexicano actual, portafolio que recientemente se robusteció con la incorporación de la nueva RAV4 PHEV, su primer modelo híbrido eléctrico conectable en el país.

BTG Pactual cambia

Tras 14 años de gestión, Javier Artigas dejó la dirección general del gigante de banca de inversión brasileño BTG Pactual en México, entidad cuya capitalización bursátil supera a la de cualquier institución financiera mexicana. Durante su liderazgo, el directivo encabezó la construcción y expansión de la operación local, impulsando el desarrollo de la casa de bolsa, hoy una de las más activas del mercado de capitales, el negocio de mercado de dinero y una operadora con uno de los fondos de renta variable de mejor desempeño en el país. Bajo la gestión de Artigas, la división de banca de inversión de BTG Pactual participó en las operaciones de financiamiento más relevantes del mercado nacional, incluyendo colocaciones de capital y emisiones secundarias para Aeroméxico, Tiendas 3B, Next y Fibra Monterrey. Asimismo, promovió la diversificación del grupo con la creación de una comercializadora en el mercado eléctrico, una SOFOM enfocada en el segmento de empresas medianas y lideró la inversión de la firma en Banamex.