Foro “Construyendo oportunidades: crecimiento económico con equidad” impulsa diálogo estratégico sobre crecimiento, inversión y T-MEC

Con una amplia convocatoria de líderes empresariales, representantes del sector financiero y autoridades federales, el Foro de El Financiero “Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad” se consolidó como uno de los encuentros económicos más relevantes del año, al reunir a integrantes clave del Gobierno federal para analizar los desafíos y oportunidades del país rumbo a la revisión del T-MEC y la implementación del Plan México.

El encuentro contó con la participación de Édgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía , quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la inversión, la infraestructura y la integración regional como motores del crecimiento económico del país.

Durante su intervención, Édgar Amador subrayó el compromiso del Gobierno federal con la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. El titular de Hacienda destacó la reducción del déficit fiscal registrada en los primeros meses de la administración de Claudia Sheinbaum, al considerar que representa una señal de estabilidad y confianza para inversionistas y mercados.

Édgar Amador, Secretario de Hacienda y Crédito Público

Asimismo, detalló que el Plan México estará enfocado en tres ejes estratégicos: el desarrollo de Polos del Bienestar, el fortalecimiento de las cadenas productivas nacionales y la sustitución de importaciones energéticas, particularmente en el sector gasífero.

En materia energética, Luz Elena González explicó que el nuevo modelo impulsado por el Gobierno federal busca acelerar inversiones bajo un esquema de “planeación vinculante”, en el que el Estado mantendrá la rectoría del sector, pero abrirá espacios relevantes para la participación privada.

Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía.

La Secretaria de Energía destacó que uno de los principales objetivos será avanzar en la transición energética para que, hacia 2030, el 38 por ciento de la generación eléctrica del país provenga de fuentes renovables. Además, enfatizó la importancia de la llamada “justicia energética”, enfocada en reducir las brechas de acceso a electricidad en comunidades rezagadas.

Por su parte, Marcelo Ebrard reconoció que las negociaciones relacionadas con la revisión del T-MEC podrían extenderse más allá del corto plazo. El Secretario de Economía señaló que, aunque el escenario ideal sería alcanzar acuerdos rápidos, el contexto actual apunta a un proceso de revisión continuo.

Marcelo Ebrard, Secretario de Economía.

“Pensar en un cierre rápido no va a suceder”, afirmó el funcionario, al advertir que las revisiones podrían mantenerse durante los próximos años. En ese sentido, explicó que el objetivo central de México es reducir la incertidumbre para los inversionistas y consolidar la posición del país como el principal socio comercial de Estados Unidos.

El foro también abrió espacio para el análisis especializado a través de distintos paneles enfocados en infraestructura, energía y comercio exterior. La mesa “Conectando Inversiones: Financiamiento, Infraestructura y Logística” reunió a Francisco Cervantes Díaz, coordinador del Consejo para la Promoción de Inversiones en México, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, CEO de Grupo Danhos, y Gustavo Tomé Velázquez, presidente de Fibra Plus y CEO y fundador de Skyway Equities, quienes abordaron los retos que enfrenta México para consolidarse como un destino estratégico para la inversión.

En el panel “Oportunidades en el Sector Energético: Nuevas fórmulas de participación empresarial” participaron Eduardo Ramos, , CEO de ALOM Infra, Enrique Riquelme Vives,, presidente ejecutivo de COX, y Abraham Zamora Torres, presidente de Sempra Infraestructura México, quienes analizaron las oportunidades de inversión y los nuevos esquemas de colaboración público-privada en proyectos energéticos.

Construyendo oportunidades: crecimiento económico con equidad

Finalmente, la mesa “Plan México y Estrategias para el T-MEC”, moderada por Enrique Quintana, contó con la participación de María Ariza García-Migoya, directora general de BIVA, Alejandro Franco Rodríguez, fundador y director general de QSM Semiconductores y Sergio E. Contreras Pérez, presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, quienes coincidieron en que México mantiene condiciones favorables para atraer inversiones y aprovechar las oportunidades derivadas del nearshoring.

El Foro de El Financiero concluyó con un balance positivo al consolidarse como un espacio de diálogo estratégico donde autoridades, empresarios y especialistas pudieron analizar los principales retos económicos del país, así como compartir una visión optimista sobre el futuro de México. A través de conferencias y mesas de análisis, los participantes coincidieron en que el país cuenta con condiciones favorables para atraer inversiones, fortalecer la infraestructura, aprovechar las oportunidades y avanzar en la revisión del T-MEC con estabilidad y certidumbre, reafirmando que la coordinación entre el sector público y privado será clave para impulsar el crecimiento económico y la competitividad nacional en los próximos años.