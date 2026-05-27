Flete.com con verificación

Flete.com, filial en México de Frete y marketplace digital especializado en la gestión de carga terrestre bajo la dirección de Marco Reyes, presentará hoy un sistema de verificación de identidad mediante reconocimiento facial con prueba de vida (‘liveness’) exclusivo para transportistas en el país.

La herramienta tecnológica arranca su despliegue con un historial de 500 registros ya realizados en su base de datos y la dirección de la empresa proyecta alcanzar la meta de los mil transportistas verificados hacia el cierre del año.

La nueva funcionalidad, denominada comercialmente “Blindaje de Identidad”, busca elevar los estándares de seguridad y confiabilidad dentro de la cadena de suministro al validar de manera digital que los operadores integrados a la plataforma corresponden legalmente con sus registros.

Este desarrollo busca mitigar de raíz los riesgos de fraude y la suplantación de identidad en un sector que requiere trazabilidad en sus movimientos.

Al generar mayor credibilidad comercial, la firma prevé acelerar sus metas de negocio de este 2026, año en el que proyectan superar las 13 mil cargas transportadas en el país. Asimismo, el marketplace busca triplicar su portafolio de clientes corporativos hasta rebasar los 150 generadores de carga activos y consolidar un padrón de 2 mil 500 operadores registrados en su plataforma digital.

WhatsApp, líder laboral

El 76 por ciento de los trabajadores de primera línea utiliza WhatsApp para coordinar cambios de turno, resolver incidentes y comunicarse internamente. Así lo revela la Encuesta Nacional 2025-2026 “¿Conectados o Desconectados?”, realizada por Ozaru y Púrpura AI, firmas fundadas por Guillermo de la Garza. El estudio, aplicado a 2 mil colaboradores en el país, detalla que el 39 por ciento ya emplea inteligencia artificial desde su celular personal para resumir información, redactar mensajes o traducir textos.

Esta transformación digital no proviene de estrategias corporativas, sino que surge de forma orgánica en líneas de producción y pisos de venta. El reporte advierte una marcada brecha de inversión: aunque el personal operativo representa el 80 por ciento de la fuerza laboral, recibe menos del 20 por ciento del presupuesto tecnológico, y solo una de cada cuatro empresas diseña estrategias digitales para este sector.

Leche, debajo de meta

México produce 13 mil 800 millones de litros de leche al año y es un referente global de bovino; sin embargo, el consumo nacional de 147 litros por persona anuales está por debajo de los 180 litros recomendados por la FAO. Para revertirlo, la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (Canilec), liderada por Jorge Lozano Garza, y la Comisión Ejecutiva Bovinos Leche, encabezada por Homero García, anunciaron hoy una alianza inédita en el marco del Día Mundial de la Leche.

El plan conjunto busca elevar el consumo local mediante educación nutricional, destacando que un vaso aporta 8 gramos de proteína de alta calidad, calcio y vitamina D. Más allá del bienestar, la cadena láctea es estratégica al generar más de 1.6 millones de empleos directos e indirectos, por lo que estas iniciativas buscan proteger el mercado interno y fortalecer la cadena productiva en este 2026.

Investors Day 2026

Braulio Arsuaga, líder de Grupo Presidente, alista la segunda edición del Investors Day 2026 este 28 de mayo en la Ciudad de México. El encuentro VIP reunirá a desarrolladores e inversionistas para exhibir la rentabilidad de sus hoteles, con 5 mil 409 cuartos; restaurantes que atienden a 2.3 millones de comensales anuales y senior living con 250 camas. El evento cerrará con Enrique de la Madrid como ponente principal.

Impact Days

Del 25 al 28 de mayo se realiza en la Ciudad de México la tercera edición de Impact Days, encuentro impulsado por Promotora Social México para vincular a inversionistas, emprendedores y corporativos. La agenda abarca cuatro ejes: experiencias en territorio, inversión de impacto, tecnología aplicada con inteligencia artificial y sectores como educación y salud alimentaria.

Participan líderes como Jesús Lanza (Mattilda) y Sebastián Jiménez (Refurbi). Octaviano Couttolenc y Pedro Castillo, directivos de la promotora, abordan la necesidad de conectar capital e innovación. Desde 2009, la organización ha impulsado 800 proyectos y beneficiado a 4.3 millones de personas.