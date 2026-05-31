Lluvias intensas, granizo y descargas eléctricas: La temporada de huracanes afectará al sur de México

El lunes de pronostican lluvias fuertes en el sureste del país. Con junio inicia la temporada de huracanes en el océano Atlántico.

¡Inicia la temporada de huracanes en México! El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que intensas lluvias azotarán el sureste del país.

“Mañana lunes, la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazará hacia el suroeste del golfo de México; continuará interactuando con canales de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes“, indicó

También se esperan lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

“Estas condiciones serán reforzadas durante la tarde y noche por la aproximación de una nueva onda tropical“, indicó el SMN.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Baja California Sur, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Tabasco.

: Nuevo León, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Estado de México y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México.

: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Guanajuato, Hidalgo y Ciudad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Querétaro y Sinaloa.

La Comisión Nacional del Agua también alertó que las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Advirtió que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Cuántos huracanes se esperan este año?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) explica que la temporada de ciclones comprende desde mayo hasta noviembre.

Para el Pacífico, el Coordinador General del SMN, Fabián Vázquez Romaña, detalló que entre 4 y 5 ciclones podrían alcanzar la categoría de huracanes mayores.

En el caso del Océano Atlántico, es posible que se mantenga en el promedio de 14 de ciclones tropicales, ya que espera de 11 a 15.

El pronóstico es el siguiente: